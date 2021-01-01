В День памяти о разрушенном Старом городе Нарвы пройдет онлайн-семинар

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В субботу, 6 марта, исполнится 77 лет со дня нанесения советской авиацией бомбового удара по Нарве. В этот день состоится онлайн-семинар, на котором в том числе поговорят о возможностях восстановления разрушенного Старого города.

С докладом "Строительство старого города Нарвы необходимо и возможно" выступит историк Лаури Вахтре.

Также пройдут дебаты с участием мэра Нарвы Катри Райк, бывшего главного архитектора города Пеэтера Тамбу, директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой и историка, в прошлом активного политика Эльдара Эфендиева.

Участники смогут задать свои вопросы, оставив комментарии во время трансляции семинара.





Подробнее на сайте города: narva.ee.





ERR