Локдаун в Ида-Вирумаа продлен, в Таллинне и Харьюмаа - введен

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Правительство решило распространить на Таллинн и Харьюмаа жесткие ограничения, которые до сих пор действовали только в Ида-Вирумаа.

Об этом сообщил в среду утром журналистам премьер-министр Юри Ратас.

Дополнительные ограничения в Харьюмаа и Таллинне вводятся на три недели с 28 декабря до 17 января. Аналогичные ограничения в Ида-Вирумаа, срок действия которых истекает в ночь на 4 января, было решено продлить также до 17 января.

В этот период запрещается оказание увеселительных услуг во всех заведениях, в том числе в казино, боулингах и бильярдных, клубах для взрослых и гостиницах, которые смогут предлагать только услугу проживания.

Предприятиям общественного питания разрешено продавать еду только на вынос и с доставкой на дом.

Закрываются все спортивные объекты, включая спортивные клубы, сауны, спа, бассейны и водные центры. Ограничения не распространяются на занятия профессиональным спортом и людей с особыми потребностями.

Запрещаются публичные собрания и мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и киносеансы в закрытых помещениях. Закрываются музеи и выставки. В мероприятиях и собраниях под открытым небом могут принимать участие не более 10 человек.

В закрытых помещениях запрещается работа с молодежью, деятельность и образование по интересам, курсы обучения, а также занятия спортом и тренировки. Перечисленные виды деятельности разрешены на свежем воздухе для групп в составе до десяти человек.

Детские сады остаются открытыми, но в них необходимо соблюдать дополнительные инструкции по предотвращению распространения вируса, составленные Департаментом здоровья и органами власти местных самоуправлений.

Кроме того, с 24 декабря требование половинной заполняемости помещений распространяется и на религиозные службы по всей Эстонии.

Сохраняется требование носить защитные маски в закрытых помещениях, обеспечивать выполнение требований по дезинфекции и прочих мер, принимаемых для предотвращения распространения вируса.

Общегосударственные ограничение в сфере образования будут действовать до конца зимних каникул, т.е. до 10 января 2021 года (включительно). Ограничения действуют в отношении общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений, прикладного высшего образования и высших учебных заведений. Если каникулы в конкретной школе заканчиваются до 10 января, то к контактному обучению в здании школы могут быть допущены учащиеся с 1-го по 4-й классы. Ограничения в сфере образования, которые будут действовать после 10 января, правительство обсудит на следующей неделе.

Для компенсации убытков, которые предприятия понесут из-за новых ограничений, правительство предусмотрело пакет помощи в размере 23 млн евро. Средства будут распределяться между предприятиями в секторах, на которые больше всего повлияют новые ограничения. В частности, речь идет о гостиницах, предприятиях общественного питания, увеселительных заведениях (казино), а также культуре, спорте и частных кружках. Помощь будет оказывается в виде компенсации фирмам налогов на рабочую силу, а также субсидий в сфере культуры и образования.

Источник - rus.err.ee