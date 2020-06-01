Место Катри Райк в Рийгикогу займет Эдуард Одинец

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Правление Рийгикогу с 30 декабря зарегистрировало новым членом парламента лидера оппозиции горсобрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца.



В парламенте Эдуард Одинец заменил социал-демократа Катри Райк, которая подала заявление об отказе от депутатского мандата ради того, чтобы баллотироваться на пост мэра Нарвы.

Должностную присягу Эдуард Одинец, работающий в Министерстве культуры и возглавляющий фракцию соцдемов в Кохтла-Ярвеском горсобрании, принесет уже в 2021 году.

Эдуард Одинец с 2000 по 2009 год был членом Социал-демократической партии. В настоящее время он беспартийный, но на всех последних выборах - как местных, так и парламентских - выдвигается от списка соцдемов.

Отказавшаяся от мандата депутата Рийгикогу Катри Райк (Социал-демократическая партия), которая будет выдвигаться на пост мэра Нарвы, говорит, что последовала зову сердца.

«Сегодня в полночь закончился срок моих полномочий, как депутата 14-го созыва Рийгикогу. Я подала в отставку, чтобы баллотироваться на пост мэра Нарвы. Это необычный шаг: в Рийгикогу спокойнее, безопаснее и выгоднее. Может даже роскошнее. Но мое сердце уже 20 лет живет в Нарве, и я последовала его зову», - написала Катри Райк в социальных сетях.

В связи с досрочным отказом от мандата ей полагается компенсация в размере трех должностных окладов или 12 990,45 евро. Если оклад рядового депутата Рийгикогу равен 4330,15 евро в месяц, то мэр Нарвы зарабатывает чуть меньше - 4000 евро в месяц.

Выборы мэра Нарвы пройдут 30 декабря. Катри Райк станет кандидатом от новой коалиции, у которой в Нарвском горсобрании 17 мандатов из 31.

Оппозиция выдвинет кандидатом экс-мэра Нарвы Алексея Евграфова, недавно возглавившего правление Нарвской больницы.

По материалам ERR