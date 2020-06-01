Рийгикогу принял госбюджет на 2021 год

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9 декабря, в Рийгикогу состоялось третье, окончательное, чтение государственного бюджета 2021 года. За принятие бюджета проголосовали 55 депутатов, против - 44.

Государственный бюджет на 2021 год ставит четыре основных цели: сохранить здоровье населения путем оказания поддержки здравоохранению; помочь большему числу нуждающихся посредством социального страхования; ускорить развитие смарт-технологий при поддержке науки и продолжить инвестировать в будущее с помощью зеленого и цифрового переворота.

В следующем году объем расходов госбюджета составит почти 13 миллиардов евро, а объем доходов - почти 11 миллиардов.

По сравнению с исходным бюджетом на 2020 год, доходы вырастут на 5 %, то есть на 534 миллиона евро, с учетом изменений, внесенных дополнительным бюджетом - на 12%, то есть на 1,2 миллиарда евро.

По сравнению с исходным бюджетом на 2020 год, объем расходов и инвестиций увеличится примерно на один миллиард евро, с учетом изменений, внесенных дополнительным бюджетом - на 5%, то есть примерно на 0,6 миллиарда евро.

Объем инвестиций государственного сектора в следующем году достигнет примерно 1,9 млрд евро.

В следующем году доходы с налоговых поступлений вырастут до порядка 9,3 миллиарда евро. В этом году они составили порядка 9 миллиардов евро. Налоговая нагрузка в следующем году сократится до 32,7% ВВП (в этом году - 33,8%).

В госбюджете на 2021 год запланировано более 1,4 миллиарда евро субсидий Европейского союза.

Бюджет правительственного сектора на 2021 год по прогнозам номинально находится в дефиците в размере 6,7%, структурно - в дефиците в размере 6,6% ВВП. Согласно планам, в 2022 году структурный дефицит бюджета правительственного сектора сократится до 4,9 % ВВП, а номинальный дефицит - до 5,4% ВВП. В 2023 структурный дефицит сократится до 3,3 % ВВП, а номинальный дефицит - до 4,3% ВВП. Наконец, в 2024 году структурный дефицит снизится до 1,3% ВВП, а номинальный - до 2,5% ВВП.

В ходе третьего чтения был внесен ряд поправок, согласно которым в следующем году 2,5 миллиона евро из средств правительственного резервного фонда будет выделено на выплаты компенсаций по больничному листу начиная со второго дня болезни. В бюджете Больничной кассы предусмотрено еще 2,5 миллиона евро на эти же цели.

ERR