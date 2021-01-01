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Нарвская Кесклиннаская гимназия готовится к переезду. Освободить помещения для предстоящей реновации школы необходимо к концу этого академического года.



Фото: архив "НГ".

Как сообщила мэр Нарвы Катри Райк, переезд пройдет в 2 этапа. Классы с первого по четвертый переедут в здание детского сада «Золотая рыбка». Классы с пятого по 12-й - в бывшую Хоровую, ныне Музыкальную школу, где предварительно предстоит сделать косметический ремонт в помещениях. Состояние «Золотой рыбки», как сказала нашему изданию директор гимназии Анна Зубова, очень хорошее и практически не требует затрат на ремонт. В новых зданиях за каждым классом уже закреплено отдельное помещение, предприятие организации питания OÜ Mann Grupp осмотрело кухни, а родители учащихся получили задание организовать для каждого школьника новый маршрут и ознакомить с ним своего ученика.

Наталья СОБОЛЕВА