Тестирование на границе: меньше хлопот, короче самоизоляция

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Сдача теста на коронавирус в погранпункте Нарва-1 может уменьшить с десяти до семи дней время пребывания в Эстонии в самоизоляции. Пока это единственный подобный в Эстонии круглосуточный пункт тестирования.



В пограничной зоне расположен пункт тестирования.

В расположенном вблизи автодорожного и пешеходного моста погранпункте пробу на анализ могут сдать путешественники, прибывающие из России. Взятие образца на анализ проводят сотрудники Confido – этот медцентр открыл в середине января в помещении погранзоны круглосуточный пункт ПЦР-тестирования на коронавирус. (ПЦР-тест – тип лабораторного исследования). Анализ берется с помощью мазка из носоглотки, образцы анализируются в лаборатории Synlab.

Нарвитянин о плюсах новшества

Новшество на границе стало возможным в связи с введением правительством в середине первого месяца нового года для прибывающих в Эстонию нового порядка пересечения границы. Как сообщали СМИ, с 15 января при въезде в Эстонию из другого государства нужно предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов, или же незамедлительно сдать тест в Эстонии.

Прибывший из России нарвитянин Виталий сказал журналисту, что тестирование в погранпункте Нарва-1 заняло не более минуты. По его мнению, оказание такой услуги прямо на границе избавляет от необходимости по возвращении из России в родной город связываться по телефону с Таллинном и записываться в очередь для прохождения тестирования в Нарве на ул. Йоала 20. Еще плюс – сокращается время нахождения в Нарве в изоляции, если второй тест также отрицательный.

По словам Виталия, о результате взятия пробы в круглосуточном пункте тестирования ему обещали сообщить на следующий день после прохождения границы.

Лийс Адер, координатор работы нарвских пунктов тестирования, руководитель проекта Confido, также убеждена, что при прохождении ПЦР-тестирования на погранпункте, а не по месту жительства процедура сдачи теста для путешественника существенно упрощается.

– Если ранее, въехав в Эстонию, пересекающее границу лицо должно было забронировать время тестирования в общественном пункте тестирования и отдельно отправиться на тест в такой пункт, то теперь тест можно сделать непосредственно пересекая границу. Таким образом человек может с комфортом пройти тестирование без дополнительного выезда в пункт тестирования, и результат теста он также получит быстрее.

– Люди быстро привыкли к наличию пункта тестирования, и те две недели, которые он работает, показали, что быстрый и удобный способ тестирования людям нравится. Тем не менее, мы надеемся, что еще больше путешествующих будут проверяться на границе при въезде в Эстонию, чтобы ограничить распространение коронавируса,- добавляет Лийс Адер.

Быстрее выйти из самоизоляции

На вопросы «Нарвской Газеты» отвечает руководитель Нарвского погранпункта Юллар Кустала:

– Тестирование является добровольным как рекомендация, или взятие проб у человека по прибытии в Эстонию обязательное?

– Тестирование добровольное.

– Тестирование на погранпункте можно проходить как жителям Эстонии, так и иностранцам?

– Верно.

– Тест делается бесплатно?

– Для граждан Эстонии, владельцев ID-карт или карт вида на жительство, а также для лиц, имеющих паспорт иностранца (так называемый «серый» паспорт), тест бесплатный. Для остальных он стоит 52 евро.

– Сколько времени уходит на взятие образца на анализ?

– Если нет очереди, то около пяти минут.

– Новшество на границе рассчитано только на пешеходов?

– Тестирование на коронавирус в пограничном пункте Нарва-1 могут проходить как прибывающие в Эстонию пешком, так и на легковых автомобилях, пассажирских автобусах и грузовых автомобилях.

– Каким образом человек извещается о результатах тестирования в погранпункте и в какой срок?

– О результате теста человеку сообщат в течение 24-48 часов. Если тест негативный – человек получит SMS, если же тест будет позитивным, с человеком свяжутся по телефону.

– Как на прошедших тестирование в погранпункте Нарва-1 сказывается требование соблюдать по прибытии в нашу республику обязательный 10-дневный срок самоизоляции, то есть ограничение свободы передвижения?

– Если тест в погранпункте окажется негативным, то на 7-й день можно сдать повторный тест в ближайшем к месту проживания пункте тестирования. Если и повторный тест окажется негативным, то требование по самоизоляции с человека снимается.

– Берут ли в пункте тестирования пробы у направляющихся через этот погранпункт из Эстонии в Россию?

– Нет.

В магазины и на работу – можно, но нежелательно

На сайте koroonatestimine.ee/ru/ собрана подробная информация о тестировании на коронавирус в том числе – и о взятии проб при прохождении границы. В частности, в разделе «Возвращение из поездки» говорится: Если по прибытии в Эстонию или в течение 72 часов до прибытия был проведён первый ПЦР-тест на коронавирус с получением отрицательного результата, в течение первых 6 дней после этого нужно соблюдать ограниченную самоизоляцию (то есть разрешается ходить только на работу по требованию работодателя для выполнения неотложных и абсолютно необходимых рабочих обязанностей, а также в магазин вблизи от места жительства, но избегать при этом всех остальных контактов, которые не являются необходимыми). На работе также нужно соблюдать дистанцию, при необходимости носить маску и т.д.

Повторное тестирование для граждан Эстонии и лиц, имеющих в Эстонии вид на жительство, в том числе лиц, имеющих выданный Эстонией документ, удостоверяющий личность, которые сдали первый образец по прибытии в Эстонию – сотрудники колл-центра (справочной службы – ред.) по тестированию сами позвонят и предложат время. Второй тест проводится бесплатно.

Повторное тестирование для лиц, имеющих выданный Эстонией документ, удостоверяющий личность, которые сдали первый образец в другой стране непосредственно перед прибытием в Эстонию – для повторного тестирования нужно самостоятельно забронировать время. Для этого нужно позвонить в колл-центр открытого тестирования для пересекающих границу +372 678 0000 (Пн-Пт 9–17). Рекомендуется звонить за пару дней, однако записаться нужно не ранее чем на 6-й день.

Последние новости

Все больше нарвитян интересуются, нужно ли тестироваться на погранпункте прибывающему из России путешественнику, если за 72 часа до прохождения границы он прошел тестирование на коронавирус в России или даже сумел там вакцинироваться.

– Со 2 февраля требование тестирования не распространяется на человека, который переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев и был признан врачом здоровым или был вакцинирован от COVID-19 в течение последних шести месяцев, - поясняет Лийс Адер. - Человек, сделавший PCR-тест за 72 часа до въезда в страну и обладающий соответствующей справкой, пересекая границу, не должен делать тест повторно.





*Редакция «Нарвской Газеты» благодарит пресс-службу Департамента полиции и погранохраны за помощь в подготовке материала.

Справка

В среднем за неделю в первой половине января в Эстонию въезжало полторы тысячи человек и выезжало примерно столько же. По информации медцентра Confido в среднем ежесуточно из пересекающих границу тестируются 27 человек.

Евгений Ашихмин

Фото: Евгений Ашихмин