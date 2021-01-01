По морозу на мотоциклах прошлого века

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Нынешняя снежная зима сделала зимние развлечения для эстоноземельцев самым популярным времяпрепровождением. В лесу Нарва-Йыэсуу, кажется, никогда не было так много гуляющих, так много снеговиков. А в прошлую субботу здесь даже состоялся фестиваль – старинных мотоциклов.

Событие это по своей природе шумное, но у всех, кто мог его наблюдать, оно вызывало радостное возбуждение. Еще бы: целая колонна необыкновенной техники – почтенного возраста, в том числе и 50-х годов прошлого века.

Организатор фестиваля, клуб Classic Riders, действующий в Нарва-Йыэсуу, всегда умел создать на своих мероприятиях праздничную обстановку, удалось это и на сей раз: занятные лозунги- растяжки («Ударим по БЕЗ... и РАЗ...»), костер, возле которого можно было погреться и пообщаться, походное угощенье.

Нынешний фестиваль для Classic Riders был восьмым по счету. Но в этот раз, с учетом ограничений на массовые мероприятия, клуб большого сбора не планировал. В то же время, поясняет Павел Петраш, один из организаторов фестиваля, их друзья из других городов узнали о фестивале по косвенной информации в социальных сетях. И приехали, несмотря на довольно морозный день.

Здесь их ожидали радушный прием и насыщенная программа, заметим – вне помещений, исключительно на свежем воздухе. Участники проехались по лесным дорогам (сосновый лес, спуски и подъемы!), а затем проследовали в Лаагна на соревнования. Здесь они померились умениями и возможностями своей техники на подъеме в гору, в гонках на льду, а также по заснеженным дорогам. И, конечно же, героев дня нашли награды – вручение прошло опять же у лесного костра.

А где сможем разделить это колоритное увлечение своих земляков все мы?

– Мы постоянные участники Дней города: Нарвы, Нарва-Йыэ­суу, Силламяэ, – говорит Павел Петраш.

Тогда до встречи!





Справка:

Зимний фестиваль Classic Riders проводится с 2014 года, и в среднем собирает более 50 участников из разных стран. Имена победителей фестиваля 2021 см. на https://classicriders.eu/.





Татьяна Завьялова

Фото и видео: Татьяна Завьялова