В правление Нарвской городской больницы войдет Алексей Евграфов

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Решением совета больницы ее многолетний руководитель Олев Силланд был отозван из правления, и с 16 декабря в правлении больницы будет работать экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов.

«Самое главное - понимать, что нет никаких переворотов и заговоров. Олева Силланда, заслуженного врача и члена правления, никто с должности не свергает. Мы специально пошли на такой шаг, чтобы усилить медицинскую сторону больницы. Олев переходит на работу главврача, а я буду заниматься общим управлением больницы», - подчеркнул Алексей Евграфов.

Если Евграфова снова выберут мэром Нарвы, то тогда он покинет правление Нарвской больницы. Выборы нового мэра Нарвы пройдут 30 декабря.

ERR