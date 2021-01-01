Март Хельме: нарвская организация EKRE укрепляется

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Бывший лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и экс-глава эстонского МВД Март Хельме на встрече в приграничном городе с журналистами сообщил, что в Нарве на местных выборах осенью этого года консерваторы пойдут своим списком и будут бороться за места в горсобрании.



Март Хельме: у партии EKRE есть разногласия c русскими в Эстонии, но очевидны и серьезные точки соприкосновения.

EKRE намерена дать бой самым сильным своим соперникам в Нарве – местным центристам, а также представителям еще трех партий – реформистам, «Эстония 200» и социал-демократам.

Для оптимизма у депутата Рийгикогу Марта Хельме, который является заместителем председателя партии EKRE Мартина Хельме, есть основания. По проведенным в феврале опросам социологической фирмы Norstat, оппозиционная EKRE по популярности вышла на второе место вслед за реформистами, оттеснив на третью строчку центристов. (Партия реформ и ЦПЭ являются правящими, сформировавшими правительство).





Повысили активность в Нарве

Консерваторы активизировали партийную деятельность в Нарве и во всем Ида-Вирумаа и намерены в ближайшее время создать в нашем городе парторганизацию, выбрав лидера партячейки. Как пояснил журналисту координирующий от EKRE региональную работу Рудольф Йeэсер, с учетом числа бывших представителей партии Народный союз Эстонии (эта партия была своеобразной базой при создании несколько лет назад EKRE) и шести вступивших недавно в EKRE жителей нашего города нарвская ячейка насчитывает более сорока человек. Недели через две-три в Нарве будет избран глава местной парторганизации.

Сейчас нарвская организация укрепляется, в этом городе у EKRE неплохие шансы, отметил парламентарий.

Нарва в основном русский город. «У нас есть разногласия с русскими в Эстонии, но есть и серьезные точки соприкосновения», – мнение гостя. Он полагает, что популярность Консервативной народной партии в Ида-Вирумаа будет базироваться на усилиях EKRE предпринять меры для сохранения в регионе сланцевой промышленности, в том числе и энергетики.





Сохранить рабочие места

«Мы не поддерживаем сильно идеологизированный переход к зеленой экономике, о котором говорит новое правительство Эстонии», – точка зрения парламентария. По его словам, преобразование сланцевой промышленности не должно оборачиваться безработицей, деградацией населения. Если в прошлом году производство в регионе сланцевого масла принесло стране 400 млн евро дохода, то от Евросоюза регион получит в рамках перехода к зеленой экономике примерно 370 млн евро. «Это мелочь, учитывая, что это на пять лет», – сетует Март Хельме и добавляет, что такая помощь не поможет сохранить ни рабочие места, ни энергетическую безопасность Эстонии. Отсюда позиция консерваторов – не сворачивать, а наоборот, совершенствовать сланцевую индустрию и сохранять занятость шахтеров, энергетиков и других.





О пограничном договоре с Россией

По сообщению СМИ, недавно министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс (Центристская партия) заявила, что Эстония могла бы сделать первый шаг в подтверждение своей готовности ратифицировать эстонско-российский пограничный договор. Депутат Европарламента, бывший глава эстонского МИД Урмас Паэт (Партия реформ) согласен с тем, чтобы этот межгосударственный документ наконец-то вступил в силу.

Этого вопроса журналист «Нарвской Газеты» коснулся и в разговоре с Мартом Хельме. Политик назвал данную тему пропагандистской инициативой центристов и реформистов. Он сказал о подходе EKRE к этой проблеме: до тех пор, пока Эстония официально не получит от российской стороны признания Тартуского мирного договора (1920 год) как документа эстонской государственности, до тех пор этот договор не будет ратифицирован.

Ряд тем, поднятых на прошедшей пресс-конференции Марта Хельме, но не вошедших в этот материал, мы осветим в следующем номере нашей газеты.





Евгений Ашихмин

Фото: Евгений Ашихмин