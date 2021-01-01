Нарвская больница: откуда брать кадры и что делать с «шестиэтажкой»?

Дата публикации: Вчера, 10:30 Просмотрено: 576

Стратегический план развития Нарвской больницы не может быть написан кем-то по заказу Нарвы. В его разработке должны принять участие руководство города и руководство больницы, работники этого медицинского учреждения и рядовые горожане тоже.



Иллюстраитвное фото. Автор : Sergei Stepanov



Таково мнение мэра Нарвы Катри Райк, которое она высказала на инфочасе в Нарвской горуправе в нынешний понедельник 22 февраля.

«Не надо думать, что план развития сделают для нас министерство, Департамент здоровья или Клиникум Тартуского университета. Мы сами должны четко понять, какую больницу мы хотим иметь в Нарве, что нам необходимо предпринимать и на что просить у государства деньги, – говорит мэр и не боится признаться: – Пока вопросов больше, чем ответов».

При этом, по словам Райк, времени осталось немного – план стратегического развития должен быть готов к июню нынешнего года.

Надежды на то, что Нарва сможет получить на больницу средства из фонда справедливого перехода, как известно, не оправдались – Еврокомиссия считает, что проблемы Нарвской больницы не имеют отношения к вопросам сланцевой промышленности.

На прошлой неделе мэр встречалась с министром здоровья и труда Танелем Кийком, чтобы обсудить будущее больницы в Нарве. И, по словам мэра, прежде, чем искать для Нарвы финансовые ресурсы, в Таллинне от Нарвы ждут четкого представления о видении будущего городской больницы – и не в ближайшие годы, а в большей перспективе. (Отметим, что требуемая законом программа развития в больнице есть – до 2030 года.)

– Развитие больницы – это комплексный вопрос: среда и медперсонал. Безусловно, мы хотим сохранить то, что у нас есть – отделение экстренной медицины (ЭМО), травматологию, хирургию, роддом, скорую помощь. Но что, например, делать с нашим большим шестиэтажным корпусом, построенным еще в советское время: реновировать его или сносить и строить новое здание? – говорит мэр. – Главный вопрос – кадры. Что мы можем и должны сделать для повышения квалификации врачей, медицинского персонала, который у нас есть сегодня? Как их удержать и где найти новых сестер и врачей? Вероятно, мы можем рассчитывать на то, что к нам будут приезжать врачи из России, Украины, и им необходимо будет пройти резидентуру на русском языке. Думаю, надо поднимать и вопрос о 20-процентной надбавке к ставкам зарплат медицинских кадров Ида-Вирумаа.

Новый совет больницы, по словам Райк, запланировал встречи с персоналом медучреждения, а также привлечение к обсуждению того, какая больница нужна третьему по величине городу республики, широкого круга горожан. Сейчас обсуждается, как это делать в условиях роста ковид-инфекции.

НАША СПРАВКА:

В новый совет Narva Haigla SA вошли доктор Аго Кыргвеэ из Клиники Тартуского университета, нарвские депутаты Антон Праткунас, Хели Адамович и Екатерина Голубцова, председатель совета – мэр города Катри Райк.

Светлана ЗАЙЦЕВА

