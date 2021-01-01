Испытание гололедицей: очнулся – гипс

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Необычно суровая зима со снегопадом и гололедом экзаменовала на минувшей неделе дворников и фирмы, ответственные за уборку в городе. Испытание выпало также на горожан и больницу.



Тротуары превратились в каток.





Среди обратившихся 22-25 февраля в травмпункт 24 случая было связано с падением, у восьми пациентов были диагностированы переломы конечностей (руки, ноги), у двоих были сломаны ребра, у троих – вывихи суставов, остальные травмы были связаны с ушибами.

Эти данные за четыре февральских дня предоставила нам пресс-служба Нарвской больницы. А ответственный ортопед хирургической клиники этого медучреждения Владимир Тарахтин в разговоре с журналистом в минувшую пятницу посетовал: в городе была экстремальная ситуация, было очень скользко на тротуарах и дорогах. «Не во всех квартирных товариществах около домов посыпано». Высказал он также критику по поводу уборки дорог и тротуаров.

В то же время больница справлялась с поступлением пострадавших, при необходимости пациентов оперировали, а при тяжелом переломе отправляли на операцию в Ида-Вирускую центральную больницу в Пуру.





«Просто беда!»

Послушаем народ. В четверг 25 февраля нарвитянка Екатерина, добиравшаяся от улицы Тийманна к Петровской площади с детской коляской, сказала журналисту, что пешеходы ругаются – плохо убраны тротуары. В то же время Екатерина склонна защищать коммунальщиков, которым, по ее мнению, приходится очень сложно поддерживать улицы города в надлежащем состоянии – непогода, обильные снегопады и ледяной дождь.

В комментариях на городской странице в сети facebook также были мнения в защиту коммунальщиков. Например, нарвитянка Инна удивлена, что люди не замечают усилий коммунальщиков: «Техника ездит... Вижу и слышу на Ракверской... Сегодня мне пришлось ждать у Пушкина, 28, пока трактор со снегом развернётся к самосвалу...Переживем ведь, не вечно».

Нарвитянин Марсель также поддерживает обеспечивающих порядок на дорогах и тротуарах: «Встану в защиту простых работяг, они пашут по 12 часов на благо города».

Но не обошлось и без критики со стороны жителей. Пользователь сети Ольга: «А честно, последнее время в городе с дорогами в такую погоду, аж просто беда!!!!!». Наталья: «Если уж в районе Астри лужи по колено и каток, что говорить о других районах». Мария: «От Sendi аллея вниз, каша плюс вода, внизу лёд. Коляска просто не едет, ребёнок маленький сам идти не может, очень скользко. Очень надеемся, что почистят трактором». Ольга: «Только что сильно упала в районе между Астри и Центрум, там сплошной лёд».





Патрули действовали активнее обычного

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб сообщил нашей газете:

– С 22 по 25 февраля в зоне обслуживания Нарвского отделения полиции произошла дюжина дорожно-транспортных происшествий, при которых автомобили из-за скользкой дороги и неверно выбранной водителем скорости съезжали с дороги. К счастью, в большинстве случаев люди не пострадали. В упомянутый промежуток времени произошла одна авария, где людям потребовалась медицинская помощь. В сравнении с другими зимними днями полиция получила значительно больше сообщений о ДТП. Полицейские активнее обычного патрулировали шоссе Таллинн-Нарва, где из-за интенсивного движения вероятность аварий была особенно высокой.





Были брошены дополнительные силы

В зимний период уборкой дорог и тротуаров городских улиц в Нарве занимается предприятие N&V, а в сфере обязанностей в этот период фирм Gulib OÜ и Krausberg Eesti OÜ – уборка в парках, скверах и зеленых зонах нашего города.

25 февраля на совещании у вице-мэра Сергея Горлача с представителями фирмы N&V обсуждалась тема очистки от снега и борьбы с гололедом. Используемые для борьбы с гололедом реагенты не всегда были эффективны из-за быстро меняющихся погодных условий. На борьбу со стихией привлекались дополнительные рабочая сила и техника.



В нынешнем феврале было вывезено не менее 6800 кубометров снега.





От фирмы N&V в пиковый период круглосуточно работало 17 единиц техники, для вывоза снега заказывались дополнительные грузовики. Все работающие в этой фирме дворники также старались обеспечивать порядок на дорогах и на расположенных вдоль дорог тротуарах.

По словам старшего специалиста по благоустройству Департамента городского хозяйства Елены Магдиной, за счет предусмотренного договором финансового резерва будут покрыты затраты, связанные с дополнительным объемом работ коммунальщиков. Если в предыдущие годы в среднем в последний зимний месяц с улиц города вывозилось до 4500 кубометров снега, то в нынешнем феврале, рекордном по осадкам, не менее 6800 кубометров.

«Все, что можно было предпринять в этих экстремальных погодных условиях, они предприняли», – говорит Е. Магдина о фирмах. Она также подчеркивает, что замечания и жалобы горожан не оставались незамеченными и оперативно передавались в фирмы для принятия мер.





Список нужно расширить

Вице-мэр Нарвы Сергей Горлач полагает, что дорожные службы предприняли все возможные средства для борьбы со снегом и гололедицей. Даже 23-го числа, когда ситуация была особенно напряженной и противогололедные реагенты не справлялись со своей задачей по защите проезжей части дорог от наледи, общественный транспорт работал, и в целом город не был парализован.

В то же время Горлач считает, что при заключении местным само­ управлением с коммунальщиками нового договора поставки на обслуживание дорог и других объектов следовало бы предусмотреть – нынешний договор не в полном объеме учитывает потребности города. Например, по мнению вице-мэра, было бы полезно включить в более высокую категорию те улицы, которым до сих пор не уделялось должного внимания. Присвоение тем или иным улицам более высокого разряда обяжет коммунальщиков более оперативно и эффективнее вести расчистку. Но это вызовет дополнительное финансирование из городского бюджета и привлечение дополнительных технических и людских ресурсов дорожных служб.

Действующий договор поставки был заключен в свое время на пять лет – 2019–2023 годы.





Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН