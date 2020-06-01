Правительство хочет лишить Ида-Вирумаа части фонда "справедливого перехода"

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Согласно представленным правительству на этой неделе предложениям Министерства финансов, Ида-Вирумаа планируется выделить лишь часть средств из европейского фонда "справедливого перехода".

Согласно сообщению минфина, 73% средств или 248 млн евро направят на диверсификацию предпринимательской деятельности и повышение интеллектуального потенциала. Из них 143 млн евро планируется выделить на инвестиции в промышленность, к которым добавятся средства на переобучение рабочей силы.

Остальные 27% из 340 млн евро направят на улучшение жизненной среды и социальной вовлеченности, в том числе на решение экологических проблем из-за добычи полезных ископаемых, поддержку региональных инициатив и перевод систем центрального отопления со сланца на другие вида топлива.

Премьер-министр Юри Ратас в ходе визита на северо-восток Эстонии в эту пятницу дал понять, что регион не сможет рассчитывать на все средства фонда.

При этом правительство внесло предложение не ограничивать инвестиции из фонда "справедливого перехода" исключительно Ида-Вируским уездом, а добавить к нему также Ляэне-Вирумаа и северную часть Йыгевамаа.

Газета Põhjarannik сообщила, что такое решение правительства было негативно воспринято в регионе, в котором рассчитывали, что Ида-Вирумаа получит все средства из фонда, а 90% инвестиций будет сделано в создание новых рабочих мест.

"Ида-Вирумаа фактически обманули", - сказала глава Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст, отметив, что предложения правительства по использованию фонда справедливого перехода были неожиданными.

По материалу ERR