Нарва по-прежнему город энергетиков

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Утверждение, которое порой приходится слышать, о том, что в Нарве не осталось ни промышленности, ни производства, не соответствует действительности. И кормят нарвитян не торговые центры, а промышленные предприятия.



В сфере энергетики в Нарве заняты без малого 1500 человек. Фото : energia.ee



Вот такие выводы были сделаны специалистами Департамента развития и экономики Нарвы в конце прошлого года при подготовке к конкурсу «Нарвский предприниматель 2020» и последующего затем выпуска каталога «Нарвский работодатель». Презентацию этого небольшого издания провел на инфочасе в горуправе на этой неделе директор департамента Юрий Сайя.

- В каталоге представлен топ предприятий, на которых трудится более ста работников- нарвитян, среди них есть фирмы, которые зарегистрированы в Нарве, и фирмы, зарегистрированные не в нашем городе, – уточняет Сайя. Представляя каталог предприятий-работодателей для нарвитян, Юрий Сайя также представил исследование рабочей и предпринимательской среды Нарвы в целом, основанное прежде всего на данных Налогово-таможенного департамента, поступлениях подоходного налога с частного лица, которые, как известно, идут в бюджет Нарвы. Делимся с читателями, на наш взгляд, наиболее интересными и даже неожиданными выводами.

В целом, по словам Юрия Сайя, работодателями для нарвитян являются 4790 предприятий, численность работников в них – 20 200 нарвитян. Это, опять же, фирмы, зарегистрированные как в Нарве, так и вне ее. Однако активно работающих, то есть постоянных работодателей, из общего числа зарегистрированных фирм гораздо меньше – 2800; и они обеспечивают занятость 19 500 нарвитян. Фирм, где трудится более 10 человек, – 267, из них 140 зарегистрированы в Нарве, и 127 – вне города.

В публичном секторе – каждый четвертый

В публичном секторе (школы, детские сады, местное самоуправление, департаменты) занято 3 158 нарвитян или 25% работающего населения Нарвы. «То есть каждый четвертый нарвитянин получает зарплату из государственного кармана», – образно резюмирует Сайя. Это довольно высокий показатель.

В промышленности, металлообработке и энергетике занято 35% нарвитян (более детально: промышленность – 16 % или 2028 человек; энергетика – 12% или 1491 человек; металлообработка – 7% или 847 человек). «Вот и скажите после этого, что промышленность и энергетика в Нарве умерла! 4366 нарвитян заняты в сферах, которые связаны с прямым созданием материальных ценностей», – подчеркивает Сайя.

В торговле трудятся 10% (1218 человек), в здравоохранении 7% (871 человек), в туризме – 5% (682 человека), в сфере транспорта – 3% (426 человек). Далее по численности работников следуют сферы: строительство/монтаж (367), охранные услуги (236), клининг/благоустройство (211), логистика (204), аренда персонала (164). Менее ста работников в отрасли не отражались в исследовании отдельной строкой.

Кто он, самый крупный работодатель?

Самым крупным работодателем для нарвитян является отдел культуры Нарвской горуправы (которому подведомственны все школы, детские сады) вкупе с Департаментом социальной помощи. В школах и детских садах Нарвы трудится 10% работоспособного населения Нарвы.

Средний уровень зарплаты в публичном секторе Нарвы составляет 952 евро. А вот средняя зарплата у продавцов в Нарве – 680 евро. Для сравнения – в Таллинне она 946 евро. И поэтому, как свидетельствуют данные, часть нарвитян уезжает работать в Таллинн в крупные торговые сети Rimi, Selver, Maxima, которые представлены и в Нарве.

Средний уровень зарплат в сфере энергетики составляет 1655 евро. И заняты, как уже было сказано выше, в этом секторе без малого 1500 человек. В первой тройке фирм – предприятия, входящие в концерн Eesti Energia. Так, например, на Enefit Power AS трудится 772 нарвитянина, на Enefit Solutions AS – 565 нарвитян. «Так что, думаю, мы по-прежнему можем говорить, что Нарва – город энергетиков. И это те люди, которые больше всего приносят денег в Нарву», – заключает Сайя.

Вообще же, 35% нарвитян, которые заняты в энергетике, промышленности и металлообработке, в совокупности дают 40% дохода нарвитян. Средняя зарплата в этой «тройке» составляет 1360 евро. В то время как средняя зарплата в гостиничном бизнесе – почти в три раза меньше; причем, независимо, где зарегистрировано предприятие – в Нарве или в столице.

«Расположенное в Нарве предприятие Fortaco Estonia OÜ изготавливает сварные стальные конструкции для машиностроительной промышленности многих стран, поставляет металлические конструкции, кабины, автомобильные агрегаты, дает работу 440 нарвитянам; нарвская компания Narva-Bark AS – один из крупных производителей бетонных изделий в Эстонии, 131 работник-нарвитянин, – перечисляет Юрий Сайя. – В Нарве работает немало промышленных предприятий, пусть и с меньшим количеством людей, их продукцией являются электроника, мебель, рабочая одежда, строительные детали… И говорить, что у нас не стало промышленности, совсем некорректно».

И еще на один очень важный (и, по словам Юрия Сайя, неожиданный) момент следует обратить внимание: в конце года несмотря на пандемию нарвские промышленные предприятия нарастили свои объемы и даже несколько увеличили штаты.

Светлана ЗАЙЦЕВА

