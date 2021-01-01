У Ивангорода появится краеведческий музей

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«С путеводителем по Нарве в поисках Ивангорода» – вот такое неожиданное название будет у первого блока исторической экспозиции в будущем краеведческом музее веками соседствующего с Нарвой Ивангорода. Поучаствовать в ее формировании приглашают и нас, нарвитян.



Фото: Ивангородский музей.



К разработке экспозиции приступили в рамках проекта «Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического объекта. II этап» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

О будущей музейной экспозиции и ее структуре шла речь на встрече с представителями СМИ Ленинградской области, которая прошла 25 февраля в Ивангородской крепости в здании Малого порохового амбара. Он, а также Четвероугольная крепость, на территории которой размещен амбар, были реконструированы в рамках первого этапа вышеназванного проекта приграничного сотрудничества в 2012 – 2015 гг. В воссозданном Малом пороховом амбаре разместилась постоянная экспозиция об истории Ивангородской крепости и мультимедийный центр. Теперь дошла очередь до восстановления Большого амбара, который находится в южной части Большого Бояршего города, и создания в нем краеведческого музея.

– Подчеркиваю – именно краеведческого, причем, не только Ивангорода, но и всего Принаровья, – говорит директор Ивангородского музея Ирина Миронова. – Сейчас мы создаем экспозиционную основу нового музея, ее условное название «Город на границе».

– Впервые у Ивангорода появится музей, посвященный его интересной и сложной судьбе, некоторые страницы которой порой просто замалчивались, – продолжает Ирина Миронова. – В фокусе экспозиции, которая будет создана в Большом амбаре, – история Ивангорода с середины 19 века до наших дней: войны, развитие промышленности, известные лица в истории города, Ивангород в эпоху революционной смуты, Ивангород и Нарва, события Великой Отечественной войны, золотой век искусства в Ивангороде. В целом планируем создать 7 больших блоков. Почему первый решили назвать «С путеводителем по Нарве в поисках Ивангорода», думаю, понятно: были исторические периоды, и довольно длительные, когда Ивангород и Нарва были единой территориальной единицей.

«Нарвитяне, поделитесь!»

– Мы, сотрудники музея, обращаемся к жителям Ивангорода, а также Нарвы с просьбой помочь нам создать предметную базу музея – поделиться частичкой собственной семейной истории и передавать в музей предметы, фотографии (или их копии), рассказы и воспоминания – все то, что позволит создать портрет города через призму судеб его жителей.

– Как конкретно можно это сделать, ведь граница закрыта? – уточняю я у Мироновой.

– Когда-то же она откроется, и время у нас еще есть, – отвечает директор. – Воспоминания можно записать на диктофон или набрать текст в формате Word и выслать по электронной почте: ivmuseum@lenoblmus.ru или ivangorod@lenoblmus.ru c пометкой Большой амбар. Можно написать на бумаге и принести в музей по адресу: Ивангород, Кингисеппское шоссе, 6. Будем признательны, если воспоминания вы сможете проиллюстрировать фотографиями из семейного архива. На всякий случай телефон: +7 (81275) 51792 и 51374.

Планируется восстановить

Большой амбар был построен в 1778 году. В годы Второй мировой войны здание получило значительные повреждения. Кровля и стропильная система, крыльцо, стены пристройки полностью утрачены. В рамках предстоящей реставрации предлагается восстановить Большой амбар, здесь разместятся выставочные залы, библиотека, фондовое хранилище, студийные помещения, кабинеты для сотрудников, касса, гардероб, кафе, технические и подсобные помещения.

По планам музей в Большом амбаре должен открыться в конце 2022 года.

НАША СПРАВКА:

Лидер-партнер проекта с эстонской стороны – ЦУ «Нарвский музей». Партнер с российской стороны – Государственное бюджетное учреждение культуры Ленобласти «Музейное агентство». Ивангородский музей входит в него на правах филиала.

Совместный бюджет проекта 7,35 млн евро. Софинансирование программы Европейским Союзом – 1,88 млн евро. Вклад ГБУК ЛО «Музейное агентство» – 1,73 млн евро.



Светлана ЗАЙЦЕВА