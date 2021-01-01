Цены на тепло: осторожно, не обожгитесь!

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Суммы, начисленные нарвитянам за отопление за январь в февральских счетах, мягко говоря, не обрадовали и даже сильно огорчили. Повышение тарифа составило порядка 13 процентов.



Все хотят, чтобы в доме было тепло

Стоимость мегаватт/часа тепло­ энергии выросла с 35,33 евро до почти сорока евро. Город озаботился проблемой, и мэр Нарвы Катри Райк уже отправила письмо премьер-министру с просьбой законодательно повлиять на ситуацию, чтобы сдержать рост цен на тепло в городе с и без того высоким уровнем безработицы и самыми низкими в стране заработными платами.

Особенно тяжело семьям с одним кормильцем

Наверное, эту проблему уже обсудили в каждом рабочем коллективе. Не стала исключением и редакция нашей газеты. Так, наш сотрудник Александр сказал, что ни в какие прежние годы плата за отопление в январе по их квартире не достигала таких размеров. Коллега Светлана поделилась собственным опытом того, как поступать, чтобы рост необходимых для жизни расходов не очень сильно ударял по кошельку: ее семья ежемесячно платит по счетам товарищества несколько большую сумму, чем она в них значится. Это позволяет не выворачивать карманы в такие холодные месяцы, какие стоят этой зимой.

В квартирных товариществах Нарвы опасаются появления новых неплательщиков. Даже в таком «благополучном» доме как товарищество Тиймана, 13, где систематически только 2 собственника являются злостными нарушителями платежной дисциплины, с повышением тарифов, делится своими соображениями с нашим изданием председатель КТ Оксана Русман, может появиться гораздо больше людей, для которых полная плата по счетам станет большой проблемой.

Оксана Русман:

– У нас ведь многие работают за «минималку», вот выросли цены на тепло, значит, будут расти и на все остальное. Кроме того в наших домах, где один общий теплоузел, поднялась соответственно и стоимость горячей воды. Особенно тяжело пережить это повышение цен семьям, в которых только один кормилец.

– На какую ориентировочно сумму увеличилась плата за отопление стандартных квартир в вашем доме?

– Это трудно просчитать, поскольку все индивидуально и зависит от температуры, потребляемой мощности. В чем можно быть твердо уверенной, так это в том, что в среднем расходы на отопление в каждой квартире повысились на те же 13 процентов.

Нарва уповает на изменение закона

Речь идет о поднявшихся с января этого года тарифах на теплоэнергию, которую производит для Нарвы 11 блок Балтийской электростанции.

Главная причина роста тарифа в городе с самой дешевой теплоэнергией в Эстонии – в росте квот на выбросы СО2. Неприятность в том, что квоты продолжают расти, а себестоимость производимого тепла, несмотря на выросшие тарифы, остается выше его рыночной цены.

Как объяснил журналистам председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола, Нарва – единственный город в Эстонии, где совместное производство тепла и энергии, когда производство тепла частично происходит из возобновляемого сырья, а именно древесной щепы, не получает денежной поддержки от государства.

Ситуацией, способной вызвать социальную проблему, озабочена и мэр города.

Катри Райк:

– Средняя зарплата в Нарве сейчас составляет 892 евро. В Эстонии – 1404 евро. Это значит, что средняя зарплата в Нарве составляет только 57 процентов от средней по стране. На утро понедельника у нас было 3995 безработных. Так много их было последний раз 9 лет тому назад. Эти цифры показывают, что такие изменения серьезно влияют на материальное состояние людей, и они гораздо трагичнее для жителей Нарвы, чем других городов.

Объясняя сложившуюся ситуацию представителям прессы, госпожа Райк сообщила, что для ее изменения необходимо внести поправки в Закон о рынке энергии, проходящий сейчас второе и третье чтение в Рийгикогу. Поэтому она обратилась к премьер-министру и коалиции с просьбой поддержать принятие к закону поправок, которые позволят предприятию Enefit Power получать государственную поддержку. «Нам сейчас важно, чтобы этот закон был принят, тогда Нарва получит равные возможности с другими местными самоуправлениями на поддержку за использование (древесной) щепы при производстве тепла», – сказала госпожа Райк.

Как рассказал журналистам председатель правления предприятия AS Narva Soojusvõrk (Нарвской тепловой сети) Павел Рушелюк, идея того, как в будущем избежать плат за квоты на СО2, у фирмы имеется. Но для этого потребуется перевести 11 блок, где сейчас сжигается до 25 процентов древесного топлива (а имеющиеся мощности позволяют сегодня довести его количество до 50 процентов), полностью (до 100 процентов) на сжигание возобновляемого топлива. Тогда получаемая энергия будет чистой и «зеленой», а главное – недорогой, поскольку из цены уйдет ее главная составляющая – плата за квоты.

Рушелюк рассказал, что древесные отходы для производства частично получают при чистке эстонского леса, во время вырубки малоценных пород. Другая часть отходов закупается у эстонских производителей, третья импортируется, морем прибывая в порт Силламяэ, откуда древесную щепу везут грузовиками в Нарву.

Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Татьяна Завьялова