Нарвскую Александровскую церковь хотят обновить

В центре внимания / Конвейер новостейНарвскую Александровскую церковь хотят обновить
Дата публикации: Сегодня, 14:33 Просмотрено: 297
Александровскую церковь в Нарве в будущем хотят использовать и как концертный зал на 500 мест. В церкви также планируют установить большой орган.
Александровская церковь. Фото: архив "НГ".
Это предусматривает опубликованный городскими властями проект условий проектирования для расширения здания церкви, сообщили в среду утренние новости ETV+.
Цель работ - реставрировать памятник архитектуры государственной значимости под зал для проведения событий и концертов, при этом здание останется действовать и как церковь.
"Все, что сейчас находится в плачевном, аварийной состоянии будет отремонтировано. Плюс мы планируем, что здесь будет построен большой орган и люди смогут наслаждаться его звуками", - рассказал пастор Владимир Батухтин.
Проектом также предусмотрено расширение здания и обновление территории. В том числе появится пристройка, основной корпус которой будет подземным. Среди прочего в ней будут открыты гардеробы, туалеты, конторские помещения и большой зал для собраний.
По предварительным оценкам, реконструкция Александровской церкви может стоить до 4 миллионов евро. О выделении необходимых средств МВД будет ходатайствовать перед правительством.
С проектом условий проектирования, ходатайством и эскизом можно ознакомится здесь.
ERR