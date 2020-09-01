Меры ограничения для предотвращения COVID-19

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Изменено следующими актами

На основании вводного предложения ч. 2 ст. 28 и ч. 6 Закона «О предупреждении

инфекционных заболеваний и борьбе с ними», а также, учитывая п. 2 и 3 ч. 2, п. 2 и 3 ч. 5 и

ч. 8 той же статьи, ввести следующие ограничения:

[RT III, 13.01.2021, 5 - в силе с 15.01.2021]

1. Лица, пересекшие государственную границу Эстонской Республики с целью въезда в

Эстонию обязаны в течение 10 календарных дней после прибытия в Эстонию находиться в

месте жительства и месте постоянного пребывания.

[RT III, 29.10.2020, 2 - в силе с 30.10.2020]

1 1 . Лица, пересекающие государственную границу с целью въезда в Эстонию и

прибывающие из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,

должны не менее, чем за 72 часа до прибытия в страну сдать тест на коронавирусную

инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и тест должен показать

отрицательный результат. В течение 10 календарных дней после прибытия в Эстонию они

должны находиться в месте жительства или месте постоянного пребывания. Если лица не

сдали не менее, чем за 72 часа до прибытия тест на коронавирусную инфекцию SARS-

CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, они должны сдать тест незамедлительно

после прибытия в Эстонию. При отказе от тестирования к лицам могут применяться меры

и ограничения, указанные в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 Закона «О предупреждении инфекционных

заболеваний и борьбе с ними». Обязанность сдать тест, указанная в этом разделе, не

распространяется на детей младше 12 лет.

[RT III, 13.01.2021, 5 - в силе с 15.01.2021]

2. Указанное в п. 1 и п. 1 1 ограничение в 10 календарных дней не распространяется на лиц,

которые:

1) не менее, чем за 72 часа до прибытия в страну сдали тест на коронавирусную

инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и результат этого теста был

отрицательным; после прибытия в Эстонию не ранее, чем на шестой день после первого

теста, сдали второй тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую

заболевание COVID-19, и результат этого теста также был отрицательным или если лица

были признаны врачом незаразными; До момента, когда лица узнают об отрицательном

результате теста, они должны находиться в своем месте жительства или месте

постоянного пребывания.

2) не сдали менее, чем за 72 часа до прибытия в страну тест на коронавирусную

инфекцию SARS-CoV-2, но сдали указанный тест незамедлительно после прибытия в

Эстонию и результат этого теста был отрицательным; после прибытия в Эстонию лица не

ранее, чем на шестой день после первого теста, сдали второй тест на коронавирусную

инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и результат этого теста

также был отрицательным или если лица были признаны врачом незаразными; До

момента, когда лица узнают об отрицательном результате теста, они должны находиться в

своем месте жительства или месте постоянного пребывания.

[RT III, 13.01.2021, 5 - в силе с 15.01.2021]

3. Лица, указанные в п. 1 и п. 1 1 имеют право покидать место жительства или место

постоянного пребывания, если они соблюдают меры, введенные Правительством

Республики или Департаментом здоровья для пресечения распространения

инфекционного заболевания, и все прочие возможные меры для пресечения

распространения инфекционного заболевания, а также если имеются следующие

обстоятельства:

1) если они получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции

покинуть место жительства или место постоянного пребывания;

2) если они покидают место жительства или место постоянного пребывания при их

направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в

экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц;

3) если они по решению работодателя выполняют неизбежные необходимые рабочие

обязанности и не более чем за 72 часа до прибытия в страну либо после прибытия в

страну сделали не менее одного теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2,

вызывающую заболевание COVID-19, результат которой оказался отрицательным;

4) если они участвуют в необходимых семейных мероприятиях и не более чем за 72 часа

до прибытия в страну либо после прибытия в страну сделали не менее одного теста на

коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, результат

которой оказался отрицательным;

5) если они получают вблизи от места жительства или места пребывания все необходимое

для повседневной жизни по причине того, что иным образом это невозможно;

6) если во время пребывания на улице они избегают какого-либо контакта с другими

людьми;

7) если они подписали подтверждение соблюдения инструкций и действующих

требований Департамента здоровья, которым подтверждают обязанность выполнения

вышеуказанных требований.

Положения подп. 3 настоящего пункта не распространяются на лиц, указанных в пункте 1 1 .

[RT III, 13.01.2021, 5 - в силе с 15.01.2021]

3 1 . [Недействительно- RT III, 13.01.2021, 5 - в силе с 15.01.2021]

4. Положения п. 1-3 не распространяются на следующих лиц без признаков заболевания:

1) сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений

иностранного государства или Эстонии или членов их семей либо владельцев эстонских

дипломатических паспортов;

2) лиц, прибывающих в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества;

3) членов иностранных делегаций, прибывающих в Эстонскую Республику по

приглашению государственных учреждений или единиц местных самоуправлений для

исполнения рабочих обязанностей;

4) лиц, непосредственно участвующих в транспортировке товаров и сырья, включая

погрузку товаров или сырья, и прибывающих в Эстонию для выполнения рабочих

обязанностей;

5) лиц, прибывающих в Эстонию для оказания медицинских услуг или иных услуг,

необходимых для разрешения чрезвычайной ситуации;

6) лиц, непосредственно связанных с международными грузовыми и пассажирскими

перевозками, в том числе членов экипажа судна или команды, обслуживающих

международное транспортное средство, а также лиц, занимающихся ремонтными,

гарантийными работами или техобслуживанием транспортного средства и прибывающих в

Эстонию для выполнения рабочих обязанностей;

7) лиц, цель приезда которых в Эстонию непосредственно связано с оказанием услуги

пассажирских перевозок и обслуживанием туристических групп;

8) лиц, цель прибытия которых в Эстонскую Республику связана с обеспечением

беспрерывности жизненно важной услуги;

9) лиц, использующих территорию Эстонской Республики для транзита с целью ее

незамедлительного пересечения;

10) лиц, являющихся гражданами или жителями стран-членов Европейского Союза или

государств шенгенского соглашения или Европейской экономической зоны или

Швейцарской Конфедерации или Княжества Андорра или Княжества Монако или

Республики Сан-Марино или государства-города Ватикан (Святой Престол) или

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии либо имеющих вид на

жительство этих стран и находившихся в одной или нескольких из указанных стран в

течение последних 10 дней подряд при условии, что совокупное количество

положительных тестов коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание

COVID-19, на 100 000 жителей в этих странах равно 150 или менее. Соответствующую

информацию о показателях заболеваемости в странах Министерство иностранных дел

публикует на своем сайте.

11) лиц, указанных в подпункте 10, или лиц, являющихся жителями третьей страны,

данные которой опубликованы на сайте Министерства иностранных дел (далее зеленый

список Европейского союза ) в соответствии с правом этой страны, и прибывающих в

Эстонию из из указанной страны, если за последние 14 дней в указанной стране

совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2,

вызывающую заболевание COVID-19, составило 16 или меньше на 100 000 человек.

12) лиц, прибывающих из третьей страны, не указанной в зеленом списке Европейского

союза, с целью работы или учебы в зарегистрированном в Эстонии учебном заведении, за

исключением случаев, когда в стране, из которой лица прибывают и в соответствии с

правом которой лица считаются ее жителями или находящимися там на законных

основаниях, за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на

коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило

более 16 на 100 000 человек, или если в отношении этой страны отсутствуют

вышеуказанные данные и в этой стране существует высокий риск распространения вируса

В таком случае лицо, приглашающее указанное в пункте лицо, обязано совместно с

прибывающим лицом обеспечить последнему возможность нахождения по своему месту

жительства или месту постоянного пребывания в течение 10 календарных дней после

прибытия в Эстонию и прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию SARS-

CoV-2 незамедлительно по прибытии в Эстонию, а также повторного тестирования не

ранее чем на шестой день после первого тестирования. Лица, которые являются

спортсменами, тренерами и членами команды из третьей страны, указанной в настоящем

подпункте, и которые состоят в трудовых отношениях со спортивным клубом, участвующим

в Лиге чемпионов Эстонии, либо которые связаны с ежедневными тренировками

спортсмена на уровне сборной Эстонии либо кто в качестве спортсмена или члена

команды спортсмена участвует в титульных соревнованиях международного уровня или

непосредственно связано с проведением такого спортивного мероприятия, может

выполнять неотложные и неизбежные трудовые обязанности по усмотрению

работодателя, если после прибытия в страну они сдали не менее одного теста на

коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, результат

которого был отрицательным.

[RT III, 13.01.2021, 5 - в силе с 15.01.2021]

4 1 . [Недействительно - RT III, 09.10.2020, 1 - в силе с 12.10.2020]

4 2 . Положения п. 1–3 не распространяются на лиц без признаков заболевания, которые в

течение последних 10 дней подряд находились на территории Литовской Республики,

Латвийской Республики, Финляндской Республики или Эстонской Республики и прибыли из

Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики, если за

последние 14 дней в указанных государствах совокупное количество положительных

тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19,

превышает 150 на 100 000 человек и если человек не ранее чем за 72 часа до въезда в

страну сдал тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание

COVID-19, и результат теста оказался отрицательным либо сдал указанный тест

незамедлительно после прибытия в Эстонию и его результат был отрицательным. До

момента, когда лица узнают об отрицательном результате теста, они должны находиться в

своем месте жительства или месте постоянного пребывания. Информацию о показателях

заболеваемости Министерство иностранных дел публикует на своем сайте.

[RT III, 13.01.2021, 5 - в силе с 15.01.2021]

4 3 . Положения п. 1–3, а также п. 4 2 не распространяются на лиц без признаков заболевания,

которые проживают в Эстонской Республике на административной территории единицы

местного самоуправления Валга или в Латвийской Республике на административной

территории единицы местного самоуправления Валка и которые пересекают границу

между Эстонской Республикой и Латвийской Республикой при условии, что лица не

выходят за пределы административных территорий единиц местного самоуправления

Валга и Валка соответственно.

[RT III, 13.01.2021, 5 - в силе с 15.01.2021]

4 4 . [Недействительно- RT III, 13.01.2021, 5 - в силе с 15.01.2021]

4 5 . Положения п. 1–3 и п. 4 2 не распространяются на лиц без признаков заболевания,

которые в течение последних 10 дней подряд находились на территории Литовской

Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики или Эстонской Республики

и прибыли в Эстонскую Республику из Литовской Республики, Латвийской Республики,

Финляндской Республики, и если целью прибытия лиц из Литовской Республики,

Латвийской Республики, Финляндской Республики в Эстонскую Республику является

работа, учеба, получение медицинских услуг, семейные события или транзит.

[RT III, 13.01.2021, 5 - в силе с 15.01.2021]

5. [Недействительно - RT III, 04.09.2020, 1 - вступление в силу 04.09.2020]

6. [Недействительно - RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

6 1 . Указанная в распоряжении обязанность находиться в течение 10 календарных дней по

месту жительства или месту постоянного пребывания, а также требование тестирования на

коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, не

применяются, если лицо:

1) переболело COVID-19 и прошло не более шести месяцев с момента, когда оно было

признан врачом здоровым;

2) было вакцинировано против заболевания COVID-19, и с момента завершения курса

вакцинации прошло не более шести месяцев.

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

7. Проведение публичных мероприятий, спортивных соревнований, а также спортивных и

физкультурно-массовых мероприятий, для участников которых введены условия,

отличающиеся от приведенных в настоящем распоряжении, разрешено на следующих

условиях:

[RT III, 08.01.2021, 1 - в силе с 11.01.2021]

1) к мероприятию проявляется значительный общественный или государственный

интерес;

2) орган местного самоуправления по месту проведения мероприятия представил

позицию относительно проведения мероприятия;

3) Департамент здоровья вынес заключение о пригодности плана снижения рисков,

составленного организатором мероприятия, для предотвращения распространения

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

8. Указанная в распоряжении обязанность находиться в течение 10 календарных дней по

месту жительства или месту постоянного пребывания, а также требование тестирования на

коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, не

применяется в отношении указанных в п. 7 лиц, выступающих на публичном мероприятии,

либо лиц, непосредственно участвующих в проведении мероприятия, либо лиц,

участвующих в спортивном соревновании или спортивном мероприятии в качестве

спортсмена, членов команды спортсмена или непосредственно связанных с проведением

спортивного соревнования или спортивного мероприятия. Департамент здоровья

устанавливает необходимые ограничения на свободное передвижение таких лиц.

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

8 1 . В закрытом общественном помещении вместе находиться и передвигаться могут до

двух человек, сохраняя с другими дистанцию не менее двух метров. Ограничение не

распространяется на семью, перемещающуюся или находящуюся вместе, или в случае,

если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены, или в случаях,

предусмотренных в подп. 1 п. 9 1 и подп. 1 п. 10. В соответствии с настоящим

распоряжением, закрытое общественное помещение – это помещение, которое было

предоставлено для использования неопределенной группе лиц или находится в

пользовании неопределенной группы лиц, или в котором может находиться

неопределенная группа лиц, в числе прочего закрытым общественным помещением

является общественный транспорт.

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

8 2 . Лица, находящиеся в закрытых общественных помещениях, обязаны носить защитную

маску или прикрывать рот и нос (далее - маска). Данная обязанность не распространяется

на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья,

характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам.

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

9. В торговом зале магазина, находящемся в помещении, в зале обслуживания поставщика

услуг, а также в местах общего пользования торговых предприятий клиенты могут

находиться и передвигаться, если выполнены следующие условия:

1) вместе находиться и передвигаться можно по двое, соблюдая с другими дистанцию не

менее двух метров, за исключением передвигающихся или находящихся вместе семей

либо если указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены;

2) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше

12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или

деятельности либо по другим существенным причинам;

3) обеспечено не более чем 50-процентное заполнение торгового зала магазина, зала

обслуживания поставщика услуг или мест общего пользования торговых предприятий;

4) владелец обеспечил наличие в торговом зале и зале обслуживания дезинфицирующих

средств для сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе;

5) обеспечено выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с

инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 03.12.2020, 1 - в силе с 05.12.2020]

9 1 . Клиенты могут находиться и передвигаться в торговом зале или зале обслуживания

предприятия общественного питания, если выполнены следующие условия:

1) вместе находиться и передвигаться можно группами до шести человек, соблюдая с

другими дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, когда указанные

условия не могут быть разумным образом обеспечены. Требование в части пребывания и

передвижения группами до шести лиц не распространяется на семьи;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

1 1 ) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей

младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру

работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) поставщик услуг обеспечивает, чтобы в период с 21:00 до 06:00 часов в торговом зале

или зале обслуживания предприятия общественного питания находились только лица,

приобретающие еду на вынос, лица, оказывающие курьерские и транспортные услуги,

собственник места оказания услуги или его представитель, работники, лица, связанные с

выполнением аварийных работ, и лица, необходимые для хозяйственного обслуживания

этого места;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[RT III, 12.11.2020, 5 - в силе с 16.11.2020]

4) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в

соответствии с инструкциями Департамента здоровья. Ограничение, указанное в подп. 2,

не распространяется на торговые точки на борту воздушных судов, используемых для

международной перевозки пассажиров, а также на зону ограниченного доступа

международного аэропорта и зону пассажирского терминала международного порта после

проверки на борту. Ограничение времени работы, указанное в подп. 2, не

распространяется на автозаправочную станцию, если поставщик услуг гарантирует, что

клиенты не потребляют на месте еду или напитки.

[RT III, 12.11.2020, 5 - в силе с 16.11.2020]

10. Клиенты имеют право находиться и передвигаться в месте оказания развлекательных

услуг, если выполнены следующие условия:

1) вместе находиться и передвигаться можно группами до шести человек, соблюдая с

другими дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, когда указанные

условия не могут быть разумным образом обеспечены. Требование в части пребывания и

передвижения группами до шести лиц не распространяется на семьи;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

1 1 ) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей

младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру

работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места

оказания услуги и количество клиентов не более 250 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

3) поставщик услуг обеспечивает, чтобы в период с 21:00 до 06:00 часов в месте оказания

развлекательных услуг находился только собственник места оказания услуги или его

представитель, работники, лица, связанные с выполнением аварийных работ, и лица,

необходимые для хозяйственного обслуживания этого места;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

4) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[RT III, 12.11.2020, 5 - в силе с 16.11.2020]

5) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в

соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 12.11.2020, 5 - в силе с 16.11.2020]

Указанные условия действуют также во время оказания развлекательных услуг. Указанные

в подп. 1 требования и введенное подп. 2 ограничение на количество клиентов не

распространяются на детские игровые комнаты.

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

11. Лица могут посещать проходящие в помещениях публичные собрания, публичные

мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и киносеансы,

общественные богослужения и другие общественные религиозные службы где для лиц в

предусмотренной зоне гарантированы фиксированные сидячие места, при условии, что:

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

1) обеспечено количество посетителей до 400 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 28.11.2020]

2) организатор мероприятия обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость

помещения и рассредоточение людей, сидящих на своих местах;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

3) за пределами зоны со стационарными сидячими местами вместе находиться и

передвигаться можно по двое, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за

исключением передвигающихся или находящихся вместе семей либо если указанные

условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше

12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или

деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

5) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

6) организатор мероприятия обеспечивает выполнение требований по

дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

12. Действует полное ограничение на свободное передвижение пассажиров при посадке на

судно Таллинн–Стокгольм–Таллинн с целью совершения увеселительной поездки.

13. Публичные собрания разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор собрания обеспечивает участникам собрания, проводимого в помещениях,

пронумерованные сидячие места и рассредоточение участников, сидящих на своих местах.

За пределами зоны со стационарными сидячими местами вместе находиться и

передвигаться можно по двое, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за

исключением передвигающихся или находящихся вместе семей либо если указанные

условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

2) организатор собрания обеспечивает в помещениях не более чем 50-процентную

заполняемость и количество участников не более 250 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

3) организатор собрания обеспечивает количество участников мероприятия на открытом

воздухе не более 500 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше

12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или

деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4 1 ) организатор собрания обеспечивает, чтобы в период с 21:00 до 06:00 часов в месте

проведения собрания находился только собственник места оказания услуги или его

представитель, работники, лица, связанные с выполнением аварийных работ, и лица,

необходимые для хозяйственного обслуживания этого места;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

5) организатор собрания обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

6) организатор собрания обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в

соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

14. Предназначенными для общественного пользования банями, спа, бассейнами,

водными центрами и купальнями, можно пользоваться, если выполнены следующие

условия:

1) в помещении вместе находиться и передвигаться можно по двое, соблюдая с другими

дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или

находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом

обеспечены;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) поставщик услуг обеспечивает 50-процентную заполняемость места оказания услуги;

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в

соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

На занятия спортом или тренировки в указанных местах распространяются требования,

установленные в п. 17 и 18.

15. Публичные мероприятия разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор мероприятия обеспечивает участникам публичного мероприятия,

проводимого в помещениях, пронумерованные сидячие места и рассредоточение

участников, сидящих на своих местах. За пределами зоны со стационарными сидячими

местами вместе находиться и передвигаться можно по двое, соблюдая с другими

дистанцию не менее двух метров, за исключением передвигающихся или находящихся

вместе семей либо если указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

2) организатор мероприятия обеспечивает в помещениях не более чем 50-процентную

заполняемость и количество участников не более 250 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия на

открытом воздухе не более 500 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше

12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или

деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4 1 ) организатор мероприятия обеспечивает чтобы участники не находились в месте

проведения мероприятия в период с 21:00 до 06:00 часов;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

5) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

6) организатор мероприятия обеспечивает выполнение требований по

дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

16. Проведение общественных богослужений и других общественных религиозных служб

разрешено, если выполнены следующие условия:

1) организатор обеспечивает участникам мероприятия, проводимого в помещениях,

пронумерованные сидячие места и рассредоточение участников, сидящих на своих местах.

За пределами зоны со стационарными сидячими местами вместе находиться и

передвигаться можно по двое, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за

исключением передвигающихся или находящихся вместе семей либо если указанные

условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

2) [Недействительно - RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

3) обеспечена не более чем 50-процентная заполняемость помещения и количество

участников не более 250 человек;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

4) организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия на

открытом воздухе не более 500 человек;

5) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше

12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или

деятельности либо по другим существенным причинам;

6) обеспечено наличие дезинфицирующих средств;

7) обеспечено выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с

инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 23.12.2020, 1 - в силе с 24.12.2020]

17. На открытом воздухе занятия спортом, проведение тренировок, молодежная работа,

досуговая деятельность, внешкольное образование, повышение квалификации,

дополнительное обучение, связанное с трудовой деятельностью, разрешены только при

выполнении следующих условия:

1) в группу входит не более 50 человек, включая руководителя, и обеспечено отсутствие

контакта с другими группами, за исключением случаев, если указанные условия не могут

быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

2) обеспечено наличие дезинфицирующих средств;

3) обеспечено выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с

инструкциями Департамента здоровья.

Условия, указанные в подп. 1, не распространяется на деятельность, осуществляемую в

соответствии с государственной образовательной программой, профессиональную

спортивную деятельность, осуществляемую в системе соревнований спортивной

федерации, в том числе на членов и кандидатов взрослых и юношеских сборных Эстонии,

а также на игроков лиги мастеров в командных видах спорта, на деятельность, связанную с

военной обороной и государственной безопасностью, а также на деятельность лиц с

ограниченными возможностями здоровья, в том числе для оказания услуг социально-

трудовой реабилитации

[RT III, 08.01.2021, 1 - в силе с 11.01.2021]

18. В помещении занятия спортом, проведение тренировок, молодежная работа, досуговая

деятельность, внешкольное образование, повышение квалификации, дополнительное

обучение, связанное с трудовой деятельностью, разрешены только при выполнении

следующих условия:

1) контактная деятельность или тренировка либо деятельность или тренировка с высоким

риском разрешены только в том случае, если в ней участвуют два человека, если во время

деятельности или тренировки не происходит смена партнера, если с другими людьми

сохраняется дистанция не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся

или находящихся вместе, или если указанные условия не могут быть разумным образом

обеспечены. Департамент здоровья публикует на своем сайте список контактной

деятельности и деятельности с высоким риском;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

1 1 ) неконтактная деятельность или тренировка либо деятельность или тренировка с

невысоким риском разрешены только в том случае, если при ее проведении обеспечено не

более 11 человек в группе, в том числе руководитель, если во время деятельности или

тренировки не происходит смена группы, если с другой группой сохраняется дистанция не

менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе,

или если указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены. Департамент

здоровья публикует на своем сайте список неконтактной деятельности и деятельности с

невысоким риском;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

2) обеспечено не более чем 50-процентное заполнение помещения;

3) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше

12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или

деятельности либо по другим существенным причинам;

4) обеспечено наличие дезинфицирующих средств;

5) обеспечено выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с

инструкциями Департамента здоровья.

Условия, указанные в подп. 1–2, не распространяется на деятельность, осуществляемую в

соответствии с государственной образовательной программой, профессиональную

спортивную деятельность, осуществляемую в системе соревнований спортивной

федерации, в том числе на членов и кандидатов взрослых и юношеских сборных Эстонии,

а также на игроков лиги мастеров в командных видах спорта, на деятельность, связанную с

военной обороной и государственной безопасностью, а также на деятельность лиц с

ограниченными возможностями здоровья, в том числе для оказания услуг социально-

трудовой реабилитации.

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

19. Спортивные соревнования, а также спортивные и физкультурно-массовые мероприятия

разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) в спортивных соревнованиях, а также спортивных и физкультурно-массовых

мероприятиях участвуют только команды лиги чемпионов, участвующие в системе

соревнований спортивной федерации, профессиональные спортсмены, а также члены и

кандидаты взрослых и юношеских сборных Эстонии;

2) организатор мероприятия и соревнования обеспечивает, что во время проходящих на

открытом воздухе спортивных соревнований, а также спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий группы состоят не более чем из 50 человек, включая руководителя,

и исключен контакт с другими группами, за исключением семей, перемещающихся или

находящихся вместе, либо если указанные условия не могут быть разумным образом

обеспечены;

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

3) присутствие зрителей не разрешено;

4) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше

12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или

деятельности либо по другим существенным причинам;

5) организатор мероприятия обеспечивает чтобы участники не находились в месте

проведения мероприятия в период с 22:00 до 06:00 часов;

6) организатор соревнования обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

7) организатор соревнования соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с

инструкциями Департамента здоровья.

Условия, приведенные в подп. 1, 2 и 5, не распространяются на деятельность,

осуществляемую в соответствии с государственной образовательной программой, на

деятельность, связанную с военной обороной и государственной безопасностью, а также

на деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на оказание

услуг социально-трудовой реабилитации. Условия, приведенные в подп. 2 и 5, не

распространяются на профессиональную спортивную деятельность, осуществляемую в

системе соревнований спортивной федерации, в том числе на членов и кандидатов

взрослых и юношеских сборных, а также на игроков лиги мастеров в командных видах

спорта.

[RT III, 08.01.2021, 1 - в силе с 11.01.2021]

20. Посещение музеев и выставочных учреждений разрешено, если выполнены

следующие условия:

1) вместе находиться и передвигаться можно по двое, соблюдая с другими дистанцию не

менее двух метров, за исключением передвигающихся или находящихся вместе семей

либо если указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

1 1 ) в помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей

младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру

работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

2 1 )поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в

соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

3) [Недействительно - RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

4) [Недействительно - RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

5) [Недействительно - RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

6) [Недействительно - RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

20 1 . В попечительском доме общего и специального назначения (далее – попечительское

учреждение) должны соблюдаться следующие условия:

1) в помещении и на территории попечительского учреждения сотрудники и посетители

учреждения должны носить маски в качестве средства индивидуальной защиты;

2) маску могут не носить лица, которым она противопоказана по медицинским

показаниям, а также при исполнении служебных обязанностей, если избегается какой-либо

контакт с сотрудниками, клиентами и другими посетителями попечительского учреждения,

или в иных обоснованных случаях;

3) при ношении и использовании масок необходимо соблюдать максимальный срок

использования, указанный производителем, а также инструкции Департамента здоровья и

Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

[RT III, 14.09.2020, 1 - в силе с 14.09.2020]

20 2 . [Недействительно- RT III, 16.01.2021, 1 - в силе с 18.01.2021]

20 3 . [Недействительно- RT III, 16.01.2021, 1 - в силе с 18.01.2021]

20 4 . [Недействительно- RT III, 08.01.2021, 1 - в силе с 11.01.2021]

20 5 . [Недействительно- RT III, 08.01.2021, 1 - в силе с 11.01.2021]

20 6 . [Недействительно- RT III, 08.01.2021, 1 - в силе с 11.01.2021]

20 7 . [Недействительно- RT III, 08.01.2021, 1 - в силе с 11.01.2021]

20 8 . [Недействительно- RT III, 16.01.2021, 1 - в силе с 25.01.2021]

20 9 . [Недействительно- RT III, 16.01.2021, 1 - в силе с 01.02.2021]

20 10 . [Недействительно - RT III, 29.12.2020, 1 - в силе с 30.12.2020]

20 11 . [Недействительно - RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

20 12 . Меры и ограничения, действовавшие на основании настоящего распоряжения до 31

января 2021 года (включительно), распространяются на Тартуский, Пярнуский, Ляэне-

Вируский, Вильяндиский, Раплаский, Выруский, Саареский, Йыгеваский, Хийуский,

Валгаский, Пылваский, Ляэнеский и Ярваский уезды до 2 февраля 2021 г. (включительно).

[RT III, 30.01.2021, 4 - в силе с 01.02.2021]

21. В соответствии с ч. 1 ст. 44 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и

борьбе с ними» надзор за выполнением установленных в распоряжении требований

осуществляет Департамент здоровья. Департамент здоровья имеет право привлечь к

надзору Департамент полиции и пограничной охраны, соблюдая при этом требования и

порядок оказания помощи, установленного в Законе «Об административном

сотрудничестве».

22. Ограничения и меры, установленные распоряжением, остаются в силе до указанного в

распоряжении срока, до изменения распоряжения или признания его недействительным, а

их необходимость оценивается не реже, чем каждые две недели.

23. Распоряжение вступает в силу 19 августа 2020 года. П. 2 и подп. 3 п. 3 вступает в силу

1 сентября 2020 года.

24. [Исключено из настоящего текста]

25. Распоряжение опубликовать на сайте Правительства Республики и в государственном

вестнике Riigi Teataja.

При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2

Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» болезнь COVID-

19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку

отсутствует эффективное лечение вызванного вирусом заболевания и распространение

заболевания может превысить мощности больниц, а также поскольку требования, меры и

ограничения, вводимые распоряжением, повлекут за собой существенное общественное и

экономическое влияние. В настоящее время риск распространения вируса очень высок,

поэтому для его снижения является соразмерным ограничение на свободное

передвижение лиц в указанных местах для защиты жизни и здоровья людей, а также

доминирующего общественного интереса с целью предотвратить распространение

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

Распоряжением вводятся неизбежно необходимые требования, меры и ограничения по

предотвращению распространения вируса для защиты жизни и здоровья людей, а также

доминирующего общественного интереса, в то числе для обеспечения непрерывности

деятельности государства. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к

распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства

Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения

инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения,

указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона «Об охране правопорядка». Максимальный размер

административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью

которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных

распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться

повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке,

предусмотренном в Законе «Об административном производстве», в течение 30 дней со

дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение

может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке,

предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с

момента оглашения распоряжения.

____________________________

Обоснования изменений, внесенных распоряжением Правительства Республики №

48 от 30 января 2021 года:

С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного

интереса, в том числе для обеспечения континуитета государства распоряжением

устанавливаются меры и ограничения, неизбежные для предотвращения распространения

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

Ч. 1 ст. 28 Основного закона Эстонской Республики (далее – Основной закон)

предусматривает право каждого на охрану здоровья. В данном случае существуют разные

ценности для защиты основных прав. Во-первых, право людей на защиту своего здоровья

путем того, что государство делает все возможное для предотвращения распространения

вируса. Также общественный интерес в том, чтобы не увеличивалось распространение

вируса и массовое заболевание людей, а также перегрузка на систему здравоохранения. В

ситуации, когда существует высокий риск распространения вируса при контакте с другими

людьми, государство обязано минимизировать риск заражения, в том числе способом,

подходящим для достижения этой цели, ограничить возможности контакта между людьми.

Также необходимо учитывать, что количество инфицированных людей и смертельных

случаев продолжает расти во всем мире, в том числе в Эстонии. Продолжающееся

увеличение количества заболевших, нуждающихся в стационарном лечении, может

предоставлять угрозу для работы уже реорганизованной системы здравоохранения, и это в

течение очень короткого времени.

Основной закон предусматривает права и свободы, обеспечение которых также является

обязанностью государства. Государству разрешается ограничивать права и свободы,

указанные в Основном законе, с учетом характера прав и свобод и условий самого

Основного закона. Например, согласно ст. 34 Основного закона, каждый, кто находится в

Эстонии на законных основаниях, имеет право свободно передвигаться и выбирать место

жительства. Право на свободное передвижение может быть ограничено в случаях и в

порядке, предусмотренных законом, в том числе для защиты прав и свобод других лиц и

для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Для предотвращения

распространения вируса, вызывающего заболевание COVID-19, оправдано введение

определенных ограничений. При ограничении прав и свобод необходимо соблюдать

справедливый баланс между целью ограничения и объемом и влиянием ограничения.

Пропорциональные ограничения, необходимые для предотвращения распространения

вируса, оправданы весомыми целями, изложенными выше.

В соответствии с частями 2, 5 и 6 статьи 28 и с учетом части 8 Закона «О предупреждении

инфекционных заболеваний и борьбе с ними» (далее - NETS) Правительство Республики

вправе устанавливать меры, необходимые для борьбы с инфекционными заболеваниями,

если применение мер и ограничений, вводимых для предотвращения эпидемического

распространения инфекционных заболеваний, оказывает значительное влияние на

общество или экономику. Для этого должны быть выполнены следующие предварительные

условия: это особо опасное инфекционное заболевание или новое опасное инфекционное

заболевание; Правительство Республики на основании эпидемиологических,

лабораторных и клинических данных получило от Департамента здоровья информацию и

рекомендацию о введении обязательного ношения масок; мера (обязанность или

ограничение) является неизбежной для предотвращения распространения вируса, то есть,

это должно быть соразмерное и целесообразное требование, мера должна быть

временной, то есть ограниченной по времени и иметь значительные социальные или

экономические последствия.

Ограничения, предусмотренные в распоряжении, необходимы, поскольку коронавирусная

инфекция SARS-CoV-2 по-прежнему широко распространена в Эстонии. Таким образом,

введение этих требований является эффективной и соразмерной мерой защиты здоровья

населения. Обоснования введения мер и ограничений изложены в распоряжении и

пояснительной записке.

Отправной точкой для введения ограничения является то, что заболевание COVID-19,

вызванное коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, является инфекционным

заболеванием, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в

основном при тесном контакте с заразным человеком, имеющем характерные симптомы.

Это означает, что вирус может быть передан при тесном контакте с инфицированным

человеком или через загрязненные поверхности и руки. Вирус распространяется быстрее

всего в плохо вентилируемых помещениях, и группы риска (включая пожилых людей)

подвергаются большему риску тяжелого течения заболевания, осложнений и

необходимости лечения в больнице.

Распоряжением Правительства Республики № 282 от 19 августа 2020 года «Меры и

ограничения, необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19»

введены различные ограничения на свободное передвижение с целью предотвращения и

пресечения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей

заболевание COVID-19. При введении ограничений учитывалось, чтобы при их введении

люди могли в значительной степени продолжать нормальную жизнь. Среди прочего

введены ограничения на свободное передвижение для лиц, прибывающих в Эстонию из-за

границы.

По состоянию на 28 января 2021 года в Эстонии за последние сутки было

проанализировано 5326 тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую

заболевание COVID-19, из которых 690, или 12,96% оказались положительными. По

представленным больницами данным, 379 пациентов находились на стационарном

лечении и 21 пациент находился на искусственном дыхании. За сутки умерло 8 человек.

Всего в Эстонии от коронавирусной инфекции умерло 404 человека. Из тестов,

выполненных за последние 14 дней, в общей сложности 7041 тест оказался

положительным, что составляет 529,81 на 100 000 жителей.

Распоряжением уточняются ограничения на различные виды деятельности с целью

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Распоряжением вводят

единые ограничения на деятельность во всех уездах, исходя из общенационального

распространения болезни. При введении единых ограничений учитываются

эпидемиологические показатели в уездах, а также цель избежать увеличения

передвижения людей между регионами с различными ограничениями. При введении

ограничений учитвалась, что 14-дневная заболеваемость на 100 000 жителей Эстонии

снизилась, но интенсивность заболеваемости по-прежнему очень высока, а

распространение вируса широко. Ведение общеэстонских ограничений оправдано, так как

заболеваемость в Эстонии стабилизировалась на очень высоком уровне инфицирования.

Существующие ограничения также оправданы, поскольку доля неизвестных случаев, то

есть количество людей, место заражения которых остаось неизвестным, составляет

примерно 32% от общего числа инфицированных.

До 31 января 2021 года в Харьюском и Ида-Вируском уездах действуют дополнительные

временные ограничения, введенные на основании пункта 20 9 Постановления

Правительства Республики № 282 от 19 августа 2020 года «Меры и ограничения,

необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19». Поскольку

на данный момент эпидемиологическая ситуация стала одинаковой по всей Эстонии, нет

необходимости вводить в уездах разные ограничения. Поэтому постановлением вводятся

единые правила для предприятий общественного питания, развлекательных заведений,

публичных собраний и мероприятий, а также для занятий спортом и досуговой

деятельности по всей Эстонии. В случае изменения эпидемиологической ситуации в

определенных уездах или конкретных регионах, действующие правовые акты по-прежнему

допускают введение локальных ограничений по решению Департамента здоровья.

Распоряжением вводятся дополнительные возможности освобождения от самоизоляции

вакцинированных лиц, а также лиц, перенесших заболевание COVID-19 и признанных

врачом здоровыми не более шести месяцев назад. Дополнительно вводятся единые часы

работы и требования соблюдения дистанции для предприятий общественного питания и

развлекательных заведений. Например, согласно распоряжениювместо нынешних 25

человек, включая руководителя или тренера, на открытом воздухе могут заниматься

спортом группы до 50 человек, включая руководителя или тренера.

Распоряжение частично отменяет положения, срок действия которых уже истек, которые не

являются необходимыми или могут быть реализованы посредством инструкций. Это

техническое изменение.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и

борьбе с ними» надзор за выполнением установленных в распоряжении требований

осуществляет Департамент здоровья. В случае невыполнения надлежащим образом мер

по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства

административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона «Об охране

правопорядка». Максимальный размер административного штрафа составляет 9600 евро.

Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению

требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение

распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи Правительству Республики возражения

в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30

дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также

распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в

порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение

30 дней с момента оглашения распоряжения.

С пояснительной запиской к распоряжению можно ознакомиться на сайте kriis.ee.