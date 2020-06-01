В Нарве будет круглосуточное тестирование на коронавирус

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В субботу, 16 января, в Нарве открылся приграничный пункт тестирования на коронавирус, в котором медработники центра Confido круглосуточно берут у пересекающих границу лиц пробы из носоглотки для проведения ПЦР-теста на коронавирус.

Это первый в Эстонии круглосуточный пункт тестирования на коронавирус, сообщает Департамент здоровья.

Пункт тестирования располагается в помещении на территории пограничной зоны по адресу Петербури мнт., 1 на пути движения лиц, прибывающих в Эстонию. Приграничный пункт стал третьим пунктом тестирования в Нарве.

Возможность бесплатного тестирования по направлению семейного врача, для людей, поставивших себя на учет после близкого контакта с зараженным коронавирусом, или повторного тестирования по прибытии из-за границы предоставляется на условиях предварительного бронирования в пункте тестирования Corrigo по адресу ул. Йоала, 20, Narva Gate. Платный тест можно сделать во временном пункте тестирования на коронавирус SYNLAB по адресу Кангеласте проспект, 2. Стоимость теста составляет 52 евро.

Подробную информацию о тестировании можно найти на сайте www.koroonatestimine.ee/ru.

ERR