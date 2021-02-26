Нарва осталась без рынка. Будем надеяться, на короткое время(дополнено)

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Единственный в Нарве крытый продовольственный городской рынок на Таллиннском шоссе, 47, Narva Centrum, как и было давно объявлено, действительно прекратил работу 1 марта. Но на противоположной стороне Таллиннского шоссе, в так называемом «сиреневом банке», активно идут строительные работы по обустройству нового.



Строительные работы в здании нового продовольственного рынка на Таллиннском, 28 идут полным ходом.





Работавшие в Narva Centrum продавцы разъехались кто куда. Некоторые продолжают работать по новым адресам. О чем, кстати, они своевременно сообщали покупателям, выставив на прилавках объявления. Некоторые предупредили: вновь с нами встретитесь 21 марта на новом рынке, на Таллиннском шоссе, 28. Некоторые рассказали «НГ», что «уходят в никуда» – то есть прекращают работу, новых арендных площадей не ищут и просто берут на время паузу: «Там посмотрим, что будет».

В пятницу, 26 февраля, когда ваш корреспондент побывала на рынке, многие прилавки были уже совершенно пусты. Объявление на дверях предупреждало: с 1 марта 1-й этаж будет закрыт, магазинчики на втором этаже работу продолжат. Встретившиеся вашему корреспонденту в пятницу на рынке представители нового собственника рыночных площадей Олега Гросса, имеющего сеть магазинов Grossi, подтвердили, что в начале марта здесь уже начнутся строительные работы.



26 февраля в Narva Centrum было достаточно многолюдно, но многие прилавки были уже совершенно пусты.





Что до строительных работ на Таллиннском шоссе, 28, то они идут полным ходом. В чем мы убедились, побывав на этом объекте 3 марта.

Организацией нового рынка занимается Янина Куксова, член правления Ankur Apartments OÜ, вдова предпринимателя Александра Куксова, который и планировал открыть на Таллиннском, 28 новый городской рынок, но не успел.

– У нас заключено 20 договоров, но есть еще желающие получить площадь для торговли на рынке, – рассказала Янина «Нарвской Газете». – Мы договорились, что я с ними свяжусь сразу после того, как будут установлены витрины. Наполняемость по периметру в принципе еще возможна, но надо все еще раз уточнить – не хочется допускать скученности в торговом зале.

По словам Янины, на первом этаже (площадь 850 кв. м) будет разделочный цех для торговцев мясом, боксы с мясной продукцией, молочной, овощами, сырами, медом и проч.; будет отдельный рыбный магазин и магазин с текстильной продукцией. Второй этаж – это офисы для аренды, в подвальном помещении, возможно, появится кафе, небольшая баня (парилка уже восстановлена)… Изменится и фасад: большие панели украсят фотографии старой Нарвы. Должна быть обустроена новая большая парковка. Короче, планов много.

Но, предупреждает Янина, реализовываться они будут поэтапно. Главное – запустить первый этаж, собственно рынок. Как говорит Янина, все делается для того, чтобы он открылся 21 марта.





Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА