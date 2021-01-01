Город в ожидании стабильной поставки вакцины

Дата публикации: Сегодня, 09:59 Просмотрено: 23

По мнению некоторых медработников, Нарва сможет себя уверенно чувствовать, если прививкой от коронавируса будет охвачено от 60 до 80 процентов жителей. А пока город лишь в начале пути формирования коллективного иммунитета, замедляющего распространение инфекции. Как можно было понять из реплики выступившего на пресс-конференции одного из врачей, пока нет четкого ответа на вопрос, какова длительность иммунитета у вакцинированных.



Представитель Общества семейных врачей Эстонии, доктор из Харьюмаа Алина Тереп: у отказавшихся поначалу от вакцины пациентов из группы риска остается возможность привиться позже.

На прошедшем на минувшей неделе инфодне для семейных врачей, организованном горуправой и городским Департаментом социальной помощи, обсуждались связанные с вакцинацией вопросы. Затем с журналистами общались мэр Нарвы Катри Райк, директор Департамента социальной помощи Елена Васильева, городской врач Андрей Антонов, член правления Нарвской больницы Алексей Евграфов, главный врач этого учреждения Олев Силланд, главная медсестра больницы Наталья Метелица и гости - представители Общества семейных врачей Эстонии Алина Тереп и Кармен Йоллер.

Выводы из озвученного на пресс-конференции можно сделать следующие: Нарва на фоне других регионов страны не ущемлена объемом поставок из Таллинна доз вакцины Pfizer, предназначенной для группы риска – пациентов старше 80 лет. Поставки, а логистикой занимается Больничная касса, пока не отвечают спросу на препарат, но в таком положении и другие местные самоуправления.

В первую февральскую неделю прививочной кампании, рассчитанной на группу риска (80 лет и старше), для службы семейных врачей нашего города было поставлено 216 доз вакцины, во вторую - 288. Но потребности значительно выше, ситуация зависит от производителей препаратов в Евросоюзе.

Ожидается наращивание в ЕС производства вакцин, а значит и Эстония будет получать больше препаратов.

Защитить наиболее уязвимых

Цель стартовавшей во второй зимний месяц и рассчитанной на группу риска вакцинации против COVID-19 - защитить наиболее уязвимых жителей Эстонии, у которых больше шансов заразиться. Но во время данной прививочной кампании семейный врач, с учетом ситуации, имеет право пригласить более молодых пациентов. На пресс-конференции отмечалось, что если врач приглашает на вакцинацию, то решивший привиться пациент может отпроситься на работе.

В Нарве проживает 3,5 тысячи человек старше 80 лет. По графику семейные врачи будут приглашать затем на прививки препаратом Pfizer пациентов прочих категорий из группы риска - старше 70 лет и старше 60. Приоритет также имеющим хронические болезни. Работа масштабная: в Нарве 39 участков, обслуживаемых семейными врачами, с общим охватом около 20 тысяч пациентов разных категорий группы риска. Всего в городе насчитывается около 55 тысяч жителей, прививать от коронавируса можно с 16 лет.

Вакцинация добровольная, прививки делаются по рекомендации медработников, в два этапа. Вторая доза препарата вводится с интервалом три недели.

Нарвская больница приступила в конце декабря к вакцинации медперсонала этого учреждения, а также насельников и работников домов попечения и к моменту проведения инфодня ввела пациентам около девятисот доз препарата Pfizer.

Приоритет также работникам просвещения



Первыми кампанию по вакцинации от коронавируса начали врачи.

Если судьба группы риска в сфере интересов семейных врачей, то вакцинация работников сферы образования - педагогов и технического персонала общеобразовательных школ - поручена сотрудникам Нарвской больницы. Прививки будут проводиться непосредственно в школах, для этого в них есть все необходимое. 11 работающих в этих учреждениях медсестер обучены вакцинации.

Для работников школ предусмотрен препарат AstraZeneca, но на портале rus.postimees на минувшей неделе была опубликована точка зрения известного в стране доктора Аркадия Попова, по мнению которого, людям старше 65 лет желательно избегать вакцины AstraZeneca. Видимо, этому поколению придется выбирать другой препарат.

В Нарвской больнице готовится к открытию Центр вакцинации, который поможет разгрузить работу семейных врачей, а также принимать для прививок работников детских садов и школ по интересам, сотрудников полиции, спасательной службы и других сфер.

Поставки препарата — по мере спроса

Если раньше в Нарву поступал препарат Pfizer, то на этой неделе ожидали еще и AstraZeneca.

Пресс-служба главного медицинского учреждения города сообщила 15 февраля, что на этой неделе начинается вакцинация учителей. «Нарвская больница начинает процесс вакцинации педагогов школ города. Для этой цели были заказаны первые 200 доз вакцин, т.е. порядка 200 педагогов выразили желание получить прививку от коронавируса. Проводить вакцинацию будут школьные сестры в медицинских кабинетах при школах».

«Вакцинация педагогов – важная часть действий, направленных на то, чтобы ситуация с коронавирусом стабилизировалась, и мы могли вернуться к нормальной жизни», - отметил член правления Целевого учреждения Нарвская Больница Алексей Евграфов.

На этой неделе около двухсот педагогов получат прививку. (Всего в общеобразовательных школах города работает 819 человек - педагогический состав и технический персонал).

По мере увеличения со стороны просвещенцев спроса на вакцину больница будет каждую неделю заказывать новые партии препарата.

Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН