Чтобы не платить за вывоз упаковки, надо учиться сортировать мусор

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В Нарве с 12 февраля могут применяться меры к товариществам, не соблюдающим требования фирмы-перевозчика по сбору упаковки. Все «лишние» предметы в контейнерах будут фотографироваться и станут основанием для начисления платы за вывоз контейнера, который в ином случае мог бы обойтись товариществу бесплатно.

Иллюстративное фото: "НГ"

В Нарве пожелали вывозить чаще

С января наступившего года все бытовые отходы в Нарве, включая смешанную упаковку, вывозит компания EKOVIR, победившая в соответствующем конкурсе. Главным критерием, обеспечившим победу, стала предложенная фирмой нулевая стоимость вывоза смешанной упаковки. Вывоз же смешанных бытовых отходов, как и до этого, осуществляется фирмой по прейскуранту, согласно объему контейнера.

Опыт фирмы по вывозу смешанной упаковки в Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ свидетельствовал о том, что одноразового вывоза мусора в неделю обслуживаемым ею домам было достаточно. Однако та же практика, использовавшаяся в течение трех недель января в Нарве, показала, что в нашем городе этого мало. Разницу в работе EKOVIR и ранее занимавшейся этим фирмы Ragn-Sells AS (по отдельным договорам с КТ и по договорным расценкам) остро ощутили многоэтажные дома или дома, использовавшие общий контейнер в складчину: их контейнеры для сбора смешанной упаковки стали переполняться.



Текстильным отходам и упаковке из-под яиц не место в контейнере для бумаги и картона. Фото: EKOVIR

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Нарвы Сергея Горлача, на совещании в горуправе, прошедшем 22 января, с фирмой-оператором удалось договориться о двухразовом вывозе контейнеров в неделю. Днями вывоза упаковки компанией EKOVIR станут вторники и пятницы. Новый договор с фирмой товариществам заключать не нужно, достаточно отправить электронное письмо (заявку) на адрес э-почты narva@ekovir.ee с просьбой осуществлять вывоз 1 или 2 раза в неделю. Дополнение к договору для подписания придет на обратный адрес э-почты.

Новый график вывоза смешанной упаковки компания решила составить на основе ...жалоб от квартирных товариществ. А таковых к этой дате набралось немало. Такой нетрадиционный метод опроса нарвских домовладений — единственная, с точки зрения фирмы, возможность выяснить спрос на двухразовое опорожнение контейнеров.





Научить каждого

Квартирным товариществам отправят на электронную почту немало нужной информации от EKOVIR, от Департамента городского хозяйства и Центра инвестиций в окружающую среду, ответы на самые распространенные вопросы от КТ, ссылки на рекламные материалы, которые можно распечатать и вывесить в подъездах. Скоро пройдет вебинар.

Главное, что должны знать все КТ: с 12 февраля сотрудники EKOVIR будут обращать более пристальное внимание на содержимое контейнеров; как в смешанной упаковке, так и в контейнере с картоном не должно быть ничего постороннего. В ином случае эти отходы будут считаться обычными бытовыми, и вывоз их будет платным.

Второй важный момент - контейнеры не должны быть переполнены. Все «излишки», не позволяющие закрыть крышку, будут вывозиться по цене смешанных бытовых отходов - 32,00 EUR/1м3. Наличие несоответствующих отходов в контейнерах, отходов вне контейнера и/или превышающих объём контейнера работники фирмы будут фиксировать на объектах в виде фотографий.



Мусор, превышающий размеры контейнера или складированный рядом с ним, будет вывозиться по цене смешанных бытовых отходов. Фото: EKOVIR

Как пояснила на инфо-часе руководитель коммунальной службы Департамента городского хозяйства Татьяна Леннук, к 2026 году, согласно европейской директиве, все население Эстонии должно сортировать мусор.

Вывоз стандартного контейнера до 0,8 куба, привела пример Татьяна Леннук, стоит 9,36 евро. Вывоз такого же контейнера с правильно собранной в нем упаковкой стоит 0 евро. Если заглянуть в контейнер со смешанными бытовыми отходами, то можно увидеть в нем пакеты из-под молока, коробочки из-под салатов, пластиковую упаковку. А ведь всю ее можно вывезти за 0 евро, если грамотно сложить в правильный контейнер. Минимизировать расходы на вывоз упаковки реально, но это должен понять каждый горожанин.





По договору оператор производит опустошение контейнеров со следующим типом отходов:

1. смешанные бытовые отходы – по прейскуранту, согласно объему контейнера;

2. бумага картон – 0,00 €;

3. смешанная упаковка – 0,00 €.

Источник: Департамент городского хозяйства





Основная мысль

Обращаем особое внимание на то, что изменения, произошедшие с 01.01.2021 года и обсуждаемые в этом материале, касаются только смешанной упаковки. А не вывоза мусора в целом.





Наталья СОБОЛЕВА