Нарвитянин: помимо городского хозяйства в Нарве есть молодежь

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Ситуацию со сменой власти в Нарве сегодня обсуждают не только СМИ, но и рядовые горожане. Своим мнением о происходящем в городе с нашим изданием поделился нарвитянин Силуан Бабарыкин, являющийся членом Социал-демократической партии.

Силуан Бабарыкин, как активист, выступающий за решение проблем людей с особыми потребностями, считает, что Нарве нужны несколько домов попечения и домов для людей с психическими недостатками. На днях он подал заявление о включении его в состав социальной комиссии, работающей при Нарвском городском собрании. Фото: архив редакции

Силуан Бабарыкин:

- К Алексею Евграфову и Ирине Янович я отношусь очень хорошо, но в то же время считаю, что объективные основания для выражения им недоверия у оппозиции были. А поскольку вотум недоверия был поддержан, значит оппозиция работала в верном направлении.

Что касается инициативы с подписями в защиту мэра, отправленного в отставку, то, на мой взгляд, с одной стороны, хорошо, что народ высказывает свою точку зрения. Но, с другой стороны, не народ выбирал Алексея Евграфова на эту должность. Фракция Narva Kodulinn в свое время поставила Алексея мэром, с задачами которого он справился лишь частично.

Если говорить о приоритетах города в социальной сфере, то для меня очень важно, чтобы в нашем городе были построены как Дом для людей с особыми психическими потребностями, так и новый Дом попечения. На данный момент мы не полностью обеспечиваем потребности людей в социальной сфере. Хотя та власть, которая уходит сейчас в оппозицию, сделала для этого многое: они обсудили строительство Дома для людей с особыми психическими потребностями, выбрали место (оно, с моей точки зрения, абсолютно не подходит, поскольку такой центр должен быть в центре города, ан е на окраине, чтобы ребята вливались в общество, а общество не боялось их, потому что они такие же люди, как и все мы). С новой властью, надеюсь, будем делать то же самое, но быстрее и эффективней.

Кто бы ни стал новым мэром, уверен, что он должен поставить в число своих задач открытие нескольких домов попечения в Нарве. Ведь не секрет, что нуждающихся в таких домах становится все больше, и будет правильно, если нарвские пенсионеры останутся жить в Нарве. Деньги на это должны выделять как город, так и государство. Очень надеюсь, что Татьяна Стольфат, как руководитель первого Дома попечения доказавшая, что умеет принять вызов и выполнить задачу, вне зависимости от того, будет она председателем горсобрания или нет, вместе с новым мэром, кто бы им ни стал, смогут организовать соответствующие переговоры по этому поводу с государством. В идеале и дом для ребят с психическими недостатками в Нарве должен быть не один.

Друзья и знакомые меня часто спрашивают: поменяется ли у нас директор Социального департамента? По моему мнению, новый мэр, кто бы им ни стал, директора Департамента социальной помощи менять не должен. Частая смена руководителя такого уровня негативным образом отражается на работе всей социальной сферы. Елена Васильева, считаю, находится на своем месте и должна, на мой взгляд, остаться.

Не могу не прокомментировать в этом мнении статью Ларисы Владимировны Олениной в муниципальной газете Narva Linnaleht „Сколько стоит предательство?“ от 13 ноября, бросающую тень на многих людей. Уважаю Ларису Владимировну и верю, что эта статья основана на эмоциях. Ведь если все, по ее мнению, покупается и все продается, то, считаю, тут есть основание для работы следственных органов. Если таковые не работают по названным ею фактам, то все высказанное Ларисой Владимировной - это лишь ее эмоции. А если все же следствие по этим моментам ведется, то мы должны иметь соответствующую информацию об этом в СМИ.

Очень хочется надеяться, что вся эта история со сменой власти не разъединит, а наоборот сплотит наш город. Все пойдут на выборы, посредством которых выбранный впоследствии мэр сможет полноправным образом считаться «народным».

И напоследок мое пожелание будущему мэру. Желаю всегда помнить о том, что помимо городского хозяйства у нас есть молодежь, которая нуждается в большем внимании. Пока у нас, к сожалению, не очень развита молодежная инфраструктура. А мне, как представителю молодого поколения, хотелось бы, чтобы молодежь оставалась здесь, в Нарве, имела тут больше возможностей и понимала, что Нарва в ней заинтересована. Вот на это надо направить усилия в первую очередь, а не делить политические дивиденды, споря, кто круче и лучше.

Записала Наталья СОБОЛЕВА