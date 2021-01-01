Онлайн медиа-лагерь: учимся создавать контент, блоги и другие медиа-продукты

Дата публикации: Сегодня, 11:45 Просмотрено: 28

C 4 по 10 февраля, Нарвский творческий хаб OBJEKT при поддержке Британского Совета организует онлайн медиа-лагерь «OBJEKT Live». Мероприятие предлагает участникам обучающие семинары и поддержку менторов, научиться создавать контент и реализовывать свои идеи в виде подкастов, блогов и других медиа-продуктов



Station Narva & OBJEKT Business Day 2020 08 26. Фото с facebook.

Пограмма начинается в четверг, 4 февраля, вечером, в дигитальной среде Zoom и Discord и завершается в среду, 10 февраля. Для участия приглашаются команды активных людей, у которых есть свой медиа проект или идея его создания. OBJEKT организует этот проект для талантов, авторов и создателей, заинтересованных в новых решениях, которые сделают жизнь в сфере медиа культуры легче и удобнее.

В качестве спикеров проекте примут участие популярные и авторитетные журналисты, теле- и радиоведущие, и основатели популярных проектов, среди которых Елена Соломина, Юлия Родина, Михаил Комашко, Тим Старк и другие. Для поддержки участников после лагеря, с ними будут работать менторы, чтобы задуманная идея точно была реализована.

«Социальные сети изменили наше понимание о медиа, дали возможность высказываться и делится информацией в совершенно разных форматах. Чтобы развиваться и развивать, в частности гражданскую журналистику и культуру инфопотребления - нужно понимать основы создания контента. Именно поэтому так важно наладить контакт и обмен знаниями межды опытными медиа-людьми м начинающими звездам» прокомментировала Яна Будковская, основатель творческого хаба OBJEKT.

Молодые люди видят медиа культуру с совершенно иной точки зрения. Они находят проблемы и решения в тех сферах, которые традиционные СМИ могут упустить. С другой стороны, качественный контент зиждется на законах сторителлинга, требует хорошего знания технологий и алгоритмов продвижения. Данный проект дает участникам прекрасную возможность развития навыков коммуникации, сотрудничества или их применения.

Мероприятие будет проходить онлайн, по этому принять участие можно, находясь в любом городе. Регистрация открыта до 2 февраля. Прямые эфиры с некоторых сессий публично доступны бесплатно на Facebook странице OBJEKT.

Яна Будковская

основатель творческого хаба OBJEKT