Локдаун – палка о двух концах, оба бьют больно

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С сегодняшнего дня, 11 марта, в Эстонии введен локдаун, массовое принудительное закрытие учреждений и организаций, без которых еще год назад мы не представляли себе своей повседневной жизни. Остается только посочувствовать тем, кто вынужден закрыться, ведь это целый месяц бездействия.



На вопрос завсегдатаев «Вы тоже закрываетесь?» продавцу магазина SAXRõivad Ирине приходится отвечать сегодня утвердительно. Но магазин имеет планы через полторы недели появиться в интернете. Фото: Татьяна Завьялова.



Но нельзя и не задаться вопросом: а как же нарвитяне будут в эти дни покупать все необходимое, лечиться и, в конце концов, жениться?





Больница: к ограничениям готовы

Меры, связанные с обострением коронакризисной ситуации, принимает и Департамент здоровья, который готов объявить в стране чрезвычайную ситуацию третьего уровня (с понедельника действует чрезвычайная ситуация второго уровня). А именно, скорая помощь получит право формировать бригады не из трех, а из двух или даже одного человека, а Центр тревоги – отказываться от реагирования на наименее приоритетные вызовы. Больницы готовятся к временному триажу, на основании которого будет полностью приостановлено плановое лечение и можно будет оказывать только неотложную помощь.

На полдень среды в Нарвской больнице находилось 27 ковид-пациентов, при том что максимальное количество ковид-пациентов, которое больница в состоянии принять, – 60 человек, рассказала нашему изданию специалист больницы по связям с общественностью Евгения Парв. В плановом лечении пока никому не отказывают, гинекологические и хирургические операции проводятся, а врачи-специалисты ведут приемы в обычном режиме, хотя, по рекомендации Департамента здоровья, часть приемов в случае, если это возможно, врачи проводят по телефону. В скорой помощи сейчас работает пять бригад, на одну больше, чем в обычное время, и пока в каждой бригаде по три человека.

Евгения Парв подчеркнула, что ситуация меняется каждые полдня и сказать на основании сегодняшних данных, что в Нарве все хорошо, нельзя. «Мы готовы в случае необходимости плановое лечение ограничить, а также увеличить число бригад скорой помощи, оставив в каждой одного-двух человек», – пояснила она.

Коснулись меры ограничения и Нарвского ЗАГСа. Его заведующая Аста Кампус подтвердила «НГ», что торжественные регистрации браков с гостями в загсе проводиться не будут, молодожены должны приходить на регистрацию только вдвоем. По ее словам, в последнее время заявок на регистрацию браков поступало меньше обычного, однако связано ли это с тем, что люди ждут возможности провести свадебную церемонию торжественно, она не знает. «Мы не принимаем одновременно больше одного-двух клиентов, а в остальном работаем как обычно», – пояснила Аста Кампус.





За промтоварами – в интернет-магазин

О том, как с четверга продолжится работа торговых центров Astri и Fama, нашему изданию рассказала руководитель по рекламе этих центров Ольга Воронкова:

– Продолжат свою работу продуктовые магазины, зоомагазины, аптеки, салоны оптики и фирмы, предоставляющие другие необходимые услуги. Такие как отделы телекоммуникации, салоны красоты и ремонт часов. Туристическая фирма Silver Dream в центре Fama также будет открыта для посетителей. А вот строительный магазин в этом центре будет закрыт.

Делать покупки промышленных товаров в месяц локдауна Воронкова советует покупателям в онлайн-центре Astri.ee, который объединяет более 350 магазинов. «Это просто и главное, безопасно», – напоминает она.

Как будет регулироваться численность покупателей в продуктовых магазинах? И кто будет проверять соблюдение масочного режима и правила 2+2?

Ольга Воронкова:

– За порядком на общих площадях центров следит охранная фирма. Ответственность за численность посетителей непосредственно на площади магазина лежит на руководстве отдельно взятого магазина. Контролем соблюдения масочного режима и правила 2+2 на открытых площадях центра будет также заниматься наша охранная фирма. Находиться в центре без маски запрещено, если клиент приходит без таковой, то охрана выдаст ее на месте.

Руководитель по рекламе добавила, что время работы магазинов, имеющих право оставаться открытыми в торговых центрах Astri и Fama, в период действия новых ограничений не поменялось. За информацией она рекомендовала следить на домашних страницах центров в интернете: https://astri.ee/astri-keskus и https://astri.ee/fama/

А вот, например, нарвский магазин художественных товаров VIP OFFICE, что на Таллиннском шоссе, 17, спешит успокоить своих покупателей: магазин не закроется, но запрашиваемый товар клиентам будут выносить на улицу.





Если ребенка приведут в детсад – его не выставят

В распоряжении об ограничениях, начинающих действовать с четверга, много вопросов у родителей вызвала настоятельная рекомендация правительства «без крайней необходимости не водить детей в детский сад». Люди спрашивают, что понимать под «крайней необходимостью»? И будут ли родители освобождены от платы, если перестанут водить ребенка в детсад?

Руководитель службы образования Нарвского Отдела культуры Лариса Дегель пояснила «НГ», что в Нарве подготовлены документы, позволяющие освобождать от родительской платы тех, кто не будет водить детей в детсад.

Лариса Дегель:

– Мы понимаем распоряжение так, что если родители могут оставаться дома с ребенком, то им рекомендовано детскими садами сейчас не пользоваться. Если родитель все же приводит ребенка в детсад, то мы считаем, что по-другому в этой семье невозможно. Все, кто могут не водить ребенка в детский сад, будут от платы освобождены. Это освобождение не зависит от того, в какой сфере занят родитель, и доказательств того, что родитель не может остаться дома с ребенком, поэтому приводит ребенка в садик, мы не требуем. Конечно, за посещение детсада плата будет взиматься. Весенний опыт показывает, что родители в большинстве своем прислушиваются к советам правительства. В прошлый локдаун детей в группах было мало.

Госпожа Дегель добавила, что в данный момент власти Нарвы по примеру других городов Эстонии рассматривают возможность отмены платы за место в детском саду в период действия чрезвычайного положения и для тех семей, чьи дети их посещают. Однако это большая нагрузка на бюджет, и решение по данному вопросу полномочно принимать городское собрание.





Декларации можно подать и в мае

По сообщению BNS c 11 марта до 11 апреля Налогово-таможенный департамент (НТД) закрывает все бюро обслуживания из-за распространения коронавируса, бумажные налоговые декларации можно будет подать и в мае.

Срок предоставления деклараций о доходах физических лиц – 30 апреля, но и после него НТД будет принимать бумажные налоговые декларации по меньшей мере до конца мая.

Все электронные каналы и инфотелефоны НТД продолжают работать. По первоначальным планам, бюро обслуживания вновь откроются 12 апреля.

Ирина ТОКАРЕВА, Наталья СОБОЛЕВА





C 11 марта начнут действовать строгие ограничения — и до 11 апреля

Правительство на электронном заседании 9 марта утвердило распоряжение о начинающих действовать с четверга ограничениях. Ограничения будут действовать не меньше месяца, то есть с 11 марта по 11 апреля. Целью ограничений являются уменьшить контакты между людьми, взять под контроль распространение коронавируса в Эстонии и обеспечить дееспособность эстонской системы здравоохранения.

Правило 2+2 начнет действовать в публичных местах и вне помещений

C 11 марта в публичных местах вне помещений разрешено передвигаться максимум вдвоем, соблюдая с другими окружающими дистанцию не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его разумное соблюдение не представляется возможным. Правило 2+2 следует соблюдать везде, передвигаясь в общественном пространстве, как на улицах, детских площадках, в парках и на парковках, так и на природе, когда, например, во время похода вы встречаете других людей. Правило 2+2 уже и раньше действовало везде в публичном пространстве внутри помещений.

Образование

С 11 марта на дистанционное обучение должны перейти также ученики 1-4 классов, кроме того к контактному обучению не допускаются ученики, сдающие выпускные экзамены в основной школе и государственные экзамены в гимназии. В качестве исключения предусмотрено, что ученики начальных классов в случаях, когда этого не избежать, все же могут находиться в здании школы и участвовать в организованной там деятельности.

Учитывая ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, в школе может находиться ученик, который нуждается во вспомогательных образовательных услугах и консультациях для достижения результатов обучения, участвует в практических занятиях, сдает экзамены и тесты. В дальнейшем, минимум до 11 апреля, нельзя проводить контактную подготовку к олимпиадам.

Правительство настоятельно советует без крайней необходимости не водить детей в детский сад. Министерство образования и науки вышлет образовательным учреждениям инструкции по безопасной организации учебного процесса, в которых повторит также информацию об основных мерах профилактики и организации работы.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность и образование по интересам, дополнительное образование и повышение квалификации в помещениях и вне их

С 11 марта в публичных помещениях запрещены все вышеперечисленные виды деятельности.

В помещениях продолжать тренировки могут только профессиональные спортсмены, участвующие в соревновательной системе спортивных союзов, члены взрослой и молодежной сборной Эстонии и кандидаты в нее, а также игроки высшей лиги командных видов спорта. Игрокам первой лиги тренироваться в помещениях запрещено.

Как и сейчас, ограничения не будут распространяться на занятия для людей с особыми потребностями и реабилитационную деятельность.

Вне помещений все виды образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения, повышения квалификации, молодежной работы, занятий спортом и тренировок разрешены только с соблюдением правила 2+2. Это значит, что вместе может передвигаться и заниматься спортом не более двух человек (считая также наставника или тренера), а с другими людьми нужно придерживаться дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи.

Ограничения на спорт на свежем воздухе не распространяются на профессиональных спортсменов, членов сборной и кандидатов в нее. Также ограничения не касаются деятельности, связанной с обороной и внутренней безопасностью, занятий для людей с особыми потребностями и реабилитационных услуг.

Спортивные соревнования, спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия

С 11 марта спортивные соревнования как в помещениях, так и вне их разрешены только для профессиональных спортсменов в соревновательной системе спортивных союзов, членов и кандидатов во взрослую и молодежную сборные Эстонии, а также игроков высшей лиги командных видов спорта. Соревнования для первой лиги проводить запрещено.

В спортивных соревнованиях, спортивных и посвященных подвижному образу жизни мероприятиях в помещениях может принимать участие максимум 50, а вне помещений – максимум 100 человек.

Как и ранее, ограничение на проведение подобных мероприятий не распространяется на людей с особыми потребностями и реабилитационные услуги. Ограничения не распространяются также на деятельность, связанную с обороной и внутренней безопасностью.

Бани, СПА, бассейны и водные центры

До 11 апреля предназначенные для публичного использования бани, СПА, водные центры и бассейны должны быть закрыты.

Ограничение не распространяется на членов и кандидатов во взрослую и молодежную сборные Эстонии, спортсменов высшей лиги, людей с особыми потребностями, реабилитационную деятельность и тренировки людей, связанных с государственной обороной и внутренней безопасностью.

Банями, как услугой, организованной местным самоуправлением, могут пользоваться люди, у которых дома отсутствуют условия для мытья.

Публичные собрания, мероприятия, богослужения, культурные и развлекательные мероприятия в помещениях и вне их

До 11 апреля все публичные помещения должны быть закрыты для посетителей. Это касается театров, кино, музеев, выставочных залов, конференций, а также детских игровых комнат, кегельбанов и бильярдных, ночных клубов, казино и т.п. В учреждениях, где можно проводить работу внутри организации, ее разрешено продолжать, соблюдая меры профилактики. Например, это касается репетиций в театрах и исследовательской работы в музеях.

Ограничения не распространяются на конференции, концерты и театральные представления, транслирующиеся по интернету, в которых участвуют только выступающие и необходимый вспомогательный персонал.

Во всех публичных помещениях запрещено проводить мероприятия по частному заказу.

Церкви могут оставаться открытыми для индивидуальных молитв, публичные богослужения и религиозные обряды не разрешены. По-прежнему можно проводить церемонии прощания с усопшими, но это рекомендуется делать в узком кругу близких, соблюдая по возможности правило 2+2 и нося маски. Не рекомендуется проводить дома поминки, если в них участвуют не только члены живущей в доме семьи.

Вне помещений будет разрешено находиться только на территории музеев, принимать участие в публичных собраниях, богослужениях и других публичных религиозных обрядах. Запрет на пребывание в таких местах и проведение таких мероприятий действует с 21.00 до 6.00.

На уличной территории музеев необходимо следить за тем, чтобы территория была заполнена не более, чем на 25%, и соблюдать правило 2+2. В публичных собраниях и религиозных обрядах может принимать участие не более 10 человек.

Общепит

С 11 марта запрещено есть и пить в залах обслуживания предприятий общественного питания. Разрешена только продажа еды навынос. Во время продажи еды навынос необходимо следить, чтобы помещение было заполнено не более, чем на 25%, носить маски и придерживаться правила 2+2. Обслуживать на террасе запрещено.

Ограничение распространяется также на питание в гостиницах и других заведениях, предлагающих услуги по размещению. Клиентам можно продавать еду с собой или, например, доставлять в номер.

Торговые предприятия

С 11 марта могут оставаться открытыми только магазины, продающие товары первой необходимости, то есть продуктовые, аптеки, магазины, продающие вспомогательные средства и медицинские приборы, представительства телекоммуникационных фирм, оптики, зоомагазины и заправочные станции. В кафе на заправочных станциях предлагать еду для употребления на месте нельзя.

В магазинах, которые могут оставаться открытыми, и в помещениях общего пользования торговых центров нужно учитывать требование максимальной заполняемости в 25%, правило 2+2 и обязанность носить маску.

Все остальные магазины должны оставаться закрытыми. Торговать можно только в том случае, если клиент для получения товара не должен входить в торговый зал. Продавать и выдавать товары можно только на территории вне помещения магазина, а также на парковочной территории под крышей торгового центра, создав там пункт выдачи товара. При передаче товаров клиентам вне торгового зала необходимо обеспечивать дистанцию между покупателями, например, разметив территорию, на которой выстраивается очередь, двухметровыми отрезками. Желательно использовать услуги курьера или интернет-магазина.

Помещения общего пользования торговых центров, через которые осуществляется доступ, например, в продуктовый магазин, могут по-прежнему оставаться открытыми. Также должен быть открыт доступ к услугам, оказываемым на территории торгового центра, и к почтовому автомату.

Предприятия сферы обслуживания

Предприятия обслуживания могут продолжать свою работу, но с 11 марта будет ужесточено требование к заполняемости помещений. Максимальная заполняемость будет уменьшена с 50 до 25%. Следует соблюдать все меры по предотвращению распространения вируса: правило 2+2, обязанность носить маску, требования к дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Свои услуги могут продолжать оказывать, например, почтовые и банковские конторы, библиотеки, салоны красоты и парикмахерские, сапожные и часовые мастерские, авторемонтные мастерские, шиномонтажные пункты и т.п. Услуги оказывают также магазины мобильных телефонов, в которых предлагается ремонт мобильных телефонов, компьютеров и другой техники.

Помимо введенных ограничений правительство также настоятельно рекомендует не проводить частных праздников и свести к минимуму контакты с другими людьми. Если встреча крайне необходима, не следует встречаться больше, чем вшестером.



Коммуникационное бюро правительства