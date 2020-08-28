Меры и ограничения, необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19

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Изменено следующими актами

На основании вводного предложения ч. 2 ст. 28 и ч. 6 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними», а также, учитывая п. 2 ч. 2, п. 3 ч. 5 и ч. 8 той же статьи, ввести следующие ограничения:

[RT III, 23.11.2020, 1 – в силе с 24.11.2020]

1. Лица, пересекшие государственную границу с целью въезда в Эстонию обязаны в течение 10 календарных дней после прибытия в Эстонию находиться по месту жительства или месту постоянного пребывания.

[RT III, 29.10.2020, 2 – в силе с 30.10.2020]

2. Приведенное в пункте 1 ограничение в 10 календарных дней не распространяется на лиц, которые:

[RT III, 29.10.2020, 2 – в силе с 30.10.2020]

1) по прибытии в Эстонию незамедлительно сделали первый тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и результат этого теста был отрицательным, и;

2) сделали второй тест не ранее, чем на седьмой день после того, как были известны результаты первого теста, и результат этого теста также был отрицательным, или если лица были признаны врачом как не распространяющие инфекцию.

[RT III, 19.08.2020, 1 – в силе с 01.09.2020]

3. Лица, указанные в пункте 1 и подпункте 1 пункта 2 имеют право покидать место жительства или пребывания, если они соблюдают меры, введенные Правительством Республики или Департаментом здоровья для пресечения распространения инфекционного заболевания, и применяют все возможные меры для пресечения распространения инфекционного заболевания, а также если имеются следующие обстоятельства:

1) если они получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания;

2) если они покидают место жительства или место постоянного пребывания при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц;

3) если они по решению работодателя выполняют неотложные и неизбежные рабочие обязанности или участвуют в неизбежном семейном событии и после прибытия в страну сделали не менее одного теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, результат которой оказался отрицательным;

[RT III, 28.08.2020, 3 – в силе с 01.09.2020]

4) если они получают вблизи от места жительства или места пребывания все необходимое для повседневной жизни по причине того, что иным образом это невозможно;

5) если во время пребывания на улице они избегают какого-либо контакта с другими лицами;

6) если они подписали подтверждение соблюдения инструкций и действующих требований Департамента здоровья, которым подтверждают обязанность выполнения вышеуказанных требований.

4. Положения пунктов 1 и 2 не распространяются на лиц без признаков заболевания в следующих случаях, указанных в распоряжении Правительства Республики № 169 от 16 мая 2020 г. «Временное ограничение пересечения границы для предотвращения новой вспышки коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19»:

1) лица, указанные в пунктах 2–8 и 10–12, которые находились в иностранном государстве и прибыли в Эстонию с целью, указанной в пунктах 3–8 и 10, включая сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений Эстонии или членов их семей, либо владельцев эстонских дипломатических паспортов либо лиц, прибывающих в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества, либо членов иностранных делегаций, прибывающих в Эстонию с рабочим визитом по приглашению государственного учреждения или учреждения органа местного самоуправления;

[RT III, 28.08.2020, 3 – в силе с 01.09.2020]

2) [недействительно - RT III, 14.09.2020, 1 – в силе с 14.09.2020];

3) [недействительно - RT III, 14.09.2020, 1 – в силе с 14.09.2020];

4) [недействительно - RT III, 14.09.2020, 1 – в силе с 14.09.2020];

5) [недействительно - RT III, 14.09.2020, 1 – в силе с 14.09.2020];

6) лица, указанные в пунктах 2 и 121, которые в течение последних 10 дней находились в государствах-членах Европейского союза или государствах шенгенского соглашения, а также в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии или Княжестве Андорра, Княжестве Монако, Республике Сан-Марино и государстве-городе Ватикан (Святой Престол), если за последние 14 дней в указанной стране совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило 25 или меньше на 100 000 человек.. На указанных в настоящем пункте лиц не распространяются ограничения, введенные пунктами 1 и 2 постановления Правительства Республики № 282 от 19 августа 2020 года «Необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий» в случае, если совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, за последние 14 дней превышает 25 на 100 000 человек, но меньше или до 10% выше, чем совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, в Эстонии за последние 14 дней на 100 000 человек либо равно этому показателю, но не более 50. Министерство иностранных дел публикует соответствующую информацию на своем сайте;

[RT III, 29.10.2020, 2 – в силе с 30.10.2020]

7) лица, указанные в пункте 122 , кроме случаев, когда за последние 14 дней в государстве, откуда они прибыли, совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек;

8) лица, указанные в пункте 2, которые прибыли из государства, указанного в пункте 122, кроме случаев, когда за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, в этом государстве составило более 16 на 100 000 человек;

9) лица, указанные в пункте 123, кроме случаев, когда в государствах, из которых лица прибывают и в соответствии с правом которых лица считаются их жителями или находящимися там на законных основаниях, за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек, или если в отношении этих государств отсутствуют вышеуказанные данные и в этих государствах существует высокий риск распространения вируса.

Если в государстве, откуда прибывает лицо, за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, составило более 16 на 100 000 человек, или если отсутствуют вышеуказанные данные в отношении этих государств, и в этих государствах существует высокий риск распространения вируса, то лицо, приглашающее лицо, указанное в настоящем пункте, обязано совместно с прибывающим лицом обеспечить последнему возможность нахождения по своему месту жительства или месту постоянного пребывания в течение периода до 10 дней после прибытия в Эстонию и прохождения по прибытии в Эстонию тестирования на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 сразу, а также повторного тестирования не ранее 10-го дня пребывания в Эстонии. Лица, которые являются спортсменами, тренерами и членами команды из третьей страны, и которые состоят в трудовых отношениях со спортивным клубом, участвующим в Лиге чемпионов Эстонии, или которые связаны с ежедневными тренировками спортсмена на уровне сборной Эстонии, или кто в качестве спортсмена или члена команды спортсмена участвует в титульных соревнованиях международного уровня или непосредственно связано с проведением такого спортивного мероприятия, может выполнять неотложные и неизбежные трудовые обязанности по усмотрению работодателя, если после прибытия в страну он сделал не менее одного теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, результат которого был отрицательным.

[RT III, 29.10.2020, 2 – в силе с 30.10.2020]

41. [Недействительно - RT III, 09.10.2020, 1 – в силе с 12.10.2020]

42. Положения пунктов 1 и 2, а также подпункта 6 пункта 4 не распространяются на лиц без признаков заболевания, которые в течение последних 10 дней подряд находились на территории Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики или Эстонской Республики и прибыли в Эстонскую Республику из Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики, если за последние 14 дней в указанных государствах совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, превышает более чем на 10% на 100 000 человек совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, за последние 14 дней в Эстонской Республике на 100 000 человек, либо больше 50, и если человек не ранее чем за 48 часов до въезда в государство сделал тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и результат теста оказался отрицательным. Информацию о показателях заболеваемости Министерство иностранных дел публикует на своем сайте.

[RT III, 29.10.2020, 2 – в силе с 30.10.2020]

43. Положения пунктов 1 и 2, а также подпункта 6 пункта 4 и пункта 42 не распространяются на лиц без признаков заболевания, которые проживают в Эстонской Республике на административной территории единицы местного самоуправления Валга или в Латвийской Республике на административной территории единицы местного самоуправления Валка и которые пересекают границу между Эстонской Республикой и Латвийской Республикой при условии, что лица не выходят за пределы административных территорий единиц местного самоуправления Валга и Валка соответственно.

[RT III, 09.10.2020, 1 – в силе с 12.10.2020]

44. Положения пунктов 1 и 2, а также подпункта 6 пункта 4 не распространяются на лиц без признаков заболевания, которые в течение последних 10 дней подряд находились на территории Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики или Эстонской Республики и въехали в Литовскую Республику, Латвийскую Республику или Финляндскую Республику из Эстонской Республики и затем вернулись обратно из указанных государств в Эстонскую Республику, если в государстве, откуда лица возвращаются, за последние 14 дней совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, превышает более чем на 10% на 100 000 человек совокупное количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, за последние 14 дней в Эстонской Республике на 100 000 человек, либо больше 50, и если лица сделают указанный тест после прибытия в Эстонскую Республику. После прибытия в государство лица должны находиться в своем месте жительства или месте постоянного пребывания до получения негативного результата теста.

[RT III, 29.10.2020, 2 – в силе с 30.10.2020]

4.5. Положения пунктов 1 и 2, а также подпункта 6 пункта 42 не распространяются на лиц без признаков заболевания, которые в течение последних 10 дней подряд находились на территории Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики или Эстонской Республики и прибыли в Эстонскую Республику из Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики, и если целью прибытия лиц из Литовской Республики, Латвийской Республики, Финляндской Республики в Эстонскую Республику является работа, учеба, получение медицинских услуг, семейные события или транзит.

[RT III, 29.10.2020, 2 – в силе с 30.10.2020]

5. [Недействительно - RT III, 04.09.2020, 1 – в силе с 04.09.2020]

6. Положения пунктов 1 и 2 не применяются к не имеющим симптомов болезни лицам, участвующим в указанном в пункте 7 публичном мероприятии в качестве выступающих, или напрямую связанным с проведением мероприятия, либо которые участвуют в спортивном соревновании или мероприятии в качестве спортсменов, членов команд спортсменов или напрямую связанным с проведением спортивного соревнования или мероприятия.

7. Публичные мероприятия, спортивные соревнования и спортивные мероприятия, условия для участников которых отличаются от указанного в пункте 11,15, 17–19, разрешены на следующих условиях:

[RT III, 23.11.2020, 1 – в силе с 24.11.2020]

1) к мероприятию проявляется значительный общественный или государственный интерес;

2) орган местного самоуправления по месту проведения мероприятия предоставил позицию относительно проведения мероприятия;

3) Департамент здоровья вынес заключение о пригодности плана снижения рисков, составленного организатором мероприятия, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

8. Департамент здоровья устанавливает необходимые ограничения на свободное передвижение лиц, указанных в пункте 6.

8.1. В закрытом общественном помещении вместе находиться и передвигаться могут до двух человек, сохраняя с другими дистанцию не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семью, перемещающуюся или находящуюся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены, или в случаях, предусмотренных в подп. 1 п. 91 и подп. 1 п. 10. В соответствии с настоящим распоряжением, закрытое общественное помещение – это помещение, которое было предоставлено для использования неопределенной группе лиц или находится в пользовании неопределенной группы лиц, или в котором может находиться неопределенная группа лиц, в числе прочего закрытым общественным помещением является общественный транспорт.

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

8.2.Лица, находящиеся в закрытых общественных помещениях, обязаны носить защитную маску или прикрывать рот и нос (далее маска). Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам.

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020

9. В торговом зале магазина, находящемся в закрытом помещении, а также в местах общего пользования торговых центров клиенты могут находиться и передвигаться, если выполнены следующие условия:

[RT III, 12.11.2020, 5 – в силе с 16.11.2020]

1) вместе находиться и передвигаться могут не более двух лиц, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением передвигающихся или находящихся вместе семей либо если указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 12.11.2020, 5 – в силе с 16.11.2020]

11) в закрытых помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

2) владелец обеспечил наличие в торговом зале дезинфицирующих средств для сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе;

3) обеспечено выполнение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

91. Клиенты могут находиться и передвигаться в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания, если выполнены следующие условия:

1) вместе находиться и передвигаться можно группами до 10 человек, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, когда указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены. Требование в части нахождения и передвижения группами до 10 лиц не распространяется на семьи;

11) в закрытых помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

2) поставщик услуг обеспечивает отсутствие клиентов торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания в период с 00.00 до 06.00 часов, за исключением покупки продуктов на вынос или оказания курьерских и транспортных услуг;

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) поставщик услуг обеспечивает соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Ограничение, указанное в подпункте 2, не распространяется на торговые точки на борту воздушных судов, используемых для международной перевозки пассажиров, а также на зону ограниченного доступа международного аэропорта и зону пассажирского терминала международного порта после проверки на борту. Ограничение времени работы, указанное в подпункте 2, не распространяется на автозаправочную станцию, если поставщик услуг гарантирует, что клиенты не потребляют на месте еду или напитки.

[RT III, 12.11.2020, 5 - в силе с 16.11.2020]

10. Клиенты имеют право находиться и передвигаться в месте оказания развлекательных услуг, если выполнены следующие условия:

1) вместе находиться и передвигаться можно группами до 10 человек, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, когда указанные условия не могут быть разумным образом обеспечены. Требование в части нахождения и передвижения группами до 10 лиц не распространяется на семьи;

11) в закрытых помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

2) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места оказания услуги и количество клиентов не более 250 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

3) поставщик услуг обеспечивает отсутствие клиентов в месте оказания развлекательных услуг в период с 00:00 до 06:00 часов;

4) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

5) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Указанные требования действуют также во время оказания развлекательных услуг. Указанные в подп. 1 требования и введенное подп. 2 ограничение на количество клиентов не распространяются на детские игровые комнаты.

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

11. Лица могут посещать проходящие в закрытых помещениях публичные собрания, публичные мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы, общественные богослужения и другие общественные религиозные обряды,

где для лиц в предусмотренное время гарантированы фиксированные сидячие места, при условии, что:

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

1) обеспечено количество посетителей до 400 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1 – в силе с 28.11.2020]

2) В Харьюском и Ида-Вируском уезде организатор мероприятия обеспечивает в закрытых помещениях не более чем 50-процентную заполняемость;

[RT III, 23.11.2020, 1 – в силе с 28.11.2020]

3) за пределами зоны со стационарными сидячими местами вместе находиться и передвигаться можно по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

4) в закрытых помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

5) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

6) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

12. Действует полное ограничение на свободное передвижение пассажиров при посадке на судно Таллинн–Стокгольм–Таллинн с целью совершения увеселительной поездки.

13. Публичные собрания разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) в закрытом помещении вместе находиться и передвигаться можно по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

2) организатор собрания обеспечивает в закрытых помещениях не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников не более 250 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

3) организатор собрания обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 500 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

4) в закрытых помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

5) организатор собрания обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

6) организатор собрания обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

14. Предназначенными для общественного пользования банями, спа, бассейнами, водными центрами и купальнями, можно пользоваться, если выполнены следующие условия:

1) в закрытом помещении вместе находиться и передвигаться можно по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

2) поставщик услуг обеспечивает 50-процентную заполняемость места оказания услуги;

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

На занятия спортом или тренировки в указанных местах распространяются требования, установленные в пунктах 17 и 18.

15. Публичные мероприятия разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) в закрытом помещении вместе находиться и передвигаться можно по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

2) организатор мероприятия обеспечивает в закрытых помещениях не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников не более 250 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 500 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

4) в закрытых помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

5) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

6) организатор мероприятия обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

16. Проведение общественных богослужений и других общественных религиозных обрядов разрешено, если выполнены следующие условия:

1) в закрытом помещении вместе находиться и передвигаться можно по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

2) организатор мероприятия обеспечивает в закрытых помещениях не более чем 50-процентную заполняемость, и количество участников не более 250 человек;

3) в закрытых помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

4) обеспечено наличие дезинфицирующих средств;

5) обеспечено выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 23.11.2020, 1- в силе с 24.11.2020]

17. На открытом воздухе разрешено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, только если обеспечена возможность соблюдения дистанции между людьми, организатор обеспечил наличие дезинфицирующих средств, и выполнение требований по дезинфицированию соответствует инструкциям Департамента здоровья. Ограничение не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов.

18. В закрытых помещениях разрешено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, только если выполнены следующие условия:

1) организатор обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) на проходящих в закрытых помещениях публичных спортивных мероприятиях или мероприятиях, связанных с движением, зрители могут находиться и передвигаться по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

3) организатор мероприятия обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников спортивного мероприятия или мероприятия, связанного с движением, не более 250 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4) в закрытых помещениях зрители носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

5) В Харьюском и Ида-Вируском уездах количество в участников группе не должно превышать 10 человек и должно быть обеспечено отсутствие контакта с другими группами;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

6) организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

7) организатор обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Приведенные в пункте условия не распространяются деятельность, установленную в учебных программах начального, основного и среднего образования. Подп. 3 и 5 не применяются к профессиональной и полупрофессиональной спортивной деятельности, проходящей в системе соревнований спортивной федерации, в том числе, в случае юношеского спорта, на спортсменов и команды, участвующих в соревнованиях на титул чемпиона Эстонии, организованных спортивной федерацией.

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

19. Спортивные мероприятия разрешены, только при выполнении следующих условий:

1) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение дистанции между людьми;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) организатор мероприятия обеспечивает в закрытых помещениях не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников не более 250 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников мероприятия под открытым небом не более 500 человек;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

4) в закрытых помещениях зрители носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

5) на проходящих в закрытых помещениях публичных соревнованиях зрители могут находиться и передвигаться по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

6) организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

7) организатор обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

20. Посещение музеев и выставочных учреждений разрешено, если выполнены следующие условия:

1) находиться и передвигаться по два человека, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров, за исключением семей, перемещающихся или находящихся вместе, или в случае, если эти условия не могут быть разумным образом обеспечены;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

11) в закрытых помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

2) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

3) поставщик услуг обеспечивает в открытых для посетителей помещениях влажную чистку часто касаемых поверхностей каждые 2−4 часа;

4) интерактивные экспонаты закрыты, или поставщик услуг обеспечивает их влажную чистку после каждого использования, или поставщик услуг сделал доступными для посетителей одноразовые перчатки и обеспечил безопасное обращение с ними после использования;

5) организатор при возможности заменяет бесплатные информационные материалы на физических носителях на информационные материалы на цифровых носителях;

6) не организуются творческая работа и мастер-классы, на которых используются общие средства труда, или обеспечивается их дезинфекция после каждого пользователя.

20.

201. В попечительском доме общего и специального назначения (далее – попечительское учреждение) должны соблюдаться следующие условия:

1) в помещении и на территории попечительского учреждения сотрудники и посетители учреждения должны носить маски в качестве средства индивидуальной защиты;

2) маску могут не носить лица, которым она противопоказана по медицинским показаниям, а также лица при исполнении служебных обязанностей, если избегается какой-либо контакт с сотрудниками, клиентами и другими посетителями попечительского учреждения, или в иных обоснованных случаях;

3) при ношении и использовании масок необходимо соблюдать максимальный срок использования, указанный производителем, а также инструкции Департамента здоровья и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

[RT III, 14.09.2020, 1 – в силе с 14.09.2020]

202. В Харьюском и Ида-Вируском уездах досуговая деятельность и внешкольное образование, а также повышение квалификации и дополнительное обучение, связанное с трудовой деятельностью, разрешены только при соблюдении следующих условий:

1) обеспечено не более 10 участников в группе и исключен контакт с другими группами;

2) в закрытых помещениях носят маску. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам;

3) вещи общего пользования дезинфицируются после каждого использования;

4) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований по дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Указанные у пункте условия не применяются к деятельности, связанной с военной обороной или внутренней безопасностью государства.

[RT III, 23.11.2020, 1 - в силе с 24.11.2020]

21. В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» надзор за выполнением установленных в распоряжении требований осуществляет Департамент здоровья. Департамент здоровья имеет право привлечь к надзору Департамент полиции и пограничной охраны, соблюдая при этом требования и порядок оказания помощи, установленного в Законе "Об административном сотрудничестве".

22. Ограничения и меры, установленные распоряжением, остаются в силе до указанного в распоряжении срока, до изменения распоряжения или признания его недействительным, а их необходимость оценивается не реже, чем каждые две недели.

23. Распоряжение вступает в силу 19 августа 2020 года. Пункт 2 и подпункт 3 пункта 3 вступает в силу 1 сентября 2020 года.

24. [Изъято из настоящего текста.]

25. Распоряжение опубликовать на сайте Правительства Республики и в государственном вестнике Riigi Teataja.

При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» заболевание COVID-19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку отсутствует эффективное лечение вызванного вирусом заболевания, и распространение заболевания может превысить мощности больниц, а также поскольку требования, меры и ограничения, вводимые распоряжением, повлекут за собой существенное общественное и экономическое влияние. В настоящее время риск распространения вируса очень высок, поэтому для его снижения является соразмерным ограничение на свободное передвижение лиц в указанных местах для защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

Распоряжением вводятся неизбежные требования, меры и ограничения по предотвращению распространения вируса для защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса, в том числе для обеспечения непрерывности функционирования государства. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. Максимальный размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.



Обоснования изменений, внесенных Постановлением Правительства Республики № 417от 23 ноября 2020 года:

С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса, в том числе для обеспечения континуитета государства распоряжением устанавливаются меры и ограничения, неизбежные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

П. 1 ст. 28 Основного закона Эстонской Республики (далее – Основной закон) предусматривает право каждого на охрану здоровья. В данном случае существуют разные ценности для защиты основных прав. Во-первых, право людей на защиту своего здоровья таким образом, что государство делает все возможное для предотвращения распространения вируса. Также доминирующий общественный интерес в предотвращении распространения вируса и массового заболевания людей, а также в предотвращении перегрузки в системе здравоохранения. В ситуации, когда существует высокий риск распространения вируса при контакте с другими людьми, государство обязано минимизировать риск заражения, включая ограничение соответствующим образом возможности контакта между людьми, вводимое для достижения этой цели. Также необходимо учитывать, что количество инфицированных людей и смертельных случаев продолжает расти во всем мире, в том числе в Эстонии. Количество критических случаев может предоставлять угрозу для всей системы здравоохранения и это в течение очень короткого времени.

Основной закон предусматривает права и свободы, обеспечение которых также является обязанностью государства. Государству разрешается ограничивать права и свободы, указанные в Основном законе, с учетом характера прав и свобод и условий самого Основного закона. Например, согласно ст. 34, каждый, кто находится в Эстонии на законных основаниях, имеет право свободно передвигаться и выбирать место жительства. Право на свободное передвижение может быть ограничено в случаях и в порядке, предусмотренных законом, в том числе для защиты прав и свобод других лиц и для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Ст. 19 Основного закона предусматривает право на свободу самовыражения, ст. 31 – на свободу предпринимательства, ст. 37 - право на образование и т. д. Для предотвращения распространения вируса, вызывающего заболевание COVID-19, оправдано введение определенных ограничений. При ограничении прав и свобод необходимо соблюдать справедливый баланс между целью ограничения и объемом и влиянием ограничения.

На основании ч. 2, 5 и 6 и с учетом ч. 8 ст. 28 Закона «О профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними» (далее - NETS), Правительство Республики может вводить меры, необходимые для борьбы с инфекционными заболеваниями, если меры и ограничения, применяемые для предотвращения эпидемического распространения инфекционных заболеваний, оказывает значительное влияние на общество или экономику. Для этого должны быть выполнены следующие условия: это особо опасное инфекционное заболевание или новое опасное инфекционное заболевание; Правительство Республики на основании эпидемиологических, лабораторных и клинических данных получило от Департамента здоровья информацию и рекомендацию о введении обязательного ношения масок; мера (обязанность или ограничение) является неизбежной для предотвращения распространения вируса, то есть, это должно быть соразмерное и целесообразное требование, мера должна быть временной, то есть ограниченной по времени и иметь значительные социальные или экономические последствия.

Ограничения введены, потому что в Эстонии стремительно выросло распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19. Приказом генерального директора Департамента здоровья от 10 ноября 2020 года в Эстонии объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения в связи с широким распространением коронавируса. По данным Департамента здоровья от 22 ноября 2020 года, за последние 24 часа добавилось 349 положительных тестов, заболеваемость за последние 14 дней на 100000 жителей составляет 270,51. Для сравнения: 14 октября 2020 года аналогичный показатель был 43,49, 12 сентября 2020 года - 22,80, а на 1 августа 2020 года - 4,4. По состоянию на 22 ноября 2020 года 146 пациентов находятся на стационарном лечении и 7 пациентов находятся на контролируемом дыхании.

Отправной точкой для введения ограничения является оценка Департамента здоровья, согласно которой заболевание COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, является инфекционным заболеванием, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в основном при тесном контакте с заразным человеком, имеющем характерные симптомы. Это означает, что вирус может быть передан при тесном контакте с инфицированным человеком или через загрязненные поверхности и руки. Вирус распространяется быстрее всего в помещениях, и группы риска (включая пожилых людей) подвергаются большему риску тяжелого течения заболевания, осложнений и необходимости лечения в больнице.

Распоряжением Правительства Республики № 282 от 19 августа 2020 года «Необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий» уже после завершения особого положения с 18 мая 2020 года были введены различные ограничения на свободное передвижение с целью предотвращения и пресечения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19. При введении ограничений учитывалось, чтобы при их введении люди могли в значительной степени продолжать нормальную жизнь.

В конце сентября этого года, когда распространение заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, начало стремительно расти, Правительство Республики изменило предыдущие ограничения, введенные для предотвращения распространения вируса, и сократило с 29 сентября 2020 года количество участников публичных собраний и мероприятий, а также спортивных соревнований в закрытых помещениях с 1500 до 750 участников.

В связи с продолжающимся быстрым распространением заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, с 16 ноября 2020 года Правительство Республики ввело дополнительные ограничения на пребывание и передвижение клиентов в магазинах, общественных помещениях торговых центров, торговых залах или залах обслуживания предприятия общественного питания, месте оказания развлекательных услуг, а также на передвижение участников публичных собраний и публичных мероприятий, где для участников предоставляется фиксированное сидячее место, за пределами указанной зоны. В указанных предусмотрено максимальное количество людей, перемещающихся и находящихся вместе, в зависимости от места, до двух или до десяти человек, а также их обязанность соблюдать не менее чем 2-метровую дистанцию с другими людьми. Также введено новое ограничение, согласно которому клиенты не могут находиться в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания и месте оказания развлекательных услуг с 00.00 до 06.00 часов. При введении всех этих ограничений были предусмотрены случаи, когда ограничение не применяется.

Кроме того, с 25 сентября 2020 года в целях обеспечения общественного порядка Правительство Республики приостановило на территории страны в целом с 00.00 до 10.00 часов право розничной продажи алкогольных напитков в точках продажи, где разрешена розничная продажа алкоголя для потребления на месте. Указанное ограничение действует до 26 января 2021 года.

Также, согласно распоряжениям правительства республики, лицо, у которого было диагностировано заболевание COVID-19, а также лица, тесно контактировавшие с ним, обязаны оставаться в карантине, и по возвращении из иностранного государства действуют ограничения на свободу передвижения.

Несмотря на введение вышеупомянутых ограничений, распространение заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, не остановилась, а согласно данным и прогнозам Департамента здоровья и научного совета, консультирующего Правительство Республики, болезнь по-прежнему широко и быстро распространяется. Помимо заболевания отдельных людей, распространение вируса существенно повлияло на нагрузку на всю систему здравоохранения, начиная о снижения до критического уровня количества больничных мест для пациентов с заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, до доступности планового лечения. Широкое распространение вируса оказывает заметное негативное влияние на общество в целом (рынок труда, предпринимательство, образование, свобода самовыражения и т.д.).

Поэтому крайне важно, чтобы Правительство Республики ввело новые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. научный совет, консультирующий Правительство Республики и Департамент здоровья также считают их необходимыми.

С введением ограничений по всей Эстонии становится обязательным ношение масок или прикрытие носа и рта в закрытых общественных помещениях и соблюдение так называемого правила 2 + 2. Кроме того, будет уменьшено максимальное количество участников публичных мероприятий, включая культурные мероприятия, предоставление развлекательных услуг, а также общественных религиозных службах, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Таким образом распространение вируса предотвратит как уменьшение контактов и соблюдение дистанции между людьми, мытье и дезинфекция рук, так и обязательное ношение маски.

На культурных мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях в Харьюском и Ида-Вируском уездах, под которыми подразумеваются также такие заведения, предлагающие стационарные сидячие места, как театр, кинотеатр, место проведения концерта, церкви, а также на публичных мероприятиях (в том числе конференциях), публичных собраниях и развлекательных мероприятиях (кроме детских игровых комнат) вводится ограничение на 50-процентную заполняемость. Максимальное количество участников во всех вышеупомянутых помещениях со стационарными сидячими местами составляет 400 человек. Максимальное количество участников в местах, не имеющих стационарных сидячих мест, составляет 250 человек. В дальнейшем в мероприятиях на открытом воздухе могут принимать участие до 500 человек.

Дополнительные ограничения установлены для мероприятий, проходящих в Харьюском и Ида-Вируском уездах, так как распространение вируса в этих уездах очень широко. Уровень инфицирования на 100 000 жителей Харьюского уезда составляет 340,64, а в Ида-Вирумаа - 569,79, что является самым высоким показателем инфицированности в Эстонии. Следует иметь в виду, что это густонаселенные районы, где проживает, работает и учится большая часть населения Эстонии и где поэтому вероятно распространение инфекции.

Поэтому, в Харьюском и Ида-Вируском уездах, помимо уменьшения общего количества участников мероприятий, проводимых вышеуказанных помещениях со стационарными сидячими местами, вводится требование 50-процентной заполняемости. При проведении досуговой деятельности и занятий по внешкольному образованию, а также при повышении квалификации и дополнительном обучении, связанном с трудовой деятельностью, вводится ограничение на размер группы - не более 10 человек (плюс с группой может быть тренер или руководитель). Данное ограничение на досуговую деятельность и внешкольное образование необходимо, поскольку в Харьюском и Ида-Вируском уездах возникли многочисленные инфекционные очаги, связанные с вышеупомянутой деятельностью, как среди молодежи, так и среди взрослых, включая пожилых людей. По состоянию на 22 ноября 2020 года в Харьюмаа зарегистрировано 15 инфекционных очагов и около 60 случаев единичного заражения, связанных занятиями кружков по интересам и внешкольным образованием. В Ида-Вирумаа зарегистрировано 10 инфекционных очагов, 20–30 случаев единичного заражения, а также несколько случаев, когда заразившихся было меньше 5 человек.

В качестве новой меры распоряжение предписывает носить маску или прикрывать рот и нос в закрытых общественных помещениях по всей административной территории Эстонии. Правительство Республики не ввело общую обязанность ношения маски еще 11 сентября 2020 года, когда маски частично стали обязательными в домах общего и специального ухода. Принимая во внимание распространение вируса и эпидемиологические рекомендации, необходимо расширить обязанность ношения маски или прикрытия рта и носа на другие сферы жизни в объеме и в порядке, указанном в постановлении Правительства Республики. Под масками подразумеваются как средства индивидуальной защиты, медицинские маски, а также закрывающие лицо изделия широкого потребления1, при их отсутствии для соблюдения требования можно ограничиться одновременным закрытием рта и носа при условии, что материал, используемый для покрытия, позволяет человеку использовать его в качестве маски для лица в течение необходимого времени, не используя рук.

Обязанность носить маску имеет важное социальное действие. Ношение маски надлежащим образом и в той мере, в какой это необходимо в качестве дополнительной меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, также подтверждается исследованиями, проведенными в последние месяцы и обобщенными в руководящих принципах Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.2 Исследователи пришли к выводу, что защита носа и рта маской при сохранении дистанции снижает вероятность заражения. Исследователи также подчеркнули важность вентиляции помещений.3 Одна из причин заключается в том, что коронавирусная инфекция также может распространяться с помощью аэрозольных частиц, выходящих из дыхательных путей человека уже во время дыхания, и вероятность распространения вируса в замкнутом пространстве выше. Ношение маски, соблюдение дистанции, мытье и дезинфекция рук, уменьшение заполняемости помещения и хорошая вентиляция замкнутого пространства гарантируют, что меньшая часть вирусных частиц достигнет дыхательных путей человека, находящегося в помещении, и человек заразится. Поэтому важно использовать одновременно разные меры, чтобы предотвратить распространение вируса. По мнению международной научной литературы, эстонских исследователей и Департамента здоровья, многие даже не знают, что являются носителями вируса4 (так называемые бессимптомные инфицированные или инфицированные с минимальными симптомами), поэтому маска необходима и является своевременной мерой для замедления распространения инфекции в целом. Это также связано с тем, что носитель вируса может быть заразным за 1-2 дня до появления симптомов. Если у человека еще не проявились симптомы или заболевание у него протекает бессимптомно, он будет распространять вирус, не зная об этом, даже во время простого разговора. Во время разговора или пения воздушный поток может переносить капли слюны изо рта, что увеличивает распространение вируса по сравнению с обычным дыханием. Ношение маски снижает риск распространения инфекции как в тех случаях, когда пострадавший носит маску, так и в тех случаях, когда здоровый человек носит маску, поскольку количество вируса, которое можно вдохнуть, уменьшается.

Обязанность ношения маски или другие меры, необходимые для предотвращения распространения вируса, которые прямо не упоминаются в NETS, Правительство Республики может в порядке исключения ввести на основании общей нормы полномочий, изложенной в ч. 6, 5 и 2 ст 28, а также с учетом ч. 8 ст. 28 NETS.

Вводное предложение ч. 2 ст. 28 NETS устанавливает: «В целях предотвращения распространения особо опасного инфекционного заболевания Департамент здоровья может в случае крайней необходимости административным актом помимо мер и ограничений, указанных в части 2 настоящей статьи временно:…» (следует иллюстративный перечень).

Ч. 6 той же статьи того же раздела наделяет Правительство Республики компетенцией и полномочиями принимать вышеупомянутые решения, если применение этих мер и ограничений имеет значительные социальные или экономические последствия.

На основании ч. 8 той же статьи для предотвращения распространения нового опасного инфекционного заболевания могут применяться в том числе требования, меры и ограничения, установленные законом или на основании закона для предотвращения распространения особо опасного инфекционного заболевания. Кроме того, из части 1 той же статьи следует требование, что информация должна быть основана на эпидемиологических, лабораторных и клинических данных. Добавляются требования соразмерности и целесообразности, вытекающие из Закона «Об охране правопорядка» (любое решение, которое кажется полезным, но которое не является неизбежным или выходит за рамки минимума, необходимого для предотвращения вируса, является несоразмерным).

На основании общей нормы полномочий, содержащейся в NETS, Департамент здоровья и Правительство Республики имеют возможность решать проблемы в ситуациях, когда введение законом конкретного обязательства или ограничения на момент принятия закона было невозможно из-за неопределенности будущего. В жизни невозможно все предугадать, поэтому невозможно гарантировать, чтобы все нормы содержали детальные составы и правовые последствия (конституционные комментарии). Функция общей оговорки состоит в том, чтобы предоставить исполнительной власти необходимую основу для действий в непредвиденной ситуации. Такая общая норма обеспечивает основы и условия для ограничения прав человека в ситуациях, прямо не регулируемых законом, поскольку могут возникнуть опасные ситуации, для разрешения которых может потребоваться ограничение прав (решение Тартуского административного суда от 29 октября 2014 г. по административному делу № 3-14-50928). Это ситуации de lege lata где речь идет о предотвращении так сказать не упомянутых в законе угроз путем ограничения основных прав. Поскольку во время кризиса государство оказалась в сложной ситуации, которая может иметь непредвиденные последствия, исключительное использование общей оговорки для ограничения основных прав в такой ситуации оправдано. На основании общей оговорки, содержащейся в Законе «О тюремном заключении», весной 2020 года в тюрьмах были введены различные ограничения, крайне необходимые для борьбы с COVID-19 (постановление Тартуского административного суда от 27 марта 2020 года по административному делу № 3-20-521; постановление суда от 9 апреля 2020 года по административному делу № 3-20-625; постановление суда от 16 апреля 2020 года по делу № 3-20-682; постановление суда от 28 апреля 2020 года по делу № 3-20-627).

Термин, не определенный в ст. 28 NETS, является, среди прочего, всеобъемлющим (за исключением случаев, когда существует указанная в законе специальная норма) и обеспечивает учреждениям, осуществляющих борьбу с инфекционными заболеваниями, максимально широкий спектр подходящих мер. Общая оговорка не представляет собой неограниченные общие полномочия по ограничению прав и свобод без границ. Она создана как общая оговорка, открытая для конкретной цели, чтобы обеспечить максимально широкий спектр подходящих мер по борьбе с вирусом.

Постановление устанавливает обязанность носить маску или прикрывать нос и рот в общественных закрытых помещениях и в общественном транспорте. Данная обязанность не распространяется на детей младше 12 лет или если ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру работы или деятельности либо по другим существенным причинам. Например, из-за особых потребностей или ограниченных возможностей здоровья. В распоряжении учитываются особенности самого человека или сферы его деятельности, при которых ношение маски не обязательно. В то же время действует обязанность соблюдать дистанцию и выполнять дезинфекцию.

Введение дополнительных мер необходимо, поскольку распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в Эстонии за последние недели значительно увеличилось, все больше и больше пациентов попадает в больницу, а также увеличивается количество смертей. По состоянию на 22 ноября 2020 года 146 пациентов находятся на стационарном лечении и 7 пациентов находятся на контролируемом дыхании. Непринятие дополнительных мер по предотвращению распространения вируса может поставить под серьезную угрозу непрерывность функционирования системы здравоохранения, и помимо реорганизации планового лечения ее придется начать в значительной мере ограничивать. Последнее также подтверждается мнением научного совета, консультирующего Правительство Республики, и Департамента здоровья. Распоряжение вводится для лучшей защиты здоровья всех лиц, включая лиц, страдающих хроническими заболеваниями, входящих в группу риска, лиц с ослабленной иммунной системой и пожилых людей, а также для обеспечения доступности медицинских услуг для всех жителей Эстонии.

Правительство Республики тщательно рассмотрело вопрос о введении дополнительных ограничений, в том числе об обязательном ношении маски, и приняло менее обременительные меры. Согласно ст. 16 и 28 Основного закона, государство должно обеспечивать защиту жизни и здоровья людей, но важная роль ложится на плечи самих людей –защищать здоровье своей семьи, рабочего места и наиболее слабых групп общества, а также общества в целом.

Прежде чем ввести ограничение, Правительство Республики призвало население добровольно носить маски. 29 сентября 2020 года Правительство Республики решило в общегосударственных средствах массовой информации проинформировать общественность, что из-за заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, ситуация осложняется, желательно в многолюдных закрытых помещениях и общественном транспорте носить маску, оставаться дома и позвонить семейному врачу, который может направить на тестирование.

В связи с быстрым ростом распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19, в октябре и ноябре, 12 ноября 2020 года Правительство Республики решило в общегосударственных средствах массовой информации проинформировать общественность, что рекомендуется носить маску в общественном транспорте, в торговом зале и в местах общего пользования торговых предприятий, а также на конференциях, концертах, в театрах и кинотеатрах. Исключение составляют лица, которым ношение маски противопоказано по медицинским показаниям, дети младше 12 лет и в других обоснованных ситуациях (например, отсутствие других пассажиров в общественном транспорте). Соблюдение этого требования должно контролироваться также перевозчиком, торговым предприятием или организатором конференции, концерта, театрального представления или киносеанса. Также было решено, что перевозчики должны организовать информирование о необходимости ношения маски в общественном транспорте, рекомендованный призыв «Уважаемые пассажиры, желательно носить маску». Правительство Республики также подчеркнуло, что перед встречей с человеком из группы риска следует убедиться, что вы не заразны, а при посещении следует обеспечит его безопасность: надеть маску, соблюдать дистанцию, вымыть руки и поверхности. В сотрудничестве с Департаментом здоровья в СМИ и в общественном пространстве была развернута широкомасштабная кампания с призывом носить маску. Также была предусмотрена обязанность лиц, оказывающих попечительские услуги, обеспечить безопасное контактное и бесконтактное общение с лицами, получающими попечительские услуги.

По данным Департамента здоровья, в результате рекомендаций больше людей стало носить маски в общественных местах, чем раньше. Многие организаторы массовых мероприятий, магазины и поставщики услуг также ввели требование ношения масок как для своих сотрудников, так и для клиентов. Чтобы повысить эффективность различных мер по предотвращению распространения вируса, важно, чтобы люди носили еще больше масок.

Поскольку уровень заражения в Эстонии остается высоким и существует риск того, что без дополнительных ограничений вирус широко распространится по Эстонии, дополнение распоряжения Правительства Республики новыми ограничениями крайне необходимо. Без дополнительных ограничений на карту будет поставлена также непрерывность функционирования государственной системы здравоохранения, в том числе необходимость сокращения предоставления обычной амбулаторной помощи в связи с чрезвычайной ситуацией. Нормальное функционирование других сфер и доступность государственных услуг также находятся под угрозой, например, доступность образования и обучение (болезнь учителей и студентов), безопасность (болезнь полицейских и других должностных лиц), общественный транспорт, сфера обслуживания и т. д. Ограничения вводятся для предотвращения распространения вируса и будут смягчены, если позволит ситуация. Цель ограничений – сделать жизнь Эстонии максимально открытой. Таким образом, распоряжение не налагает никаких абсолютных ограничений и не закрывает полностью никаких учреждений, устанавливая условия, при которых будет по-прежнему возможно организовывать и участвовать в публичных мероприятиях, а также предоставлять и получать внешкольное образование и организовывать досуговую деятельность. Целесообразность реализуемых мер будет оцениваться каждые две недели после их введения.

Надзор за выполнением требований, введенных на основании ч. 1 ст. 44 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними», осуществляет Департамент здоровья.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. Максимальный размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

С пояснительной запиской к распоряжению можно ознакомиться на сайте kriis.ee.