Скончался нарвский бизнесмен Александр Куксов

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Скончался нарвский предприниматель Александр Куксов (68), занимавшийся развитием продуктовых рынков.

По предварительным данным, бизнесмен умер в результате несчастного случая: он неудачно упал в подъезде своего дома утром 1 января.

В Департаменте полиции и погранохраны пока не ответили на запрос "Северного побережья" насчет точной причины смерти мужчины.

В нарвских кругах Александр Куксов известен как бизнесмен, долго и не очень успешно развивавший рынок "Энергия", в связи с этим имевший проблемы с Нарвской горуправой, а в 2020 году взявшийся за создание нового рынка в бывшем здании банка "SEB" в Нарве по Таллиннскому шоссе, 28. Этот последний проект сейчас остался на полпути.

ERR