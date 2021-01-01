15 февраля к мемориалу погибшим в афганской войне возложили венки

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К мемориалу в Нарве возложены венки от общественных организаций воинов-афганцев из семи государств. Участники боевых действий в «горячих точках» хранят память о павших и заботятся о живых.







Памятное мероприятие в связи с 32-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана прошло в минувший понедельник в парке на улице Пяхклимяэ. Установленный в этом районе города мемориал посвящен военнослужащим из Эстонии, павшим в Афганистане.

К памятнику «Сыновьям эстонской земли, погибшим на афганской войне», 15 февраля были возложены венки и цветы от руководства Нарвской горуправы и городского собрания, генерального консульства России и от общественных организаций.

Открыл церемонию представитель правления республиканского Союза ветеранов боевых действий и военной службы «Бастион» Борис Абрамов. Настоятель храма святого князя Владимира при Архиерейском подворье в Нарва-Йыэсуу иеромонах Даниил (Буров) совершил литию по всем пострадавшим в годы афганской войны.

Мэр Нарвы Катри Райк, в частности, сказала: «С грустью и болью мы вспоминаем и двух молодых людей из Нарвы - Сергея Федорова, павшего в Афганистане 4 июня 1980 года, и Вячеслава Алексеева, павшего 5 апреля 1983 года. Их жизни тоже были прерваны из-за этой войны».







Слева на право: Борис Абрамов, иеромонах Даниил, мэр Катри Райк.





В своем выступлении глава исполнительной власти города заметила, что 15 февраля 1989 года принесло облегчение в связи с окончанием войны, но не уменьшило тревогу о потерях. Она также поблагодарила организацию «Бастион», установившую в нашем городе этот важный мемориал, посвященный всем молодым людям Эстонии, павшим в Афганистане. «Скульптор Айвар Симсон изобразил две стреляные гильзы на черном камне, объединив две войны, но одну боль. Я поклоняюсь этой боли и памяти воспоминаний», - подчеркнула мэр особенность мемориальной композиции и свои чувства.

Генеральный консул России в Нарве Александр Мамаев, отдав дань уважения погибшим при исполнении воинского долга, пожелал присутствовавшим на мероприятии воинам-афганцам здоровья на долгие годы, мирного неба, счастья и благополучия.

Ветеран-афганец Михаил Москалев сказал журналисту, что в день, посвященный очередной годовщине вывода войск из Афганистана, на прилегающей к памятнику территории были также возложены венки от воинов-афганцев из Литвы, Латвии, России, Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. А в этих семи странах ветеранские организации возложили венки от проживающих в Эстонии афганцев. Участники боевых действий в «горячих точках» не забывают боевое братство.

Мемориал в парке на ул. Пяхклимяэ, на пересечении с проспектом Кангеласте (Героев), был открыт в Нарве в 2017 году по инициативе союза «Бастион». Автор памятника - ветеран афганской войны скульптор Айвар Симсон, который создал в нашем городе еще и памятник гроссмейстеру Паулю Кересу и композицию со львами на речном променаде. Архитектор мемориала Тоомас Мяги.

На мраморном постаменте можно увидеть две простреленные гильзы, своеобразный знак участия военнослужащих из Эстонии в войне в горном азиатском государстве в двух периодах — в советский и в двухтысячных годах. В первый период погибло 36 военнослужащих из Эстонии, во второй - девять. Второй период связан с участием эстонских Сил обороны в миротворческих миссиях.

Борис Абрамов сказал, что общественная организация «Бастион» следует приоритетам - хранить память о павших и заботиться о живых.

Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН