В посольстве РФ отреагировали на осквернение памятника-танка Т-34

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Российские дипломаты в Эстонии отреагировали на акт вандализма, который был совершен в отношении памятника-танка Т-34, установленного в Нарве в память о форсировании советскими войсками реки Нарова 25-26 июля в ходе Нарвской наступательной операции Ленинградского фронта в 1944 году.



Фото взято из facebook. Фото взято из facebook.

"Сам факт осквернения вызывает вполне понятное и законное возмущение. Ясно одно: это была не спонтанная акция, совершившие ее злоумышленники основательно к ней готовились, о чем свидетельствует использовавшийся ими в этих целях трафарет", - говорится в заявлении посольства РФ в Эстонии.

Сотрудники российской дипмиссии выразили признательность властям города Нарвы, которые оперативно приняли меры по приведению внешнего вида памятника в порядок. В посольстве России рассчитывают, что совершившие подобный акт вандализма лица будут найдены и привлечены к ответственности, поскольку местная полиция уже начала вести соответствующее расследование.

Тревогу забила "Память"

Единственный сохранившийся в Эстонии и весьма популярный у нарвитян и туристов памятник-танк расположен у шоссе по направлению к небольшому курортному городку Нарва-Йыэсуу (Усть-Нарва).

Об оскверняющих памятник граффити, сделанных при помощи трафарета, 1 марта первыми сообщили местные муниципальные работники, ухаживающие за ним. Представитель некоммерческого объединения "Память", члены которого регулярно обновляют краску на танке, сфотографировала граффити вандалов и переслала снимки в полицию.



sputnik-meedia

Фото в превью: postimees.ee