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В центре вниманияВ День памяти о разрушенном Старом городе Нарвы пройдет онлайн-семинар

Дата публикации: Сегодня, 10:27 Просмотрено: 52

В субботу, 6 марта, исполнится 77 лет со дня нанесения советской авиацией бомбового удара по Нарве. В этот день состоится онлайн-семинар, на котором в том числе поговорят о возможностях восстановления разрушенного Старого города.

В День памяти о разрушенном Старом городе Нарвы пройдет онлайн-семинар

С докладом "Строительство старого города Нарвы необходимо и возможно" выступит историк Лаури Вахтре.

Также пройдут дебаты с участием мэра Нарвы Катри Райк, бывшего главного архитектора города Пеэтера Тамбу, директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой и историка, в прошлом активного политика Эльдара Эфендиева.

Участники смогут задать свои вопросы, оставив комментарии во время трансляции семинара.


Подробнее на сайте города: narva.ee.


ERR

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