Результат теста Юри Ратаса на коронавирус был отрицательным, премьер-министр будет работать удаленно

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Результат теста Юри Ратаса на коронавирус был отрицательным. Премьер-министр останется в самоизоляции и будет работать удаленно до субботы, 12 декабря.

«Результат моего теста на COVID-19 был отрицательным, самочувствие отличное. В соответствии с инструкциями Департамента здоровья, я останусь в самоизоляции до следующего негативного результата теста. Это выяснится в следующую субботу. В промежутке я буду работать удаленно и, естественно, выполнять другие указания, которые Департамент здоровья дает лицам, близко контактировавшим с заболевшим», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Премьер-министр продолжит выполнять должностные обязанности удаленно, используя цифровые решения.

В соответствии с введенными правительством правилами карантина, лица, близко контактировавшие с заболевшими COVID-19, должны оставаться дома, в самоизоляции.

Лицо, имевшее близкий контакт с больным, но не имеющее симптомов заболевания, может, принимая все меры предосторожности, покупать недалеко от дома товары первой необходимости, если их нельзя получить иным способом. Также он может, если у него не проявляется симптомов заболевания, гулять на свежем воздухе, например, в лесу или в парке, полностью избегая контакта с другими людьми.

Также в качестве дополнительного исключения здоровый близкоконтактный может покидать место жительства или постоянного пребывания, если он является работником здравоохранения или исполняет публичные обязанности, которые являются неотложными, по мнению работодателя. Место жительства можно покидать также в случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью, а также по распоряжению полицейского или медицинского работника.

Департамент здоровья советует близкоконтактным регулярно мыть руки, избегать прикосновений к лицу, глазам, носу и рту, а также регулярно проветривать помещения.

Лицо, близко контактировавшее с заболевшим коронавирусом, может сократить карантин, если не ранее, чем через 10 дней после последнего контакта, установленного Департаментом здоровья, сделает тест и его результат окажется негативным, или же врач в этот момент признает его незаразным.

Если у близкоконтактного возникнут симптомы заболевания, необходимо при первой же возможности позвонить семейному врачу или по информационному телефону семейных врачей 1220.

Коммуникационное бюро правительства

Фото: Виталий Школа