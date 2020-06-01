Новый министр государственного управления Аннели Отт принесла присягу

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Министр государственного управления Аннели Отт вступила сегодня в должность, принеся должностную присягу перед Рийгикогу.

Сегодня также вступил в должность министра образования и науки Яак Ааб, прежде занимавший пост министра государственного управления. Перейдя руководить другим министерством, он не должен был во второй раз приносить должностную присягу.

Премьер-министр Юри Ратас выразил уверенность в том, что как Отт, так и Ааб смогут быстро освоиться в новой должности. «Аннели Отт долго работала в местных самоуправлениях и в Рийгикогу тоже отстаивала необходимость сбалансированного регионального развития. Я уверен, что в правительстве она продолжит работать над региональным развитием, чтобы в любом уголке Эстонии было хорошо жить», - сказал он.

«Яак Ааб – политик со стажем, который работал министром в трех правительствах. Я уверен, что в качестве министра образования и науки он будет добиваться того, чтобы наше образование было качественным, работников образования ценили, а высшее образования и наука могли развиваться», - добавил премьер-министр.

Смена министров вызвана уходом в отставку министра образования и науки Майлис Репс. Репс подала премьер-министру прошение об отставке 20 ноября, а на следующий день президент освободила ее от должности.