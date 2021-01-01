Гребной спорт: растет новое поколение нарвских звезд

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Лучшим спортсменом Нарвы по итогам минувшего года назван Михаил Куштейн – чемпион Эстонии среди гребцов академического стиля в возрасте до 23 лет. Соревнуется Михаил на республиканских и международных турнирах в классе лодок-одиночек, а его излюбленное место для тренировок – водные дорожки на реке Нарве. Здесь же расположена гребная база спортшколы «Энергия».



Фото: Евгений Ашихмин. Фото: Евгений Ашихмин.





Новость изнутри

С мальчишеских лет Михаил осваивает мастерство гребца-академиста в спортшколе «Энергия» под руководством опытного специалиста Валерия Осмокеску, который разделил успех со своим подопечным: Валерий Иванович признан в Нарве по итогам прошлого года лучшим тренером. Когда юный Миша только осваивал азы гонок на лодках, Осмокеску уже входил в плеяду тренеров, готовивших гребцов международного класса. Как-то в разговоре с автором этих строк тренер отделения гребцов на байдарках и каноэ спортшколы «Энергия» Андрей Соловьев сказал, что в Нарве работают тренеры мирового уровня – Сергей Глушко и Валерий Осмокеску.

Это не преувеличение, ведь воспитанники этих наставников участвовали не только на чемпионатах мира, но и на летних Олимпийских играх. В частности, в 1988 году подопечный тренера Осмокеску нарвский парнишка Вячеслав Дивонин стал чемпионом мира среди юниоров в лодке-одиночке. Первым в независимой Эстонии из нарвских гребцов-академистов Дивонин стал в составе сборной республики участником Олимпийских игр в Барселоне (1992 год). В 2006 году звание чемпионки мира среди юниоров завоевала Евгения Рындина – тоже ученица Валерия Ивановича. В следующем году она привезла с юниорского чемпионата мира серебряную медаль.

Позже эстафету высоких достижений у олимпийца Дивонина приняло новое поколение нарвских гребцов – победителей самых престижных мировых регат и участников Олимпийских игр в первой декаде 2000-х годов – Леонид Гулов, Андрей Шилин, Игорь Кузьмин и Владимир Латин. Готовил нарвских гребцов Сергей Глушко.

Постепенно убыстряет свою гоночную лодку и Михаил Куштейн, мечта которого, по его словам, – в будущем пройти квалификационный отбор для участия в регате Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Тренеры связывают надежды и с другими ребятами из отделения гребных видов спорта СШ «Энергия».

Участие в международных турнирах дает опыт. В 2018 году Михаил вместе с гребцом из Пярну Йоханном Поолаком на лодке-двойке на прошедшем в Беларуси чемпионате Европы среди молодежи занял четвертое место. В следующем году этот же экипаж был седьмым на молодежном чемпионате мира в Греции.

В минувшем году нарвитянин стал выступать на лодке-одиночке и на чемпионате Европы U-23 (возрастная группа до 23 лет) на водных дорожках немецкого Дуйсбурга занял восьмое место. В тот же год на регате в Пярну нарвитянин стал чемпионом страны в своей возрастной группе. Были у него и другие высокие результаты.

Спрашиваю Михаила, когда наш город заявит о себе на самых престижных мировых регатах так же, как когда-то заявили о себе Гулов, Шилин и другие звезды водных дорожек? Нарва возвращает себе статус столицы гребного спорта в Эстонии?

– Пока рано об этом говорить. Причин несколько, в том числе – мало молодежи ходит заниматься гребными видами спорта. Раньше у тренеров было по тридцать человек, сейчас – по десять-пятнадцать. Приходят школьники, год-два позанимаются и бросают. Думаю, одна из веских причин – в гимназиях большие учебные нагрузки, ребятам тяжело совмещать многочасовые занятия в школе с напряженными тренировками.

– Что нужно городу предпринять?

– Создавать лучшие условия. В частности, город мог бы увеличить финансирование детского и молодежного спорта. Чтобы школьники были мотивированы, а не бросали тренировки. На мой взгляд, город мог бы выделять ресурсы на питание спортсменам, на спортивную одежду, на организацию лагерей перед соревнованиями. Безусловно, на гребной базе Нарвы созданы хорошие условия для тренировок, эта база одна из лучших в Эстонии по технической оснащенности. Но все же – нужны инвестиции, можно много чего купить из спортивного оборудования.

Сетует и Осмокеску на то, что, к сожалению, за последние годы упал интерес школьников к различным видам гребного спорта. Этот спорт сложный – сопряжен с тренировками на воде, физическими нагрузками, порой бывает и непогода. Куда комфортнее школьнику с компьютером или смартфоном дома на диване.

Как-то Валерий Иванович привел на гребную базу нынешних школьников, показывал помещения, рассказывал. А многие в это время уткнулись в смартфоны – ребятам неинтересен спорт.

Вот и думают тренеры, как привлечь молодежь к активному, здоровому образу жизни. А ведь в гребном спорте во многом благодаря массовости рождаются мастерство и высокие результаты. Когда приходит много мальчишек и девчонок, то они с гораздо большим интересом занимаются, стараются выигрывать друг у друга.

Интересуюсь у Михаила, верно ли, что гребной спорт считается одним из самых дорогих, элитных видов спорта:

– Вам приходится при подготовке к стартам тратить личные средства?

– Конечно, приходится. Например, на спортивное питание для поддержки иммунитета, а также на спортивную одежду и кроссовки. А гоночную лодку мне купил город, думаю, на это было потрачено около восьми тысяч евро. Благодарен за такую поддержку.

Отметим, что город оплачивает стартовые взносы за участие спортсменов спортшколы в соревнованиях, оплачивает их проживание во время соревнований, а также транспортные расходы, связанные с доставкой до места состязаний. К тому же за последние несколько лет для занимающихся в СШ «Энергия» гребцов-академистов были закуплены новые спортивные лодки на сумму свыше 40 000 евро.

Кто есть кто

Михаил – коренной нарвитянин. Однажды подростком в Пяхклимяэской гимназии, где учился, участвовал в школьных соревнованиях в помещении на эргометре (гребном тренажере), заинтересовался и решил испытать свои физические способности на воде. Так пришел в СШ «Энергия» к тренеру Валерию Осмокеску. А педагоги в гимназии говорили ему – далеко не уйдешь со своим спортом, намекая на «хвосты» – задолженность по учебе. Но Михаил настойчиво старался покорять спортивные вершины.

После окончания в 2019 году гимназии служил в спортроте Сил обороны, затем учился в Спасательном колледже Академии МВД. Сейчас работает в Нарвской спасательной команде.

В его планах участие в составе сборной Эстонии гребцов-академистов в двух главных стартах года – чемпионатах Европы и мира. Как уже заметили, более дальняя цель – Олимпиада 2024 в Париже.

Другая жизнь

Родители поддерживают увлечение сына спортом. Хотя, как признается Михаил, они его иногда жалеют и хотят, чтобы сын больше отдыхал.

А сам Михаил сказал журналисту, что у него бывает мало свободного времени для чтения книг или просмотра телевизора. Дважды в день тренировки, каждый день десятки километров, пройденных в зимний период на гребном тренажере и на лыжах, в летний период – в акватории реки Нарвы.

Евгений Ашихмин