Одним из главных объектов инвестиций в бюджете Нарвы станет сфера образования

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Обсуждение городского бюджета на 2021 год в Нарве начинается только сейчас. Его размер составит немногим менее 100 млн евро, а одним из основных направлений инвестиций станет сфера образования.



Иллюстративное фото: архив "НГ"

Новая правящая коалиция в Нарве намеревается принять бюджет в конце февраля, пересмотрев планы прошлой коалиции.

По словам мэра города Катри Райк, особенность бюджета в том, что в нем нет возможностей для переноса операционных расходов. Например, в социальной сфере нужно учитывать, что треть населения Нарвы - люди старше 60 лет, и в городе проживает 8000 человек с тяжелой или глубокой степенью инвалидности.

Однако 22 млн евро предусмотрено на инвестиции, и здесь мэрия может расставить приоритеты. Прежде всего, средства будут вложены в давно обещанные и запланированные проекты, такие как реконструкция городской ратуши, Ратушной площади и проходящей через город транзитной дороги. Вторым важным направлением будет образование.

"Речь идет о строительстве госгимназии, реновации двух основных школ. Важно то, что мы говорим о строительстве эстонского детского сада, реновации эстонской школы, и видение мэрии таково, что Кесклиннаская гимназия, после того как она будет отремонтирована и станет основной школой, превратится во вторую школу с языковым погружением", - сказала Райк.

"Может быть, это прекратит разговоры о том, что в Нарве только русскоязычное образование, и мы найдем для нарвитян модель, включающую образование на эстонском языке. Это, пожалуй, самая большая трудность для этого бюджета", - добавила мэр города.

Крупные инвестиционные проекты поддерживаются государством и европейскими фондами развития, а выделяемые городом средства будут профинансированы за счет кредитов.

"Конечно, важно, чтобы кредитных обязательств не было слишком много. Долговая нагрузка города составляет более 40% от годового бюджета. Учитывая доходы Нарвы и период коронавируса, я уже считаю такой уровень опасно высоким", - отметила Райк.

Обсуждение бюджета начнется сразу после того, как будет утвержден состав комиссий горсобрания, что должно произойти в ближайший четверг.

"Мы каждый день делали шаги в том направлении, чтобы активно обсуждать бюджет. И обсуждения проходили, но еще остается кое-что сделать. И мы хотим убрать некоторые не приоритетные инвестиции, которые планировала прежняя горуправа, и двигаться дальше с теми проектами, которые я назвала, а также очень активно заниматься средствами [из фонда] справедливого перехода", - сообщила Райк.

Бюджет объемом в 96 млн евро планируется принять на заседании горсобрания 25 февраля.

ERR