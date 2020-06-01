Обещанные Ида-Вирумаа 340 миллионов хотят поделить

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В конце прошлой недели на правительственном уровне появились сообщения о том, что деньги, выделенные Ида-Вирумаа на «справедливый переход», должны быть разделены с другими уездами – Ляэне-Вирумаа и Пыхья-Йыгевамаа.

340 миллионов.

Напомним, что в результате «справедливого перехода» наш регион должен лишиться самой значимой своей отрасли, сланцевой энергетики. Чем это чревато – нашим людям объяснять не надо. Вроде бы понимают это и «наверху» – на сайте правительства Эстонии говорится:

«С точки зрения региональной политики особое внимание уделяется региону Ида-Вирумаа, который сегодня столкнулся в своем развитии с рядом проблем, решение которых требует слаженной совместной работы партнеров на региональном и государственном уровне». И уточняется: «В целях повышения занятости и развития деловой среды в регионе в сфере ответственности министра государственного управления в рамках плана действий для Ида-Вирумаа были инициированы отдельные меры поддержки».

Одна из этих «отдельных мер» – 340 миллионов евро, которые предстоит «закачать» в регион, чтобы облегчить его жителям трудности переходного периода. Говорилось конкретно о том, что сумма субсидии, которая будет выделена Руководящему комитету по справедливому переходу Ида-Вирумаа из бюджета Европейского Союза, составляет примерно 340 миллионов евро.

И кино тоже…

Деньги, конечно, немалые, но не раз высказывалось мнение, что и этой суммы будет совершенно недостаточно, чтобы решить проблемы Ида-Вирумаа в течение довольно короткого периода. Изначально план был рассчитан на 2015-2020 годы, но теперь Постановлением Кабинета министров срок действия плана продлевается до 2030 года. Но 10 лет, согласитесь, не срок, чтобы в корне перевернуть жизнь большого промышленного региона.

На бумаге всё выглядит прилично: уже запущена Программа для Ида-Вирумаа, цель которой – сбалансированное развитие уезда. Для этого из бюджета выделено 23 млн 600 тысяч евро. В целом программа содержит девять мероприятий, в числе которых, например, такие серьезные, как меры поддержки предприятий и повышение конкурентоспособности региона. Но есть и обучение предпринимателей эстонскому и английскому языкам, и даже государственная поддержка Вируского кинофонда. Выучим язык, посмотрим кино – заживем!

Обсуждение «справедливого перехода» в Нарве состоялось еще в августе. Фото Николая Андреева

А больше можно?

Но на сегодня главной интригой является то, что средства, изначально предназначенные для Ида-Вирумаа, о чем не раз говорилось в правительственных документах, придется делить с другими регионами. Все просто – выходит очередной документ, где говорится: «Кабинет министров предложил расширить целевую территорию справедливого перехода таким образом, чтобы инвестиции из средств фонда помимо Ида-Вирумаа охватили Ляэне-Вирумаа и Пыхья-Йыгевамаа».

В каком виде, а главное, на какую сумму планируется этот «охват», пока не уточняется. А ведь еще в сентябре руководитель службы региональной политики Министерства финансов Кайре Лухт заявляла порталу ERR о том, что выделенная на регионы сумма будет «определённо больше, чем 340 миллионов». И снова речь шла о «доступных для Ида-Вирумаа» средствах.

Обманули…

Почему было принято решение о разделе средств? Пока непонятно. На момент выхода материала, 10 декабря, сложно было ответить на этот главный вопрос: справедливо ли делить деньги «справедливого перехода». Но мнение региональных лидеров по поводу такого неожиданного решения однозначно негативное.

«Ида-Вирумаа фактически обманули», – заявила глава Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст. Советник правительства по Ида- Вирумаа Тармо Таммисте, долгое время бывший мэром нашего города, сообщил нашему изданию, что как раз 10 декабря состоится важное правительственное совещание по этому вопросу, и по его итогам он даст исчерпывающие комментарии. А мы обязательно познакомим с ними своих читателей.

Но вопрос, похоже, уже решен, и не в пользу нашего региона. Не зря же премьер-министр Юри Ратас в ходе недавнего визита в Ида-Вирумаа заявил, что «Основным регионом (для вложения средств – ред.) действительно будет Ида-Вирумаа, но Эстония проведет переговоры, чтобы в регион можно было включить также Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа».

Виталий ШКОЛА