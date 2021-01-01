Нарвскую Александровскую церковь хотят обновить

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Александровскую церковь в Нарве в будущем хотят использовать и как концертный зал на 500 мест. В церкви также планируют установить большой орган.



Александровская церковь. Фото: архив "НГ". Александровская церковь. Фото: архив "НГ".

Это предусматривает опубликованный городскими властями проект условий проектирования для расширения здания церкви, сообщили в среду утренние новости ETV+.

Цель работ - реставрировать памятник архитектуры государственной значимости под зал для проведения событий и концертов, при этом здание останется действовать и как церковь.

"Все, что сейчас находится в плачевном, аварийной состоянии будет отремонтировано. Плюс мы планируем, что здесь будет построен большой орган и люди смогут наслаждаться его звуками", - рассказал пастор Владимир Батухтин.

Проектом также предусмотрено расширение здания и обновление территории. В том числе появится пристройка, основной корпус которой будет подземным. Среди прочего в ней будут открыты гардеробы, туалеты, конторские помещения и большой зал для собраний.

По предварительным оценкам, реконструкция Александровской церкви может стоить до 4 миллионов евро. О выделении необходимых средств МВД будет ходатайствовать перед правительством.

С проектом условий проектирования, ходатайством и эскизом можно ознакомится здесь.

ERR

