Вирус и вакцина: прививок не боюсь, если надо – уколюсь!

Дата публикации: Сегодня, 10:46 Просмотрено: 139

Нарвский семейный врачебный центр начал 9 февраля вакцинацию от коронавируса пожилых людей старше 80 лет. На каждого работающего в этом центре врача приходится от 600 до 900 пациентов из группы риска. Но вакцин не хватает, и дефицит препаратов может сказаться на темпах вакцинации.



Вакцинация добровольная. Для выроботки защиты от коронавируса используется изготовленный в Евросоюзе препарат Pfizer.

Вакцинация добровольная. Для выработки защиты от коронавируса используется изготовленный в Евросоюзе препарат Pfizer, в Нарву он поступает из Таллинна. Чтобы завершить курс вакцинации, вторая доза вводится пациенту через 21 день.

Не все гладко

В первый день прививочной кампании, рассчитанной на группу риска, в Нарвском центре семейных врачей (главный офис центра — на ул. Линда) записалось на вакцинацию 36 человек – от 80 лет и старше.

Но не все гладко, и дело не только в нехватке доз для уколов. «Жаль, что некоторые из группы риска записываются, а потом отказываются прививаться», – поясняет медсестра и говорит, что работникам центра приходится по телефону долго объяснять пациентам необходимость делать прививку. И несмотря на это примерно половина отказывается прийти на укол.

Иное дело медработники. Медсестра сообщила, что в Нарвском семейном врачебном центре прививку в январе сделали 90 процентов персонала, тяжелых побочных осложнений не было.

В феврале в центре на прививки ждут горожан еще из одной категории группы риска – старше 70 лет. В группе риска также категории людей с хроническими заболеваниями, их будут приглашать на вакцинацию.



Вакцинация от коронавируса пожилых людей старше 80 лет в Нарвском семейном врачебном центре началась 9 февраля.

Первыми привились медики

Первыми в Нарве стали прививаться медицинские работники, в том числе Нарвской больницы и службы семейных врачей. Стартовала в городе прививочная кампания в конце декабря. Доктор Марина Васильева сказала вашему корреспонденту, что Центру семейных врачей была поручена вакцинация сотрудников службы семейной медицины города, а это десятки медработников – врачей, медсестер и других специальностей. (Всего в приграничном городе около сорока семейных врачей).

А о ситуации в главной медицинской организации города нам на минувшей неделе сообщила пресс-служба Нарвской больницы: «На данный момент в Нарвской больницы вакцинированы 242 сотрудника (всего в больнице работает 680 человек: медицинский и вспомогательный персонал – ред.), вакцинация продолжается, люди подтягиваются. Также мы вакцинировали 117 жителей (включая сотрудников) Дома попечения на Раху и 108 насельников (в том числе сотрудников) богадельни при церкви на Раквере».

Проконсультирует медработник

Пришедшие в центр на прививку получают информационный листок, в котором, в частности, содержатся сведения о препарате, дается совет проконсультироваться с врачом, аптекарем или медсестрой, прежде чем идти на прививку, а также сообщается о возможных нежелательных реакциях (боль, отек в месте инъекции, усталость, головная боль и т. д.) Например, в инфолистке говорится, что если женщина беременна, кормит грудью или планирует беременность, то перед введением вакцины следует проконсультироваться с врачом или аптекарем. Или еще совет тем, кто после вакцинации намерен садиться за руль транспортного средства или пользуется техникой – если после укола возникнут нежелательные реакции, то надо подождать, пока последствия вакцинации исчезнут.

Препарат хранится в Таллинне в морозильной камере в глубокой заморозке при температуре от -90 до -60 градусов, в Нарве при необходимом температурном режиме вакцина хранится в холодильнике до пяти дней, в течение этих дней ее надо использовать.

Почему популярен «Спутник V»?

Нарвитянка Галина Порываева сказала вашему корреспонденту, почему пришла на укол: «Чтобы было спокойнее, решила сделать прививку». После укола она продолжала находиться в помещении центра под присмотром медработников в течение 15 минут. И только потом можно идти домой.

Получившие первую дозу вакцины придут через три недели для повторной вакцинации. Как поясняют медработники, повторное введение препарата укрепляет иммунитет, защиту от инфекции.

Медработники рассказали, что многие из пациентов группы риска хотят прививаться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». И пояснили, отчего такой интерес у нарвитян к незарегистрированному в Эстонии российскому препарату: в прессе, в том числе в ряде действующих в Эстонии СМИ, много негативной информации об изготовленных на Западе препаратах, а о «Спутнике V», наоборот, «по телевизору больше говорят хорошего». Многие нарвитяне старшего возраста, как правило, следят за новостями по российским телевизионным каналам.

В ожидании поступления препарата

Дополнила картину с прививками руководитель Нарвского центра семейных врачей Валентина Мишенкова. Из 14 врачей этого центра 12 уже привиты, еще двое также планируют делать прививку.



Доктор Валентина Мишенкова: пока поступает мало вакцины.

Как мы уже упоминали, на каждого врача на участке приходится от 600 до 900 пациентов из группы риска, которых нужно прививать. Цифры огромные, ожидалось поступление препаратов в достаточном количестве, но... «Мало вакцины поступает», – говорит доктор Мишенкова.

Иными словами, темпы вакцинации возрастут, если возрастет объем поступающих в Нарву доз для прививок. А пока в Нарве некоторые семейные врачи не получили ни одной партии препарата. В частности, из 14 врачей руководимого В. Мишенковой центра вакцину для прививок пациентов получили пока шесть специалистов.

Мишенкова говорит, что у многих нарвитян из группы риска отрицательное отношение к прививке от коронавируса, одна из причин – недостаток информации. Валентина Мишенкова считает, что отношение горожан к вакцинации изменится в лучшую сторону после того, как они убедятся, что получившие прививку чувствуют себя хорошо.

Она также говорит, что много обращений от нарвитян, не входящих в группу риска, желающих прийти на прививку. В каждом конкретном случае решение принимает врач.

Меры принимаются

На сайте Департамента здоровья 8 февраля появилось сообщение о принимаемых в республике мерах по вакцинации. Заключен рамочный договор с двумя крупными фирмами для обеспечения максимально быстрой доставки поступающих в Эстонию вакцин. «Учитывая, что в последующие месяцы ожидается стабильный рост поставок вакцин, это решение позволит наладить максимально бесперебойный процесс вакцинации... Важно, чтобы поступающие в страну партии вакцины как можно быстрее добрались до нашего населения, независимо от региона проживания», – приводится на сайте мнение руководства Департамента здоровья.

Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН