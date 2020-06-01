Туристический сектор Ида-Вирумаа — правительству: решение о мерах поддержки необходимо принять на этой неделе

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Туристический кластер Ида-Вирумаа обратился сегодня к премьер-министру Юри Ратасу и членам правительства с просьбой уже на этой неделе принять решение о мерах поддержки.

«Это связано с тем, что у предпринимателей в год коронакризиса нет запасов, и у них нет иного выбора, кроме как сократить работников. В этом году в секторе насчитывается 1 500 рабочих мест, а 1 000 рабочих мест в сланцевом секторе уже были сокращены. Если сокращение штатов произойдет и в туристическом секторе, это будет чрезвычайная социальная ситуация, которую, в свою очередь, должно будет решать государство. Восстановление сектора, если основная инфраструктура повреждена или разрушена, будет стоить десятки, если не сотни миллионов. Поэтому сегодня имеет смысл найти миллионы на поддержку», - говорится в обращении к правительству.

Основные потребности в поддержке: финансовая поддержка выплаты заработной платы сотрудникам; компенсация кризиса в зависимости от оборота, особенно для крупных СПА-центров.

Предприниматели также ждут прояснения критериев (например, уровень заражения), на основании которых сектор туризма будет вновь открыт, чтобы иметь возможность планировать свою дальнейшую деятельность.

Неофициальный перевод Ирины ТОКАРЕВОЙ