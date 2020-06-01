В департамент здоровья прибыла вторая партия вакцины от COVID-19

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В Эстонию сегодня прибыла вторая партия вакцины от COVID-19, содержащая 9750 доз вакцины.

На сегодняшний день после первой доставки вакцины 2535 медицинских работников в 48 медицинских учреждениях получили вакцину от COVID-19. Наибольшее число тех, кто получил первую дозу вакцины приходится на Северо-Эстонскую региональную больницу, где было сделано 699 прививок. На этой неделе вакцинация продолжится более высокими темпами.

«При поставке первой вакцины нашей целью было как можно скорее обеспечить всех врачей общей практики, медсестер и больницы первой дозой вакцины. Мы распределяли вакцину по больницам пропорционально количеству сотрудников. Начиная с этой недели, мы сможем разрешить всем больницам больничной сети заказывать вакцину для своих нужд в зависимости от их способности использовать ее немедленно. Мы также планируем расширить возможности вакцинации в отделениях сестринского ухода, а также в первых домах призрения. Это означает, что количество вакцинированных скоро значительно увеличится», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

«В центрах семейных врачей все идет по плану, и мы готовы начать вакцинацию пациентов из группы риска. В наших центрах созданы все условия как для консультирования, так и для безопасной вакцинации», – сказала доктор Ле Валликиви, председатель правления Общества семейных врачей Эстонии. «Это медицинская услуга, которая находится в ведении семейных врачей и семейных медсестер на протяжении десятилетий. Мы призываем наших пациентов вакцинироваться, когда у них появится такая возможность».

Поскольку количество вакцин, поступающих в Эстонию, изначально ограничено, в сотрудничестве с государственной экспертной комиссией по иммунопрофилактике были определены группы риска, которые получат вакцину от COVID-19 в первую очередь:

• медицинские работники, поскольку они подвергаются более высокому риску заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19, а вакцинация помогает обеспечить непрерывность системы здравоохранения;

• работники и жители попечительских учреждений;

• люди в возрасте 70 лет и старше и люди с определенными хроническими заболеваниями, для которых заболевание COVID-19 может протекать более тяжело;

• поставщики жизненно важных услуг и работники передовой линии;

• после вакцинации наиболее уязвимых групп планируется вакцинация всех жителей Эстонии.

Во второй партии, прибывшей в Эстонии вакцины, содержится вакцина Pfizer/Biontech COVID-19 Comirnaty, предназначенная для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 16 лет и старше. Вакцинация противопоказана в случае, если у человека есть гиперчувствительность к любому из активных или вспомогательных веществ вакцины, поэтому вакцинацию следует отложить в случае острого заболевания или заболевания с высокой температурой.

Согласно данным о вакцине, ее эффективность составляет 94,6%. В ходе исследований наиболее частыми побочными эффектами от вакцины были боль в месте укола, отек в месте укола, боль, покраснение, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, повышенная температура, озноб, усталость, плохое самочувствие, тошнота и боль в лимфатических узлах. Все эти побочные эффекты были от легкой до умеренной степени и самовосстанавливались. При необходимости их можно облегчить парацетамолом, ибупрофеном или холодным компрессом. Краткое описание свойств вакцины производителя вакцины Moderna будет опубликовано вместе с разрешением на продажу в ЕС.

Согласно договору с Pfizer/BioNTech, дополнительные поставки вакцин будут осуществляться еженедельно. Эстония заказала свыше 600 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech для более, чем 300 000 человек. Количество вакцины Moderna, согласованное для Эстонии, составляет 234 467 доз, что достаточно для вакцинации примерно 117 000 человек. Точные объемы доставки и сроки доставки будут объявлены после получения разрешения на вакцину. Эстония присоединилась к совместным закупкам вакцины от COVID-19 в ЕС, заключив в общей сложности пять соглашений о предварительной закупке, в дополнение к Pfizer/BioNTech и Moderna, а также к соглашениям о предварительной закупке AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac, которые составляют в общей сложности 3 177 726 доз вакцины для Эстонии.

Цели вакцинации от COVID-19 заключаются в защите групп риска, которые с большей вероятностью заразятся или чье заболевание может быть более серьезным, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смерти, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества.