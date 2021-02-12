Дата публикации: Сегодня, 15:46 Просмотрено: 672

Открытое письмо Тийа Выхма (КТ Вестервалли,11) по поводу скейт-парка: «А вы уверены, что детей не собираются отправить в «газовую ванну»?



КТ Вестервалли,11.

От редакции. После публикации в НГ статьи о скандале вокруг строительства нового спортивного парка на Тулевику,9, в нашу редакцию обратилась председатель КТ Вестервалли, 11 Тийа Выхма. По ее словам, члены квартирного товарищества только за развитие общественного пространства в городе, но делать это надо, соблюдая законы Эстонской Республики. Однако, по их мнению, есть целый ряд нюансов, не учтенных при выдаче разрешения на строительство.

ПОЧЕМУ КТ ВЕСТЕРВАЛЛИ 11 ХОДАТАЙСТВУЕТ О ПРИЗНАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО № 2012271/26433 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ?

ВО-ПЕРВЫХ, статья 46 п 2 Строительного кодекса гласит: если в ходатайстве были приведены заведомо ложные сведения, то разрешение на строительство признается недействительным.И это так и есть:согласования со всеми владельцами соседних территорий не было, а в разрешении на строительство утверждают обратное. Ответ от канцлера права получен, вицэ -мер в СМИ признал нарушения. Что ещё надо? Или нарушение законов стало нормой?

ВО-ВТОРЫХ, (и это очень важно!) при выдаче действующего разрешения на строительство не были проведены исследования окружающей среды, а в районе Старого города Нарвы уровень радона более, чем в два раза превышает норму. И если к этому добавить выхлопные газы с проходной таможни по улице Тулевику, то детей собираются отправить в «газовую ванну», т.к. в овраге ветра нет. Исследования необходимы!

В-ТРЕТЬИХ, это самый быстрый путь построить спортпарк, соблюдая законы – новый проект, необходимые исследования и согласования, новая смета, новый подрядный договор.

Пока действует старое разрешение на строительство, действует и старый проект со всеми решениями. У проектов нет срока давности.

Зачем выяснять, кто виноват? Подписи под проектом, утверждённой сметой, разрешением на строительство говорят сами за себя. Аудит назначен возглавлять человек, который подписал разрешение на строительство спортпарка по действующему проекту и в 2019 году подписал распоряжение о принудительном отчуждении земли (452 м2) у КТ Энергия 2а за 86 евро в год!

ПРОШУ ПОДДЕРЖАТЬ ХОДАТАЙСТВО КТ ВЕСТЕРВАЛЛИ 11 О ПРИЗНАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО № 2012271/26433 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ТИЙА ВЫХМА, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КТ ВЕСТЕРВАЛЛИ 11





Материал по теме: