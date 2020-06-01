Сергея Березовского признали виновным в даче взятки Алексею Воронову

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Вируский уездный суд в пятницу признал виновным нарвского предпринимателя Сергея Березовского в том, что в период июня 2018 по март 2019 года он дал взятку в размере около 40 000 евро Алексею Воронову занимавшему в то время пост руководителя муниципальной фирмы Narva Vesi и являвшемуся депутатом Нарвского горсобрания.

В ходе прений сторон прокуратура требовала приговорить Березовского к 4 годам и 3 месяцам реального тюремного заключения, но Вируский уездный суд назначил ему более мягкое наказание.

Сергей Березовский был приговорен к тюремному заключению сроком на 1 год 11 месяцев и 27 дней, из которых необходимо отбыть за решеткой лишь 3 месяца. Оставшаяся часть наказания, то есть 1 год, 8 месяцев и 27 дней, не будет приведена в исполнение, если Сергей Березовский не совершит в течение 4-летнего испытательного срока новое умышленное преступление.

В качестве смягчающего обстоятельства было учтено то, что Березовский частично признал свою вину и то, что инициатива дачи взятки исходила от Алексея Воронова. Вдобавок судья и прокурор разошлись в оценках размера взятки. Если прокурор считал, что она составила 61 415 евро, то на суде было установлено, что ее размер составил 39 750 евро.

Также, если решение вступит в силу, Сергею Березовскому три года нельзя будет заниматься предпринимательством.

Супругу бизнесмена Киру Березовскую, которую обвинили в посредничестве при даче взятки, суд оправдал.

По оценке прокуратуры, в обмен на взятку фирмы бизнесмена выигрывали тендеры и получали подряды от водоканала.

Сам Воронов в прошлом году был осужден за коррупцию. Он отсидел в тюрьме год и в конце марта 2020 года вышел на свободу.

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