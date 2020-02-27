Для двух элитных жилых домов в Старом городе Нарвы хотят нарушить принцип исторической застройки

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В Старом городе Нарвы нельзя возводить строения высотой более 12 метров ( это высота карниза Ратуши), однако перспективный и многообещающий план строительства на Вабадусе, 4 двух современных жилых домов высотой 16 метров может привести к тому, что этот принцип будет нарушен.



Член Нарвского общества защиты памятников Игорь Куров считает, что застраивать участок вабадусе,4 вообще не стоит.

Фирма готова строить

На прошлой неделе городской Департамент архитектуры и планирования провел в мэрии публичную экспозицию эскиза детальной планировки Вабадусе, 4. Участок, на котором планируется построить два четырехэтажных жилых дома, находится между улицей Вабадусе и территорией будущего скейт-парка: историческую ценность здесь представляют остатки равелина восемнадцатого века и высокие деревья, бывшие когда-то частью парка Нарвского добровольного пожарного общества, разбитого тут в начале 20-го века.

Как пояснил в ходе обсуждения проектировщик Пеэп Моораст, старые деревья будут сохранены. Судя по эскизу, жилые дома выглядят слишком типовыми и современными для Старого города, однако Пеэп Моораст пояснил: проект определяет лишь объемы зданий и их компоновку. В дальнейшем же, как того и требует любое строительство в исторической части города, будет проведен архитектурный конкурс, который и определит их внешний вид. Не вызвало возражений и предложение члена Нарвского общества защитников памятников старины Игоря Курова отметить каким-либо образом на участке границы исторического равелина и установить памятную табличку с изложением исторических фактов об этом месте. По мнению проектировщика, это только придало бы недвижимости дополнительную изюминку и повысило ее ценность. Высота в 16 метров нужна, чтобы в квартирах были достаточно высокие потолки, пояснил проектировщик.

Руководитель департамента Кайе Энно считает, что, поскольку жилые дома будут находиться достаточно далеко от ратуши, а сам участок находится в низине, загораживать вид на ратушу они не будут, поэтому в данном конкретном случае от принципа исторической застройки можно было бы и отступить. Однако окончательное слово здесь за депутатами, поскольку только Нарвское городское собрание может утвердить детальную планировку и изменить Общую планировку Старого города.

Игорь Куров высказал свою точку зрения: по его мнению, застройка участка окончательно уничтожит остатки равелина, на этом месте может быть лишь парк. Как пояснил представитель департамента, инспектор по охране памятников Мадис Туудер, отчасти он согласен с этим, однако время для подобных возражений прошло: Общая планировка Старого города давно утверждена, и в ней назначение участка Вабадусе, 4 – жилое строительство.

Но, возможно, защитникам старины особенно переживать не стоит? Ведь немало планов строительства современного жилья в Нарве застройщики откладывают годами. Когда планирует начать строительство фирма-владелец участка Sky Builders, заказавшая детальную планировку? «Мы были готовы начать строительство еще три года назад, однако тогда нашу детальную планировку не утвердили. В связи с особыми условиями строительства в Старом городе нужно будет провести археологические исследования, архитектурный конкурс, доработать проект. Это займет много времени», – пояснил представитель фирмы Андрей Ковальчук. По его словам, фирма, основанная специально для этого, единственного проекта, в успехе не сомневается: нужда в качественном жилье в Нарве есть.



Макет и изоображение новых домов в стпром городе.

Краевед подозревает лоббирование частных интересов

Публичная экспозиция большого интереса со стороны общественности не вызвала: кроме официальных лиц пришли лишь пара журналистов и член Нарвского общества защиты памятников старины Игорь Куров. Однако позже с нашим изданием связался известный нарвский краевед Илья Давыдов, который сообщил, что, хотя в самом мероприятии принять участие не смог, как и предусмотрено регламентом организации публичной экспозиции, направил в департамент обстоятельное письмо, в котором изложил свое мнение по поводу недостатков проекта. (С полным текстом этого документа можно ознакомиться на нашем сайте.) «Я выступаю не против застройки и облагораживания территории, десятки лет пребывавшей в запустении», – подчеркивает краевед. Вместе с тем, он видит в проекте целый ряд недостатков, главный из которых – нарушение принципа исторической застройки.

Илья Давыдов:

– Мне так и остались непонятны мотивы, по которым требуется менять Общую планировку целой части города под отдельный проект, который предусматривает возведение здесь двух «небоскребов» (по меркам исторического центра города). Есть ли необходимость пожертвовать основным принципом городской исторической планировки со шведского времени только ради необходимости улучшения вида из окон и повышения высоты потолков?

Возникает смутное сомнение, не стоит ли за этим лоббистская деятельность заинтересованной фирмы, надеющейся протолкнуть проект постройки недвижимости для покупателей с достатком явно выше среднего. Можно проследить явные параллели с нередкими, к сожалению, и в других городах Эстонии случаями, когда под давлением бизнеса и денег чиновники шли на нарушение основополагающих принципов городской застройки, а потом все дружно возмущались, кто же допустил строительство подобного уродства в охранной зоне?

В качестве альтернативы можно предложить снижение этажности за счет распределения объемов между тремя постройками меньшей этажности.





Наша справка:

Детальная планировка участка Вабадусе, 20 инициирована решением Нарвского городского собрания от 27.02.2020.

Планируемая этажность построек – до 4-х этажей, общая площадь застройки до 1700 кв.м (43% от площади участка).

Предполагается построить два жилых дома, общее число квартир – 61. На верхних этажах – квартиры с обширными террасами. Парковка – под зданием и частично перед зданием.





Ирина ТОКАРЕВА

Ирина ТОКАРЕВА