Спортклубы просят поддержку на обучение и зарплату тренеров

Дата публикации: Сегодня, 11:00 Просмотрено: 236

Нарвский союз физкультуры и спорта, в спортивных клубах которого занимается в общей сложности свыше 1000 детей, ходатайствует о получении из бюджета поддержки на обучение молодых тренеров в размере 4 000 евро, а также 26 тысяч евро на добавку к зарплате тренеров 5 и 6 категории.



Благотворительные рождественские забеги и Забеги обещаний в первый день наступившего года спортклуба "Мотус" стали уже полюбившимися зимними традициями. Фото: Анна Маркова/tema.ee



Городская комиссия по культуре и спорту пока лишь частично готова поддержать ходатайства, поскольку уверенности, что средства найдутся, нет: в нынешнем году общий бюджет Отдела культуры и спорта уменьшился на 764 тысяч евро.

По словам председателя правления Нарвского союза физкультуры и спорта Шамиля Гусейнова, который также является членом комиссии по культуре и спорту, регистрация на курсы повышения квалификации для тренеров 3 и 4 категории, которые пройдут в Нарвском колледже, уже началась, однако полная стоимость курсов – около 500 евро – снизится вдвое в случае, если город выделит на обучение поддержку в размере 4 тысяч евро. Кроме тренеров обучение смогут пройти и учителя начальных классов, чтобы получить квалификацию педагога по движению, пояснил Шамиль Гусейнов.

«Обучение тренеров – в числе наших приоритетов, чтобы они были более квалифицированными и полезными для своих воспитанников», – заявил председатель комиссии Владимир Бутузов. По его мнению, ходатайствовать о поддержке было бы целесообразнее в два этапа – по две тысячи из основного бюджета и из дополнительного, так как нужд в бюджете много.

«Если город выделяет две тысячи евро, Олимпийский комитет дополнительно добавляет на обучение 4 тысячи евро, если город выделяет 4 тысячи – Олимпийский комитет дает восемь тысяч. Мы встречались с представителем Олимпийского комитета, и перечислили свои аргументы в пользу обучения, в том числе и то, что тренерский состав в Нарве стареет», – пояснил Шамиль Гусейнов.

Заместитель председателя комиссии Антон Праткунас отметил, что и 190 евро, которые будут должны оплатить тренеры при условии получения поддержки от города и Олимпийского комитета – сумма значительная, а поддержка развития молодых тренеров важна для города. По словам Гусейнова, группа для повышения квалификации уже почти набрана, а если стоимость курсов увеличится, многие могут отказаться от обучения. В итоге комиссия все же решила поддержать ходатайство о выделении денег на обучение тренеров двумя частями, хотя этот вопрос еще будет обсуждать стратегическая комиссия, а окончательное решение будет принято 25 февраля при принятии бюджета.

Споры вызвало и другое предложение Союза – выделить 26 тысяч евро на доплату к зарплатам тренеров спортклубов 5 и 6 категории. По словам Гусейнова, это всего лишь четверть от зарплаты тренеров данной категории. По мнению председателя комиссии, спортклубы не подготовили документальное обоснование своего ходатайства.

В итоге вопрос было решено перенести на следующее заседание комиссии. Шамиль Гуссейнов отметил, что к муниципальным спортшколам и частным спортклубам отношение неравное. В частности, во время пандемии спортклубы полностью платили аренду, хотя несли те же убытки, что и спортшколы. В городском бюджете, помимо вышеназванных сумм, на поддержку спортклубов запланирована 121 тысяча евро – на уровне прошлого года, отметили на комиссии.

Ирина ТОКАРЕВА