Нарву ждут очередные «раскопки».На этот раз из-за осушения 14 микрорайона

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В Нарве начинается реализация большого проекта по осушению 14-го микрорайона. Необходимость проведения работ связана с подводной рекой.

Об этом Нарвская городская управа проинформировала журналистов на очередном инфочасе.



Воды подземной реки заливают шахты лифтов дома №10 по проспекту Кангеласте.

А то затопляет и первые этажи

Русло подводной реки проходит от территории бывшего автобусного парка до торгового центра «Астри». Свои воды невидимая глазу река направляет вниз, к Ореховой горке и на проспект Кангеласте. Как рассказала член правления предприятия Narva Vesi Рената Метсис, дренажные системы жилых домов, выполненные еще во времена их строительства, сегодня не работают, отчего подземные воды (как ливневые, так и грунтовые) выходят на поверхность, затопляя подвалы, шахты лифтов, а то и первые этажи. Выливаются на проезжую часть, разрушают дорожное покрытие, которое ремонтирует город, стоят лужами на газонах. В домах же, страдающих от жизнедеятельности скрытой реки, повышена влажность и появляется плесень, что негативно влияет на здоровье людей. Понятно, что самим собственникам зданий, которыми являются квартирные товарищества, без помощи города с этими проблемами не справиться.

Поставку на строительные работы по осушению микрорайона выиграла фирма Eesti ESM, договор с которой подписали в конце января. Приступить к работам фирма готова уже в марте. Согласован предварительный план. Согласно ему, приоритеты распределяются следующим образом: сначала строительство водоотводящих коммуникаций пройдет на территории детского сада Käoke, который находится во дворах домов по Кангеласте 36 и 42. После этого проложат ливневую канализацию у Кангеласте, 42. Продолжится строительство «ливневки» у Пяхклимяэской гимназии.

Для остальных объектов (от Кангеласте, 10 до Кангеласте, 43) в первоначальной поставке срок завершения работ был определен до 31 августа. Однако из-за оспоренного результата конкурса одним из его участников (этот судебный иск так и не был удовлетворен) этот срок затянулся. Сегодня по ходатайству строителя рассматривается его продление до середины октября.





Если и поднимут, то не скоро

Это не первый проект по осушению территорий в Нарве. Ранее был построен и в прошлом году введен в эксплуатацию магистральный трубопровод по улицам Раху и Кангеласте. Нынешний проект предусматривает расширение и уплотнение этой сети отвода ливневых стоков и грунтовых вод.

Все собираемые воды будут уходить в сторону Кангеласте, пропускаться через систему песко-маслоуловителей и попадать непосредственно в реку. Это оборудование, по словам Ренаты Метсис, регулярно чистится, чтобы стоки в воды реки попадали максимально очищенными. В Narva Vesi имеется аккредитованная лаборатория, благодаря чему регулярно берутся и исследуются анализы воды, выводимой в реку. Все показатели контролирует Департамент окружающей среды.

Финансирует проект само водное предприятие за счет денег, ранее выделенных городом на увеличение уставного капитала Narva Vesi. Проектная стоимость в 1,5 млн евро в процессе госпоставки снизилась на 30 процентов.

По словам Ренаты Метсис, повышение тарифов в связи с воплощением проекта предприятие Narva Vesi в ближайшем будущем не планирует. По словам руководителя предприятия, ситуацию жестко контролирует Департамент конкуренции.

Рената Метсис:

– Он смотрит не только на финансовые показатели водного предприятия, но и учитывает ситуацию, связанную с уровнем безработицы в регионе. К примеру, когда тариф повышался в последний раз, департамент получил информацию о готовящихся больших сокращениях в энергетике. И нам этот тариф урезали на 30 процентов.





КТ могут подключиться к сети

По словам вице-мэра Нарвы Сергея Горлача, проект предусматривает, что квартирные товарищества смогут подключить свой водоотвод к возводимым коммуникациям. Но необходимо учитывать, что проводимые в рамках проекта работы могут проходить только на участках, принадлежащих городу. При необходимости КТ может построить сеть коммуникаций на своей территории и подключиться к возводимой сети. Уже сейчас представители КТ могут обращаться по этому поводу в водное предприятие. По словам Ренаты Метсис, специалисты обещают рассмотреть в каждом случае индивидуально, какие варианты для каждого квартирного товарищества будут наиболее выгодными.

Сергей Горлач также заметил, что из-за осуществления проекта осушения в 14 микрорайоне могут произойти изменения в планах реновации асфальтного покрытия внутриквартальных дорог. Возможно, какие-то объекты, находящиеся в этих планах, придется передвинуть на другие сроки.





Отнестись с пониманием

Из-за прокладки водопровода могут быть перекопаны как парковки, так и внутриквартальные дороги, что неизбежно повлечет изменение схемы движения. Сложности с передвижением по району ожидают и пешеходов. По словам Ренаты Метсис, задачей предприятия является не только осушить микрорайон, но и свести к минимуму неудобства для жителей. Для этого председателей квартирных товариществ будут своевременно информировать о работах на дорогах, входящих в землеотводы КТ, информационные листки со сроками начала и завершения работ будут распространяться и среди жителей.

Дискомфорт, предупреждают жителей микрорайона, может вызывать и утрамбовка, поскольку оборудование вибрирует, создает шум. Ко всем этим моментам, нарушающим привычный уклад жизни, нарвитян просят относиться с пониманием. Строители обещают не работать вечерами, ночами и по воскресеньям.

Во время земельных работ строители не исключают возникновения аварийных ситуаций, связанных с разрывом труб работающей техникой. В советское время не все трубы заносились в планы, кроме того в документации тех лет могут быть перепутаны высоты их залегания. Проложенные вновь трубы не будут закапывать сразу, чтобы выдержать период их испытания, и места прорывов будут легко определяемы. Об аварийных ситуациях жителей просят незамедлительно сообщать в Narva Vesi, их обещают срочно устранять.

Особое внимание будет уделяться школам и детским садам: несмотря на то, что строители обещают ставить в местах работ ограждающие элементы, родителей и педагогов призывают вести разговоры с детьми дошкольного и школьного возраста о том, что в районе строительства требуется проявлять повышенное внимание.





Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА