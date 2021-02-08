Канцлер права поддержал нарвское КТ, не согласное с проектом строительства спортивного парка. В мэрии ищут виноватых

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Строительство в Старом городе Нарвы современного спортивного парка с тренажерами, скейт-площадкой и памп-треком, начавшееся в декабре прошлого года на т.н.«ковидные деньги», вызвало шок у жителей КТ «Вестервалли, 11». Они убеждены, что в данном случае имеет место целый ряд нарушений законодательства. Во вторник КТ сообщило СМИ и нарвской мэрии, что канцлер права согласился с его точкой зрения.



Жители дома, проснувшись утром 9 декабря, обнаружили, что примерно четверть частной территории товарищества огорожена строительным забором, за которым уже кипит работа.

КТ: как можно распоряжаться чужим имуществом?

Напомним: впервые о планах строительства на Тулевику, 9 (территории, которая представляет собой ров между двумя нарвскими бастионами) Нарвская горуправа сообщила еще год назад. В январе прошлого года был объявлен тендер на проектирование спортивного парка, однако тогда же чиновники уточнили: денег на собственно строительство (первоначально планировалось потратить на него 600 тысяч евро) в бюджете пока нет.

Однако в конце 2020 года договор на строительство на общую сумму около 1,3 миллиона евро (с НСО) был заключен. Деньги были найдены благодаря получению Нарвой господдержки на инвестиционные проекты местных самоуправлений в связи с ковидом.

Председатель КТ «Вестервалли, 11» Тийа Выхма рассказала нашему изданию, что жители дома, проснувшись утром 9 декабря, обнаружили, что примерно четверть частной территории товарищества огорожена строительным забором, за которым уже кипит работа.

Тийа Выхма:

- Я сразу позвонила в Департамент архитектуры и мне сказали: «Тут строят скейт-парк». Я спросила: «А мы-то здесь при чем?». И получила ответ: «На вашей территории тоже будут постройки». На нашей территории собирались проложить новую пешеходную дорожку, а мусорный ящик придвинуть к дому. Но как можно так чужим имуществом, чужой землей распоряжаться?









Как получилось, что товарищество вообще не было в курсе предстоящего строительства? Департамент архитектуры и городского планирования в ответ на запрос сообщил председателю: КТ проинформировали о проекте спортивного парка электронным письмом от 5 июня 2020 года, и факт получения этого письма товарищество подтвердило, хотя своих возражений не представило.

По словам Тийи Выхма, хотя письмо действительно было, в общем потоке почты она его не заметила и, соответственно, никакого подтверждения не посылала. Но дело не только в этом: земля квартирного товарищества принадлежит в разных долях всем его членам, и стройка, частично ведущаяся на земле товарищества, затрагивает интересы каждого из 18 квартирособственников.

Поэтому возникает вопрос: разве не следовало получить согласие на реализацию проекта не только от КТ, но и от каждого из 18 квартирособственников отдельно, отправив электронные письма каждому из них? Этот вопрос Тийа Выхма задала канцлеру права и во вторник получила ответ: действительно, согласно Закону об административном производстве (HMS § 11 (1) 3), участниками административного процесса должны быть все лица, чьи права и обязанности могут быть задеты административным актом или договором. «Таким образом, одно серьезное нарушение законодательства подтверждено», - констатирует председатель КТ.





О заборах и коррупции

21 декабря в КТ было общее собрание, на котором квартирособственники решили, что никому не дадут права распоряжаться своей недвижимостью, а также станут ходатайствовать о том, чтобы оградить свой участок от новой зоны отдыха таким же забором, какой есть у Молодежного центра. «У нас не бывает утра, когда на нашей территории не находят разбитой бутылки или мусора. А когда речь идет о дополнительной нагрузке, плюс, возможно, в нашем дворе захотят парковаться те, кто заниматься спортом приезжает на машине, такое ходатайство вполне резонно. Ходатайствовали, чтобы территория скейт-парка была не ближе, чем в 5 метрах», - рассказывает Тийа Выхма.

В строительстве забора КТ отказали, пояснив: согласно Общей планировке Старого города Нарвы строить ограждения в исторической зоне не положено, можно сооружать лишь зеленые изгороди.









По мнению председателя, далеко не каждого нарвитянина подобная изгородь остановит, не говоря уже о том, что когда-то в том месте, где планируют посадить кустарники, были специально выкорчеваны старые деревья — чтобы их корни не повреждали археологический слой и то, что осталось от бастионов. Корни кустарников в этом плане ничем не лучше.

А главное, внимательно изучив проект, Тийа Выхма обнаружила, что на частной территории Лаврецова, 8, принадлежащей предпринимателю Эдуарду Леннуку, согласно проекту, должны были построить 54 метра кованого забора. Этот забор предприниматель предложил городу построить в обмен на свое согласие с детальной планировкой. Он обошелся бы в 43, 5 тысячи евро из средств господдержки, выделенных Нарве на инвестиции. Как же так?

«Мне прислали из Департамента архитектуры ответ: согласно общей планировке, на бизнес-земле заборы разрешены, на частной — нет». Однако, изучив Общую планировку города Нарва, Тийа обнаружила: хотя огораживание действительно запрещено, исключением являются случаи, когда необходимо разграничить грунт квартирного товарищества и игровую площадку: при этом на границе можно построить забор высотой до 1 метра. То есть, теоретически ограждения можно было построить в обоих случаях, из чего следует — к разным соседям будущего спортивного парка отношение разное.

«На мой взгляд, эта история является классическим примером коррупции», - заявила нашему изданию Тийа Выхма. По ее словам, 18 квартирособственников ее дома настроены решительно: КТ направило письма канцлеру права, в Минюст, КаПо и Госконтроль. Также товарищество готово обратиться по этому вопросу в прокуратуру и суд.





В мэрии ищут компромисс и виноватых

Вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Сергей Горлач согласен, что при проектировании спортивного парка были допущены нарушения. «Тема, которую подняла Тийа Выхма, заставила взглянуть на проект детально и пристально. Я не знаю, как проходил процесс проектирования, который был завершен в июле прошлого года, но, помимо двух вышеназванных недвижимостей, он затрагивал также частные территории Вабадусе, 6 и Вабадусе, 4. И там также не было получено согласование от собственников», - рассказал вице-мэр.







Вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Сергей Горлач считает, что благодаря дотошному председателю КТ «Вестервалли, 11» в проекте скейт-парка были обнаружены серьезные недоработки, которые теперь предстоит устранить.





Чтобы исключить возможные претензии или обращения в суд со стороны владельцев этих недвижимостей, а также достичь компромисса с «КТ Вестервалли, 11», был составлен длинный список доработок, который горуправа предлагает проектировщику внести в проект. Согласно этим поправкам, должно быть полностью исключено строительство пешеходных дорожек, ведущих к парку, на частных территориях,а расстояние от парка до частных территорий должно составлять не менее 5 метров. Решено также отменить

строительство забора на частной территории Лаврецова, 8. Что будет, если изменения, внесенные в проект, не устроят собственников соседних недвижимостей?

«Вопрос по Вестервалли, 11 пока не решен, мы стараемся найти компромисс, который всех бы устроил. Но имеют ли они право не согласиться? Да, имеют. Имеют ли право обратиться в другие инстанции? Имеют», - ответил вице-мэр. Однако, по его словам, и вовсе отказаться от строительства скейт-парка, как это предлагало сделать, ссылаясь на допущенные на стадии проектирования нарушения, КТ «Вестервалли, 11», на данном этапе сложно: ведь работы на объекте ведутся с начала декабря.







Страница из проекта. Тонким пунктиром обозначена территория КТ Вестервалли, 11, жирным черным пунктиром – планируемого спортивного парка. Подходы к нему проектировщик проложил по территории товарищества.





Мэр Нарвы Катри Райк, комментируя для нарвских журналистов ситуацию со скейт-парком, отметила, что управе необходима самостоятельная ставка чиновника, который проводил бы компетентный внутренний аудит. «Пока у нас такой ставки нет, и мы начинаем внутренний контроль своими силами. Чиновникам Департамента городского хозяйства и Департамента архитектуры и городского планирования нужно выяснить, как был подготовлен этап планирования, с кем согласовали, с кем — нет, как дошли до суда. В данный момент ответственность за внутренний контроль должен взять на себя городской секретарь вместе с Департаментом финансов. Надо было это сделать раньше, но лучше поздно, чем никогда», - подчеркнула мер.





Нарвский краевед: «Очередной бездумный новодел»

Будущий скейт-парк, ставший на данный момент головной болью КТ «Вестервалли, 11», вероятно, все же порадует окрестных ребятишек и взрослых, которым нравятся занятия спортом на свежем воздухе. Однако с точки зрения сохранения исторического наследия Нарвы скептически относится к этой затее и нарвский краевед Илья Давыдов, недавно участвовавший в проведенном под руководством археолога Айвара Крийска археологическом исследовании территории Тулевику, 9.

Илья Давыдов:

- В ходе предварительных археологических исследований в декабре 2019 на данном участке были обнаружены остатки исторической фортификации, как то: крепостной водоток, контрэскарп. Установлено, что подпорная стенка, лестницы, сложенные из известняка, которые по проекту предусмотрено оставить, не имеют к фортификации никакого отношения. Путем наложения исторических планов на современные было установлено, что первоначальная форма рва была очень сильно искажена в послевоенный период, когда сюда свозился строительный мусор, образовавшийся от сноса развалин в Старом городе во второй половине 1950-х годов. Эскарпные стены фланков бастионов Фама и Глория, а также куртины, соединяющей бастионы, сейчас погребены под слоем строительного мусора и привозной земли. В 1990-х Евгений Кальюнди (известный эстонский специалист по средневековым укреплениям — ред.) обращал внимание на необходимость расчистки рва и консервации и реконструкции стен бастионов, которые сохранились на данном участке. Я также обратил внимание городских властей и департамента на эту возможность. У меня сложилось впечатление, что мои предложения никак не были учтены при составлении детальной планировки скейт-парка. Заказчик, в лице Департамента развития и экономики выбрал самый упрощенный вариант, который сохраняет современные очертания рва в неизменном виде и даже еще более искажает его вид за счет привозной земли. Жаль… Вряд ли здесь играло большую роль желание сохранить историческую фортификацию для потомков. Да и дешевым этот проект вряд ли назовешь. Очередной бездумный новодел. Саму затею организации скейт-парка именно на этом участке я лично считаю, мягко говоря, неразумной: она мешает экспонированию исторической фортификации.







По словам краеведа Ильи Давыдова, при строительстве спортивного парка еще больше изменятся границы исторического фортикафиционного сооружения - рва между бастионами Фама и Глория.





Ирина ТОКАРЕВА

Фото: Ирина ТОКАРЕВА