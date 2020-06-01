Тармо Таммисте – о деньгах, о географии и о политике

Дата публикации: Сегодня, 12:43 Просмотрено: 1 094

Наш сегодняшний разговор с Тармо Таммисте был разделен на два блока вопросов. Первый адресовался Тармо как советнику министра экономики по Ида-Вирумаа, второй – как депутату Нарвского горсобрания, бывшему мэру Нарвы и одному из инициаторов вотума недоверия, который, скорее всего, приведет к смене власти в городе.

Тармо Таммисте: Катастрофы не случилось, не надо сеять панику!

Справедливость «перехода»

То, что сегодня 340 миллионами евро, предназначенных для плавного и справедливого перехода нашего региона на «нейтральную в отношении к выбросам СО2 экономику» придется делиться, на всех уровнях оценивается как

«отъем денег у честных граждан Ида-Вирумаа». Тармо Таммисте обвиняет в таком подходе, в том числе, и прессу – выдернули из контекста горячую фразу и «раздули сенсацию».

Однако это мнение журналисты слышали из уст премьер-министра Ратаса во время его визита в наш регион, фигурировало такое предложение – разделить средства между Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа, и в правительственных документах.

– Тармо, что мы не так поняли?

– Во-первых, посыл о том, что нам придется с кем-то делиться – неправда. Если говорить конкретно, то речь идет о том, что существует ходатайство, где предлагается включить в территории, на которые распространяется «справедливый переход», из Ляэне-Вирумаа – Азери, который был частью Ида-Вирумаа, а из Йыгевамаа – волости Лохусу и Алутагузе, которые тоже были частью нашего уезда.

– То есть это территории, на которые изначально распространялось понятие «справедливого перехода», а ЕС не успевает за нашими административными реформами?

– И это тоже. Но в первую очередь нужно понимать, что это всего лишь ходатайство. Кадри Симсон, уполномоченный по вопросам энергетики, и которая очень тесно связана со «справедливым переходом», еще две недели назад сказала, что 99,9% за то, что удовлетворено оно не будет. Когда разрабатывался пакет, разговор шел только об Ида- Вирумаа.

– С географией всё более-менее понятно. А как в этот процесс вмешивается политика?

– Наше правительство – коалиционное, в нем представлено три партии – Центристская, Исамаа и EKKRE. И у каждой партии есть своя епархия. У Исамаа это Ляэне-Вирумаа, у EKKRE – Йыгевамаа. Конечно, внутри коалиции идет борьба за электорат. Но ведь главным тут будет не эта борьба, а ответ Еврокомиссии, на какие территории распределится «справедливый переход». То есть работает целый механизм: поскольку деньги идут через ЕК, правительство страны должно подать ходатайство, оформить пакет документов. И сейчас в правительстве пришли к компромиссу: давайте всё оформим, а там – как Европа скажет. Нет – значит, нет. Решение еще не принято.

– Возникали вопросы и о распределении этих миллионов уже внутри региона, по направлениям…

– Да, у местных самоуправлений Ида-Вирумаа было мнение, что 90% средств должно пойти на предпринимательство, а 10% – на всё остальное. В правительственном же постановлении написано, что на предпринимательство пойдет 73%, а на остальное – 27. Тут тоже надо понимать, что министерств много, и каждый министр хочет что-то получить. Так что и эта цифра еще не окончательна. Но стоит обратить внимание, что основная часть денег в любом случае пойдет на создание новых рабочих мест, на то, чтобы реорганизовать структуру экономики региона.

Деньги Евросоюза направлены на «избавление» Ида-Вирумаа от сланцевой энергетики.



– Тармо, не раз говорилось о том, что 340 миллионов – это не вся сумма помощи, что она может быть увеличена…

– 340 миллионов евро – это сумма безвозмездной помощи. К ней можно добавить примерно 800 миллионов кредита, который выделяется Европейским банком на льготных условиях. Есть и третий источник – конкретные фонды, которые дают деньги на очень узкие направления. То есть, в целом получается около полутора миллиардов. Но 340 млн – безвозмездно, их не надо возвращать.

Подчеркну – никакой катастрофы нет, не нужно паники, деньги никто не отнимает. Как пример такого ненужного паникерства могу привести ролик Яны Тоом, который сейчас активно распространяется в сети. Очень жаль, что это исходит от человека, представляющего Эстонию в Европарламенте.

«О делах наших скорбных…»

Второй блок вопросов –о местной политике, которая в последние недели бьёт ключом, и как бы не по голове нарвитян. Последним «пиком новостей» стало массовое вступление в Центристскую партию почти всей фракции Kodulinn и бывшего мэра города Алексея Евграфова.

– Тармо, вы центрист с большим стажем. Что это было?

– Мне трудно это объяснить, за этим стоит Яна Тоом. Мне непонятно, как до такого можно было додуматься, ведь должны же существовать какие-то принципы! Люди с шумом вышли из Центристской партии, сказав, что она никому не нужна, при этом обливали, как могли, грязью ту же Тоом… а сейчас целуются с ней в десна! Для меня это неприемлемо. Считаю, что это личный проект Яны, направленный на собственную популярность.

– Но это же всё внутри вашей партии…

– Да никакие они не центристы! Сразу после этого фарса было заявление генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, который сказал, что Янович и Евграфов – не центристы (названы именно эти фамилии – ред.). Это как перед революцией 1917 года – где возьмут в коммунисты, там и вступим. Было бы отделение в Ивангороде – вступили бы там.

– Но их же зарегистрировали на уровне округа…

– Человек становится членом Центристской партии, когда его кандидатуру утвердит Центральное правление. То есть все эти 13 человек должны получить подтверждение. Пока этого нет – они не центристы. Добавлю, что если они думают, что могут что-то делать в Нарве от имени партии, то глубоко заблуждаются. Принимали их где-то в Тойла – вот пусть туда идут и работают. Меня удивляет их ненормальное стремление выдавать желаемое за действительное.

– То есть, Тармо, вы хотите сказать, что это «вступление в партию» никак не повлияет на расклад в горсобрании?

– Нет. Назвавшись центристами, они во фракцию Kesk и в коалицию не попадут. Это немыслимо. Еще такой момент: до 20 марта прошлого года у этих людей был предводитель, Алексей Воронов. И они делали всё, что он скажет. Теперь нет ни лидера, ни флага. Нет, по сути, и Kodulinn, которая изначально была создана незаконно. Выйдя из центристов и из фракции, они имели право вступать только в уже существующие фракции, а не создавать новую.

– А как вы относитесь к назначению Алексея Евграфова на пост руководителя Нарвской больницы?

– Вот видите, какой у нас есть талантливый человек! Дайте кресло – и я поруковожу. Назначат директором космического КБ – и туда пойдет. Думаю, что он был готов идти куда угодно. Это просто смешно, какая-то трагикомедия! Кроме того, это назначение незаконно. Мэрия Нарвы должна была сначала отозвать Евграфова с поста члена совета больницы, и только потом можно уже сажать его в другие кресла. И, конечно, «вступление в центристы» не является гарантией того, что Евграфов снова станет мэром. Сейчас «свои» пытаются его спасти, но возникает слишком много вопросов…

Тармо Таммисте считает юридически неправильным назначение Алексея Евграфова руководителем Narva Haigla.



– И последний на сегодня вопрос – о роспуске горсобрания. Если не выберут его председателя, если не выберут мэра, нынешний состав депутатов должен уйти. Кто взамен? Пойдем голосовать?

– Нет, никаких выборов не будет. На место депутатов придут замещающие их лица, те, кто по избирательным спискам 2017 года по числу голосов стоит следующим за нынешним членом горсобрания. Но, думаю, до этого всё же не дойдет. Обстановка в Нарве, со всеми этими затяжками и переносами заседаний, с точки зрения других самоуправлений, просто дикая. Они не понимают, как можно не проводить горсобрания? Такого не было нигде и никогда. Это вредительское поведение со стороны проигравших. И, скорее всего, будут внесены изменения в Закон о местных самоуправлениях, не допускающие повторения такой ситуации. В общем, нарвский политический котел кипит, но, думаю, решение не за горами.

P.S. В этот материал не вошел еще один блок вопросов, которые мы задали Тармо Таммисте. Касается он целевой помощи, которая выделяется Ида-Вирумаа из государственного бюджета в связи с ущербом от коронавируса. Поскольку вопрос еще «в работе», даже цифры помощи ежедневно меняются, это блок вопросов мы обсудим с Таммисте на страницах следующего номера нашего издания.

Подготовил Виталий ШКОЛА