Нарва остается без рынка. Будем надеяться, на короткое время

Дата публикации: Вчера, 15:19 Просмотрено: 1 958

Единственный в Нарве крытый продовольственный городской рынок на Таллиннском шоссе, 47, Narva Centrum, как и было уже давно объявлено, действительно прекращает работу 1 марта. Работающие на нем продавцы разъезжаются кто куда.



26 февраля рынке было достаточно многолюдно, но многие прилавки были уже совершенно пусты.





Некоторые продолжат работу по новым адресам. О чем и сообщают на выставленных на прилавках объявлениях. Некоторые предупреждают: вновь с нами встретитесь 21 марта на новом рынке, который должен открыться в «сиреневом банке» - так в Нарве именуют здание на Таллиннском шоссе, 28, где раньше размещался SEB банк. Продавцы подтверждают, что договоры подписаны.

Некоторые рассказали «НГ», что «уходят в никуда» - то есть прекращают работу, новых арендных площадей не ищут и просто берут на время паузу: «Там посмотрим, что будет». Многие продавцы не скрывают, что вообще-то надеются на городскую власть. Мол, мэрия все-таки высказывала свою озабоченность по поводу того, чтобы в Нарве рынок был. Как без него?!

В пятницу, 26 февраля, в обед на рынке было достаточно многолюдно. Но многие прилавки были уже совершенно пусты. А на входных дверях висит объявление, что с 1 марта 1-й этаж будет закрыт, а также напоминание, что магазинчики на втором этаже работу продолжат.

Встретившиеся вашему корреспонденту в пятницу на рынке представители нового собственника рыночных площадей Олега Гросса, имеющего сеть магазинов Grossi, подтвердили, что 1 марта на первом этаже уже никаких продавцов не будет и что в начале марта здесь уже начнутся строительные работы.

Что до строительных работ на Таллиннском шоссе, 28, то и они идут – об этом можно судить невооруженным взглядом.

Но более подробно мы расскажем вам на следующей неделе в бумажной версии «Нарвской Газеты», а также на нашем сайте.

ТЕКСТ И ФОТО: Светлана ЗАЙЦЕВА