Лучшее, конечно, впереди!

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Дорогие друзья, наши уважаемые читатели!

Год 2020-й, двадцать-двадцать, подходит к концу. Не буду углубляться, какие он принес многим из нас испытания и даже страдания. Но в уходящем году мы все были привиты особенной вакциной – усиленным стремлением жить, жить полноценно и разнообразно, заботиться о близких.

2020 заставил нас действовать еще энергичнее. Каждое предприятие чуть ли не ежедневно должно было думать, где найти ресурсы для продолжения деятельности. Не всем это удалось. У нас тоже появился антикризисный план. Прежде всего мы объединили два своих издания – «Нарвскую Газету» и «Виру Проспект». Соответственно объединили и редакции – как нам казалось, на время… Это позволило нам уменьшить численность персонала, благо, что коллеги, прошедшие в нашей редакции профессиональную школу, уже были приглашены на другие места работы. В целом же, сосредоточившись на одной газетной площадке, редакция увеличила свой творческий потенциал. Судя по поступавшим нам отзывам, такое объединение понравилось и большинству наших читателей.

Однако мы покривили бы душой, сказав, что нашли восхитительный выход из положения, навязанного нам коронакризисом; доходы редакции, конечно, уменьшились. Но их все же хватает, чтобы коллектив смог нормально работать и в наступающем году, а вы могли черпать информацию не из заказных газет, а из независимого издания. Ваша лепта в этом тоже имеется, поскольку стоимость подписки пришлось немного поднять.

Надеемся, в следующем году произойдет не только оздоровление экономики, но и общей атмосферы в нашем городе. Не касаясь ее политических аспектов, скажу только, что Нарвское горуправление беззастенчиво нарушало добрые традиции конкуренции, создав на городские деньги свое пропагандистское издание. Фокус еще и в том, что муниципальная газета Нарвы, в отличие от всех подобных себе собратьев, стала усиленно заниматься коммерческой деятельностью, зарабатывая деньги для некоего целевого учреждения, за которым, конечно же, стояли конкретные люди. Посмотрим, окажутся ли верными своему слову прежние оппозиционеры, а ныне депутатское большинство горсобрания, упрекавшее за сей «запрещенный прием» правящую коалицию.

Что же касается наших усилий по улучшению содержания газеты, то мы по-прежнему старались освещать все важные для города процессы и события, осуществлять солидные проекты: в уходящем году это были «Нарва недостроенная», «Безработным не буду!», «Школа будущего». Но главной нашей целью на этом этапе стало приближение газеты к читателю. Поэтому на страницах объединенного издания прочно прописались материалы, касающиеся жизни обычных нарвитян. Мы делились с вами поучительными историями, отвечали на вопросы и запросы, старались раздобыть для вас полезную информацию местного значения, проводили конкурсы.

А теперь главная новость про нас. «Нарвская Газета + Виру Проспект» переходит под единое название: «Нарвская Газета». То, что именно в этот непростой год газета отметила свое 80-летие, стало для нас особенным знаком, который позволил остановиться именно на этом названии. Надеемся, никого из читателей «Виру Проспекта» это не обидит. «Лучшее, конечно, впереди!» – такой девиз мы поставили на свой календарь, который вы получите в первом номере «Нарвской Газеты». И все для его выполнения сделаем.

С Новым годом, дорогие друзья!

Пусть вокруг вас будут в 2021 году только лучшие люди!

Пусть с вами происходят только возвышающие ваш дух события!

Редактор-издатель Татьяна ЗАВЬЯЛОВА и коллектив редакции