Пострадавшую в пожаре старинную церковь в Нарва-Йыэсуу и большую часть ее реликвий можно восстановить

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Произошедший в минувшее воскресенье, 14 февраля, пожар в церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу нанес существенный урон старинному бревенчатому зданию и его внутреннему убранству. Но специалисты считают, что и строение и, вероятно, 75% ценных произведений искусства, которые были в храме, можно восстановить.



Дубовый иконостас 19 века сильно пострадал от огня.

Как рассказал «НГ» настоятель храма о. Корнилий, в воскресенье, 14 февраля, в половине пятого утра его разбудил телефонный звонок полицейских. Они проезжали по ул. Вабадузе, где находится церковь, и увидели, что горит наличник правого окна алтаря. Срочно вызвали спасателей.

- Я ночевал в приходском доме, поэтому буквально сразу же был на месте происшествия, - рассказывает о. Корнилий. - Спасатели подъехали моментально, огонь был потушен. Но, как оказалось через пару минут, видимым огонь был только с внешней стороны. Когда я открыл двери храма, оттуда повалил дым. От большого пожара, который мог совершенно уничтожить нашу церковь, конечно же, спасла профессиональная работа пожарной команды и, я думаю, еще и то, что храм начал гореть снаружи, а также то, что алтарь у нас как бы врезан в основное тело храма. На мой взгляд, это не дало огню разгореться в полную силу.

Как сообщили из Спасательного департамента, огонь локализовали в 5.08, а полностью потушили пожар в 9.41.

Алтарь выгорел полностью, иконы, которые там находились, уничтожены огнем.

Но основные стены храма огнем не тронуты. Крыша сохранилась. Внутри, конечно, картина более чем печальная.

Во вторник в Нарва-Йыэсуу приехала целая команда специалистов Департамента охраны памятников старины. Среди них реставраторы. Бревенчатая церковь в честь Казанской иконы Божией Матери является архитектурно-историческим памятником. В ней находилось 105 памятников искусства – иконы, книги, церковная утварь, в основном 19 века. Как сказала «НГ» инспектор памятников искусства Кадри Таэль, приехавшие в Нарва-Йыэсуу специалисты начали составлять список уцелевших вещей и определять, что можно сохранить, а что нет, что подлежит консервации или реставрации.

Кадри Таэль:

- Это большая кропотливая, длительная по времени работа. Мы тщательно изучаем каждую деталь иконы и размышляем, что делать. Многое повреждено огнем, жарой, что-то водой при тушении пожара. Какие-то иконы спасло то, что они были под стеклом. Сейчас невозможно точно ответить, сколько реликвий удастся восстановить. По нашей предварительной оценке - до 75 процентов предметов. Для более точной оценки ущерба потребуется время. На реставрацию уйдут, конечно, годы.

Кадри Таэль просит отдельно отметить отличную работу спасателей: «Они действовали не только быстро, но еще и очень бережливо отнеслись к вещам, которые спасали из огня. Это дорогого стоит».

Отец Корнилий говорит, что иконостас, видимо, придется заказывать новый.

- Но церковь наша с большой историей, и очень бы хотелось, чтобы в ней появились не только новые, но и старинные иконы. Поэтому думаем обратиться к православным храмам Эстонии, России, к коллекционерам, чтобы они, может быть, передали нам какие-то иконы.

Поджог?

Что же явилось причиной пожара? И почему церковь начала гореть со стороны улицы? То, что пожар мог начаться внутри храма, о. Корнилий исключает: ночью в церкви не горят ни свечи, ни лампады.

- Думаю, это поджог, - говорит он и напоминает, что в 2019 году, после того, как подожгли веранду, примыкающую к приходскому дому, на территории церкви установили камеры видеонаблюдения. Записи с них сейчас отправлены в полицию.



На запрос «НГ» от 17 февраля о причинах пожара ответил следователь Нарвского отделения полиции Виталий Кондратьев:



- В связи с пожаром церкви 14 февраля в Нарва-Йыэсуу полицией заведено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей порчу или уничтожение чужого имущества. Причина пожара еще устанавливается, однако основной версией следствия является поджог.

С вашим участием

Приход усть-наровской церкви в честь Казанской иконы Божией Матери входит в Нарвскую и Причудскую епархию Эстонской православной церкви Московского патриархата. Нарвская и Причудская епархия вместе с церковным приходом обратились ко всем неравнодушным к беде людям за материальной помощью. Банковские реквизиты для пожертвований на веб-сайте: www.narvaeparhia.ee. Банковские реквизиты для пожертвований: MPEOK NARVA-JOESUU JUMALAEMA Kaasani Ikooni Kogudus Vabaduse 63, reg nr. 80202491

a/a EE 102200221019575635 Счет настоятеля храма о. Корнилия (Константин Александрович Морозов) в банке «Сбер», Россия:

2202 2001 2136 3012

НАША СПРАВКА:

Бревенчатая церковь в честь Казанской иконы Божией Матери была построена в 1867 – 1868 гг. в деревне Мерекюль по инициативе петербургского священника Александра Гумилевского. Церковь была построена для отдыхающих петербуржцев и эстоноземельцев. В 1947- 1948 гг. церковь была перенесена в Нарва-Йыэсуу.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА