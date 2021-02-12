Viru Prospekt Открытое письмо Тийа Выхма (КТ Вестервалли,11) по поводу скейт-парка: «А вы уверены, что детей не собираются отправить в «газовую ванну»? » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

В центре внимания / Обратная связьОткрытое письмо Тийа Выхма (КТ Вестервалли,11) по поводу скейт-парка: «А вы уверены, что детей не собираются отправить в «газовую ванну»?

Дата публикации: Сегодня, 15:46 Просмотрено: 672

Открытое письмо Тийа Выхма (КТ Вестервалли,11) по поводу скейт-парка: «А вы уверены, что детей не собираются отправить в «газовую ванну»?

Открытое письмо Тийа Выхма (КТ Вестервалли,11) по поводу скейт-парка: «А вы уверены, что детей не собираются отправить в «газовую ванну»?
КТ Вестервалли,11.

От редакции. После публикации в НГ статьи о скандале вокруг строительства нового спортивного парка на Тулевику,9, в нашу редакцию обратилась председатель КТ Вестервалли, 11 Тийа Выхма. По ее словам, члены квартирного товарищества только за развитие общественного пространства в городе, но делать это надо, соблюдая законы Эстонской Республики. Однако, по их мнению, есть целый ряд нюансов, не учтенных при выдаче разрешения на строительство.

ПОЧЕМУ КТ ВЕСТЕРВАЛЛИ 11 ХОДАТАЙСТВУЕТ О ПРИЗНАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО № 2012271/26433 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ?

ВО-ПЕРВЫХ, статья 46 п 2 Строительного кодекса гласит: если в ходатайстве были приведены заведомо ложные сведения, то разрешение на строительство признается недействительным.И это так и есть:согласования со всеми владельцами соседних территорий не было, а в разрешении на строительство утверждают обратное. Ответ от канцлера права получен, вицэ -мер в СМИ признал нарушения. Что ещё надо? Или нарушение законов стало нормой?

ВО-ВТОРЫХ, (и это очень важно!) при выдаче действующего разрешения на строительство не были проведены исследования окружающей среды, а в районе Старого города Нарвы уровень радона более, чем в два раза превышает норму. И если к этому добавить выхлопные газы с проходной таможни по улице Тулевику, то детей собираются отправить в «газовую ванну», т.к. в овраге ветра нет. Исследования необходимы!

В-ТРЕТЬИХ, это самый быстрый путь построить спортпарк, соблюдая законы – новый проект, необходимые исследования и согласования, новая смета, новый подрядный договор.

Пока действует старое разрешение на строительство, действует и старый проект со всеми решениями. У проектов нет срока давности.
Зачем выяснять, кто виноват? Подписи под проектом, утверждённой сметой, разрешением на строительство говорят сами за себя. Аудит назначен возглавлять человек, который подписал разрешение на строительство спортпарка по действующему проекту и в 2019 году подписал распоряжение о принудительном отчуждении земли (452 м2) у КТ Энергия 2а за 86 евро в год!

ПРОШУ ПОДДЕРЖАТЬ ХОДАТАЙСТВО КТ ВЕСТЕРВАЛЛИ 11 О ПРИЗНАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО № 2012271/26433 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ТИЙА ВЫХМА, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КТ ВЕСТЕРВАЛЛИ 11


Материал по теме:

Канцлер права поддержал нарвское КТ, не согласное с проектом строительства спортивного парка. В мэрии ищут виноватых

Поделиться

Комментарии (2)

avatar
кованый забор от чиновника
Сегодня, 17:02
Цитировать
Ну вот и получилось как всегда в Нарве бывает , видно мало им было одного тёмного парка . Пора браться за ратушу и транзитную дорогу пока там не посыпались жалобы .
avatar
Eric Jones
Сегодня, 17:18
Цитировать
Hey, this is Eric and I ran across prospekt.ee a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what happens next? Do you get a lot of leads from your site, or at least enough to make you happy? Honestly, most business websites fall a bit short when it comes to generating paying customers. Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment. Here’s an idea… How about making it really EASY for every visitor who shows up to get a personal phone call you as soon as they hit your site… You can – Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. You’ll be amazed - the difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour or more later could increase your results 100-fold. It gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation. That way, even if you don’t close a deal right away, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. Pretty sweet – AND effective. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=prospekt.ee

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все