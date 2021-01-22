Vaba Lava в Нарве приглашает на «Сказочный переполох»

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1-го декабря исполнилось два года со дня открытия театрального центра Vaba Lava в Нарве. Свой день рождения центр решил отпраздновать премьерой спектакля для детей Muinasjutumöll / «Сказочный переполох».

Спектакль пройдет в понедельник, 8 февраля, в 18.00. в театральном центре Vaba Lava Narva (Линда, 2) пройдет спектакль для детей; его можно посмотреть и 9 февраля, в 11.00. Спектакли идут на эстонском и русском языках.

Muinasjutumöll - это фэнтези по мотивам сказок из сборника Матиаса Иоганна Эйзена («Грибной король» и «Пепельный мальчик»). «Четыре актера рассказывают и рассказывают эти сказки так, чтобы дети смеялись и не могли дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше. Они никогда больше не забудут эти сказки. Этому способствуют юмор, современный динамичный способ повествования и актерские навыки, которые помогают предсказать, что будет дальше », - сказал режиссер Дамир Салимзянов о своей постановке. Дамир Салимзианов (номинант на «Золотую маску») имеет большой опыт постановки детских спектаклей, где знакомый контент и действия становятся непредсказуемыми.

Подходит для детей от 6 лет.

Продолжительность спектакля около 60 минут без перерыва.

По информации Vaba Lava Narva