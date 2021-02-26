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В центре вниманияНарва остается без рынка. Будем надеяться, на короткое время

Дата публикации: Вчера, 15:19 Просмотрено: 1 958

Единственный в Нарве крытый продовольственный городской рынок на Таллиннском шоссе, 47, Narva Centrum, как и было уже давно объявлено, действительно прекращает работу 1 марта. Работающие на нем продавцы разъезжаются кто куда.

Нарва остается без рынка. Будем надеяться, на короткое время
26 февраля рынке было достаточно многолюдно, но многие прилавки были уже совершенно пусты.


Некоторые продолжат работу по новым адресам. О чем и сообщают на выставленных на прилавках объявлениях. Некоторые предупреждают: вновь с нами встретитесь 21 марта на новом рынке, который должен открыться в «сиреневом банке» - так в Нарве именуют здание на Таллиннском шоссе, 28, где раньше размещался SEB банк. Продавцы подтверждают, что договоры подписаны.

Некоторые рассказали «НГ», что «уходят в никуда» - то есть прекращают работу, новых арендных площадей не ищут и просто берут на время паузу: «Там посмотрим, что будет». Многие продавцы не скрывают, что вообще-то надеются на городскую власть. Мол, мэрия все-таки высказывала свою озабоченность по поводу того, чтобы в Нарве рынок был. Как без него?!

В пятницу, 26 февраля, в обед на рынке было достаточно многолюдно. Но многие прилавки были уже совершенно пусты. А на входных дверях висит объявление, что с 1 марта 1-й этаж будет закрыт, а также напоминание, что магазинчики на втором этаже работу продолжат.

Встретившиеся вашему корреспонденту в пятницу на рынке представители нового собственника рыночных площадей Олега Гросса, имеющего сеть магазинов Grossi, подтвердили, что 1 марта на первом этаже уже никаких продавцов не будет и что в начале марта здесь уже начнутся строительные работы.

Что до строительных работ на Таллиннском шоссе, 28, то и они идут – об этом можно судить невооруженным взглядом.
Но более подробно мы расскажем вам на следующей неделе в бумажной версии «Нарвской Газеты», а также на нашем сайте.

ТЕКСТ И ФОТО: Светлана ЗАЙЦЕВА

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Комментарии (1)

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Payд Ю.
Вчера, 20:31
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Я где теперь сало буду покупать? Немедля вернуть!

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