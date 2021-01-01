Эстоно-российская граница, Нарвский замок, мост «Дружба» - исчезли

Дата публикации: Сегодня, 11:27 Просмотрено: 76

Мороз выше средних показателей, пришедший в январе в Эстонию, не ограничился демонстрацией своей силы. А особенно сильным, конечно, он оказался на этой неделе : в среду, 10 февраля, минимальная температура в Нарве, согласно сводкам метеорологов — минус 22.

Но сегодняшним утром мороз решил продемонстрировать еще и свои художественные способности. Выбрав для этого сюрреализм. Все, кто оказался в районе 8 часов на верхнем променаде, могли наблюдать удивительную картину: задний план обзора как будто стерли фотошопом: привычный утренний пейзаж лишился замка, моста «Дружба», не говоря уже об эстоно-российской границе и противоположном береге Наровы вместе с Ивангородом.

Виной всему был морозный туман (или туманный мороз), который расстилался по реке и накрыл собой все попадающееся на пути.

Получилось очень красиво, хотя и слегка апокалиптично. Вот только бедным уткам, которые в последнее время спасались от холода как раз на реке, не до этой красоты, должно быть.

Татьяна Завьялова

Фото: Татьяна Завьялова