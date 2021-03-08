77 лет без «сердца»: специалисты предложили два варианта восстановления Старого города

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В день памяти Старой Нарвы, 6 марта, в Нарвском колледже Тартуского университета, а также в веб-среде состоялся семинар, посвященный Старому городу: нужно ли его восстанавливать, в каком объеме, сколько денег на это может быть затрачено и откуда их взять.



Согласно самым смелым планам, через 15 лет нарвскую Ратушу будут окружать не хрущевки, а восстановленный Старый город Нарвы.





Это мероприятие стало настоящим событием: в субботний день в прямой трансляции его посмотрело более сотни нарвитян, а всего видео, размещенное на официальной городской странице, к понедельнику собрало свыше 2 тысяч просмотров и больше сотни комментариев. Нарвитяне отметили, что, пожалуй, впервые тему восстановления Старого города рассматривали так практически.«Впервые – не просто говорильня», – утверждали они.

Восстановить целиком, а хрущевки – снести

«Эту тему обсуждали три поколения, обсуждали по-русски, по-эстонски, по-немецки и по-шведски: здесь, в Нарве и за ее пределами. Можно сказать, что это тема, которая интересует нас всех», – сказала мэр Нарвы Катри Райк. Долгое время она была уверена, что на восстановление Старой Нарвы в ближайшие пять лет городу едва ли удастся найти больше 10-13 миллионов евро, однако после встречи с еврокомиссаром Кадри Симсон ее мнение изменилось. «Мы пришли к мнению, что если этот проект хорошо подать, можно найти и сотни миллионов. Поэтому советую сегодня мечтать смело», – высказала свою точку зрения мэр. Она отметила, что развитие Старого города тесно связано и с другой большой мечтой: о том, чтобы Нарва в 2036 году смогла стать новой Культурной столицей Европы.

План полного восстановления Старого города Нарвы, предложенный историком Лаури Вахтре и архитектором Кертом Китсом, никто бы не упрекнул в нехватке смелости и размаха. Собственно, те же идеи Лаури Вахтре еще год назад изложил в своей нашумевшей статье в Postimees «Давайте отстроим Старую Нарву», утверждая, что восстановление Старой Нарвы – вовсе не утопия: общая стоимость восстановления – 300 миллионов евро, примерный срок – 15 лет.



Два жилых здания «Нарвского Монмартра» на старинной открытке. Из архива Александра Опенко.





По мнению Керта Китса, 77 лет, в течение которых Нарва живет без своего «сердца», – небольшой срок, если учесть, что речь идет о городе с многовековой историей. Поэтому нельзя допустить, чтобы Старый город продолжал застраиваться случайными зданиями.

Прежде всего, считает Керт Китс, необходимо принять решение о восстановлении Старой Нарвы на законодательном уровне: в этом документе должны быть оговорены условия передачи земли в Старом городе фирмам, развивающим недвижимость. Собрав в единый архив все исторические материалы, связанные со Старой Нарвой, от рисунков и картин до документальных фильмов, нужно составить план восстановления улиц Старого города.

Около 40 хрущевок, расположенных в нем сейчас, устарели и физически, и морально. Обветшали и проложенные здесь коммуникации. Вложения в реновацию хрущевок и городских сетей могут оказаться неэффективными: ведь хрущевки – отнюдь не то жилье, в котором хотели бы жить молодые поколения нарвитян, а само городское пространство здесь непривлекательно для туристов. Архитектор считает, что в Нарве могли бы пойти по пути Москвы, где еще в 2014 году было принято решение снести старые хрущевки, а их жителей переселить в новые, специально построенные дома.

После того, как люди в них пере­ едут, можно будет снести хрущевки, провести археологические раскопки и затем приступить к строительству новых улиц, дорог и зданий по утвержденному проекту восстановления Старого города. В итоге Нарва получит городское пространство, которое не только сохранит ее культурное наследие, но и будет способствовать развитию города в течение долгих лет.

Восстановить Квартал Старой Нарвы

Второй вариант восстановления Старой Нарвы предложили адъюнкт-профессор Стокгольмской школы экономики Петер Зашев, руководитель Нарвского промпарка Вадим Орлов и известный нарвский гид и историк Александр Опенко.

Их идея заключается в том, чтобы восстановить пока лишь один исторический квартал Старого города, причем построить не точные копии, а здания, повторяющие исторические своими фасадами и объемом. По их словам, восстановить весь Старый город целиком – идея хорошая, но она требует времени и больших вложений. Между тем есть участок Старого города (рядом с Ратушной площадью), где пока не построено ничего, но именно там находились наиболее интересные старинные здания.



Александр Опенко показывает, где раньше находился «Нарвский Монмартр» (сейчас заброшенный детсад).





Почему инвесторы могли бы заинтересоваться этими планами? «Бизнес просто так никуда не придет», – отметил Александр Опенко. Но если речь идет о целом квартале – полноценном туристическом объекте, в котором могли бы расположиться магазины, аптека, кафе, рестораны, гостиница, музеи – это уже совсем другое дело. На Ратушной площади, на стороне, противоположной Нарвскому колледжу, когда-то находилось одно из красивейших зданий Нарвы – функционировавшая с 1668 года аптека, одна из самых старинных аптек в Эстонии. «Почему бы сюда не могла въехать со своей аптекой компания BENU, как возможный инвестор? Соседнее здание – Важня, где мог бы расположиться небольшой музей торговли и контрабанды. Итого – плюс один час для туристов в Нарве. Если удержать их здесь на 7-8 часов, они останутся на ужин с ночевкой», – рассуждал Опенко. В квартал также могла бы войти часть пустыря за Ратушной площадью ( бывшая улица Рюютли) и территория заброшенного детсада «Жучок», где когда-то находились дома, которые называли «Нарвским Монмартром».

Александр Опенко отметил, что в ходе археологических раскопок, которые будет необходимо провести перед воссозданием исторического квартала, откроют сеть старинных подземных переходов под городом, которую еще в 1930-х годах хотели использовать для проведения экскурсий и привлечения в Нарву туристов.

Историк подчеркнул, что в настоящий момент в Нарве разрушена связь между историческими эпохами, и восстановить ее очень важно не только для туристов, но и для самих нарвитян.

Где найти деньги для осуществления этих планов? По утверждению Вадима Орлова, этот вопрос отнюдь не подразумевает ответ «а теперь спустимся с небес на землю». «Это все реально. Слона можно съесть, если откусывать от него по кусочку», – отметил Орлов, который предлагает использовать опыт привлечения инвесторов в промышленные парки. В данном случае, подчеркнул Орлов, город не принимает прямого финансового участия в проекте. Его вклад – муниципальная земля, поскольку 81,9% участков в предполагаемом историческом квартале являются собственностью города. Государство, со своей стороны, через средства европейских структурных фондов могло бы профинансировать проектирование, археологические раскопки и строительство технической инфраструктуры (по предварительным подсчетам потребуется около 7 миллионов евро).Осуществлять же строительство самих зданий будут частные инвесторы – так же, как это успешно делалось в Нарвском промышленном парке, подчеркнул Орлов.

А народу – важно?

А первым шагом должно стать составление новой детальной планировки квартала – необходимые для этого средства (15 тысяч евро) авторы идеи предлагают собрать с помощью краундфандинга (народного финансирования). «Это покажет, есть ли реальная заинтересованность людей в таком проекте», – пояснил Вадим Орлов. Помимо предпринимателей, инвесторами Квартала могли бы стать нарвитяне, а также жители других городов, заинтересованные в приобретении новой, современной квартиры в Старом городе Нарвы.

Исторический квартал удачно соседствовал бы с Ратушей и Нарвским колледжем, чей фасад воспроизводит исторический фасад биржи, и с домом Петра I, о проекте восстановления которого наше издание уже писало. На семинаре этот проект представил бывший директор Нарвского музея и член общества Ганзена историк Эльдар Эфендиев.

После представления докладов состоялась дискуссия, в ходе которой был поднят вопрос: а нужен ли Старый город самим нарвитянам? С одной стороны, очевидно, что без активного развития туризма Нарве будет непросто выжить в ситуации сворачивания сланцевой энергетики, отметил Эльдар Эфендиев. Однако настоящие туристические магниты – это места, где не только туристам, но и местным жителям хорошо и комфортно, отметил бывший главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу.

Чтобы заинтересовать этой идеей нарвитян, нужно не просто спрашивать их мнение, но и учитывать его, отметил городской художник Денис Полубояров. Катри Райк согласилась с тем, что до сих пор у нарвитян было не так много форматов для общения с местной властью. Но в дальнейшем такие форматы – как по поводу Старого города, так и по другим вопросам, обязательно следует наладить, подчеркнула она.





Нелишне спросить – Почему именно сейчас родилась идея исторического квартала и сколько времени может занять ее осуществление? Историк Александр Опенко: – На самом деле очень много горожан интересуются Старым городом Нарвы, я вожу для них экскурсии, куда люди приходят с детьми. Для них важно, что они живут в таком интересном, крутом с исторической точки зрения месте. Настало время хотя бы попытаться выяснить, насколько реально заинтересовать инвесторов, получить помощь от фондов. Пока рассчитали, что осуществление этого проекта займет лет десять, но, конечно, планы одно, а жизнь – другое, может быть, и тридцать лет в итоге потребуется. Но начинать надо сейчас, пока территорию будущего квартала не застроили какими-нибудь современными домами, парками и т. д.

НАША СПРАВКА: Запись видеотрансляции семинара, посвященного памяти Старой Нарвы, можно посмотреть на Narva Linn – официальной городской страничке в фейсбуке .





Ирина ТОКАРЕВА

Фото: Ирина Токарева

