Лучшие предприниматели Нарвы получили награды города. Самых заслуженных попросили «отдохнуть» ГАЛЕРЕЯ

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В среду, 16 декабря, состоялась церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года в г. Нарве».

Директор Департамента развития и экономики Нарвы Юрий Сайя, главный специалист департамента Виктория Каю и ведущий мероприятия Евгений Тимощук.

Как и было обещано, ставшее уже традиционным мероприятие из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, в этот раз прошло в абсолютно новых условиях – в интернет-среде. И уже в ходе церемонии выяснилось, что существенное изменение произошло в самой системе выбора победителей.

На протяжении нескольких последних лет наблюдающие за конкурсом люди отмечали, что состав его триумфаторов особенно не менялся. Пусть и заслуженно, но городские кубки попадали в руки лидеров нарвского промышленного сектора, как правило, основанных иностранными или иногородними компаниями. Остальным же оставалось надеяться, что когда-то будут замечены и они, ведь номинации конкурса, а также специальные призы периодически обновлялись.

Позицию организаторов конкурса, Департамента развития и экономики Нарвской горуправы, понять было не трудно: есть успехи предприятия, есть большое влияние на экономику города, есть стабильное развитие – значит, лучшие, значит, победили. Что называется, с цифрами не поспоришь. И все же конкурс рисковал понемногу утратить свое влияние и на его потенциальных участников, и на общественность. Ответом организаторов на эту проблему стало нововведение, которое вплоть до среды держалось в секрете. На церемонии награждения было объявлено, что конкурсная комиссия решила учредить гран-при конкурса, особо почетную награду, которая будет вручаться предпринимателям, не менее трех раз в течение 5 лет получившим главный титул конкурса – «Лучший предприниматель года». В то же время после получения гран-при в течение 3-х последующих лет обладатели этой награды в качестве участников конкурса рассматриваться не могут.

В этом году приз — авторская композиция, выполненная из стекла в цветах нарвского флага (синий и желтый, которые при смешении дают зеленый цвет — цвет позитивной энергии) — с изображением силуэта города. Идея городского художника Нарвы Дениса Полубоярова, выполнены призы нарвской фирмой Dekoraator.

Таким образом и празднует свою очередную победу, и берет на три года паузу «Лучший предприниматель Нарвы 2020»: им признано паевое товарищество Fortaco Estonia (производство металлических конструкций и их компонентов. Объем инвестиций за два прошедших года – 4 млн 841 тыс. 915 евро, объем экспорта – 92 млн 343 тыс. 313 евро). Предприятие получало этот титул также в 2017 и 2019 годах.

«Нарвским инвестором 2020» стало Febest Europe Distribution OÜ (услуги по оптовой торговле автомобильными деталями и принадлежностями, объем инвестиций 3 млн 486 тыс. 251 евро).

«Нарвским экспортером 2020» названо SKS Estonia Textile OÜ (производство по

выпуску технических нитей, объем экспорта 45 млн 332 тыс. 976 евро).

Титула «Нарвский работодатель 2020» удостоилось Enefit Energiatootmine AS. Это предприятие, поясняют организаторы конкурса, зарегистрировано на территории Нарва-Йыэсуу, однако на нем работает самое большое количество нарвитян – на конец первого полугодия текущего года – 772 человека. Отсюда поступают самые большие отчисления в бюджет Нарвы.

Награду «За вклад в имидж Нарвы» получило целевое учреждение Narva Muuseum. Таким образом город отметил усилия коллектива музея по реновации Нарвского замка и созданию там новой постоянной экспозиции, а также по возобновлению деятельности макета Старая Нарва.

Победа в новой номинации «Нарвский стартап 2020» досталась Акиму Архипову, который вместе со своей фирмой DataDepot OÜ, зарегистрированной в Нарве, вошел в список Forbes. Это инновационная компания, занимающаяся верификацией личности. Ее деятельность началась в Сингапуре, сейчас штаб-квартира компании действует в Нарве, под крышей креативного хаба OBJEKT. DataDepot нанимает людей на работу в Нарве и обслуживает клиентов со всего мира.

Победители в конкурсных номинациях награждены почетными грамотами и призами. Благодарственными грамотами Городской управы и ценными памятными подарками были отмечены: за внедрение зеленого мышления – Pro-Solar OÜ (на территории промышленных парков Кулгу и Кадастику компания построила в 2020 году 2 парка солнечных панелей); Astri-Narva AS и FAMA Invest OÜ (установка солнечных панелей на крыше торговых комплексов). За создание новых рабочих мест (29) – OÜ Aquaphor International (до 4.12.2020 Westaqua-Invest OÜ).

За успешное развитие стартапа, направленного на обучение предприимчивости и умения программировать у молодежи - Edukoht OÜ.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА





Блиц-интервью с победителями

Лариса ШАБУНОВА, Fortaco Estonia OÜ

– Три основных вызова этого года для вашей компании?

– Конечно, первый – это коронавирус, который обрушил всю мировую экономику. Мы действовали быстро, новыми методами и в условиях совершенно непредсказуемых. Справились. Главное – сохранили основной состав наших специалистов. И теперь, когда экономика пошла в гору и у нас стремительно растет количество заказов, нам легче. Второй вызов – наш проект по расширению производственных мощностей, о котором мы говорили с 2017 года. Осенью нынешнего 2020 года новый комплекс вступил в строй. Третий вызов этого года – уровень стресса, с которым надо было справляться и руководству, и рядовым работникам.

– На ваш взгляд, каковы составляющие успеха бизнеса?

– Думаю, во-первых, надо уметь смотреть в будущее и планировать развитие бизнеса, понимая его перспективы, следя за общим движением мировой экономики. Хорошо анализировать прошлое – этого мало. Надо знать, что будет в тренде через 5, через 10 лет. Важно быть гибким, уметь быстро перестраиваться в новых обстоятельствах. Очень важно доводить работу до конца, всегда.

– Вероятно, коронавирус никуда не уйдет в ближайшее время. К чему и как вы готовитесь?

– Видно, что меняется отношение к нему. Уже не закрываются тотально производства, страны, города. И поэтому экономика идет вперед. Мы все учимся жить с коронавирусом. И, конечно, надеемся на вакцину. Короче говоря, будем приспосабливаться.





Аким АРХИПОВ, DataDepot OÜ (Basis ID)

– Вы ожидали, что ваша компания попадет в число претендентов на конкурс «Нарвский предприниматель» и что вы даже станете одним из победителей?

– Нет, не ожидали. Конечно, мы очень рады! Для всех наших ребят это отличный стимул к дальнейшей работе в IT-сфере.

– Формула успешного предпринимательства для стартапа в Нарве?

– Основное условие – работать и расширять свой кругозор. И никакого «нарвского акцента» в этом нет. Был бы компьютер и интернет – и ты можешь изучать бизнес-модели, отслеживать тренды хоть в Эстонии, хоть в Азии, Америке, Скандинавии, где угодно... Следующее – прийти в нарвский мультихаб OBJEKT и найти там хороших менторов. И далее – наращивать свои знания и свою контактную базу, чтобы ты знал, чтобы о тебе знали.

– Ваши планы на ближайшее будущее?

– Расти. Будем искать классных ребят в Нарве. Развивать технологии, которые у нас уже есть. Развивать IT- предпринимательство в Ида-Вирумаа, мы ведь отсюда. Будем поддерживать создающуюся Школу программирования в Йыхви.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото Светланы ЗАЙЦЕВОЙ

